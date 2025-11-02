magazin
66ο ΦΚΘ: Τα highlights των πρώτων ημερών του Φεστιβάλ – πέρα από τις ταινίες
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 02 Νοεμβρίου 2025 | 17:20

66ο ΦΚΘ: Τα highlights των πρώτων ημερών του Φεστιβάλ – πέρα από τις ταινίες

Όσα είδαμε και ξεχωρίσαμε τις πρώτες ημέρες στο 66ο ΦΚΘ, εκτός από τις ταινίες.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Παράλληλα με την προβολή ταινιών μέχρι και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου που θα διαρκέσει το 66ο ΦΚΘ, πραγματοποιούνται καθημερινά ποικίλες εκδηλώσεις.

Εγκαίνια έκθεσης στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών

Τα εγκαίνια της κεντρικής έκθεσης του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Ανατροπή (Η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή)» πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης).

Τα εγκαίνια της έκθεσης τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας.

Το κοινό υποδέχθηκαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, και η επιμελήτρια Νάντια Αργυροπούλου, με τη φροντίδα των οποίων υλοποιείται η έκθεση, η οποία εντάσσεται στο μεγάλο αφιέρωμα του Φεστιβάλ στο Plot Twist.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο καλλιτέχνης Μπεν Ρίβερς, η ταινία του οποίου Mare’s Nest συμμετέχει στις Ειδικές Προβολές του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward, καθώς και η ομάδα Errands, έργα της οποίας παρουσιάζονται στην έκθεση.

9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Παράλληλα, την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε και η εναρκτήρια γιορτή της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, με τίτλο «όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική Νοημοσύνη. Σαλονίκη 9», σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου.

Η 9η Μπιενάλε γιόρτασε την έναρξή της με εκδηλώσεις, εργαστήρια, προβολές, συζητήσεις, ζωντανή μουσική, DJ sets και live από τη Vassilina, την Bipolia και τους The Callas with The Callasettes.

Το βράδυ της ίδιας μέρας  πραγματοποιήθηκε η προβολή μίας από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, του θρυλικού Γκραν Πρι (1966) σε σκηνοθεσία του Τζον Φρανκενχάιμερ.

Ο Τζον Φρανκενχάιμερ επέλεξε να κινηματογραφήσει ένα πραγματικό Γκραν Πρι για να αιχμαλωτίσει τη δραματική ένταση και την ταχύτητα σωστά, με τροποποιημένες κάμερες τοποθετημένες στα αυτοκίνητα, προσφέροντας στο κοινό την οπτική των οδηγών.

Την προβολή προλόγισε η υπεύθυνη Επικοινωνίας του Φεστιβάλ, Δήμητρα Νικολοπούλου, η οποία ανέφερε ότι είναι μεγάλη χαρά του Φεστιβάλ που μέσα από τέτοιες συνεργασίες δίνεται ευκαιρία να προβληθούν σπάνια διαμάντια του σινεμά.

Η ώρα των masterclasses

Ένα μεγάλο κομμάτι του ετήσιου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι και τα masterclasses ανοιχτά στο κοινό, τα οποία ρίχνουν φως στα διάφορα στάδια της κινηματογραφικής κατασκευής και δημιουργίας: με θεματολογία την υποκριτική, τη διεύθυνση φωτογραφίας, το σενάριο και τη σκηνοθετική διεύθυνση των ηθοποιών μέχρι τις σύνθετες διεργασίες στα πεδία του casting, της ενδυματολογίας και των stunts.

Το Σάββατο  πραγματοποιήθηκε masterclass το πρώτο με θέμα: «Casting στην Εποχή της Τεχνολογίας. Ανακαλύπτοντας την Ψυχή μιας Ιστορίας» με τους Τάνια Γκρούνβαλντ, Ίνγκβιλ Κόλσετ Χόγκα, Λουσίντα Σάισον, & Ντάβιντ Τσίτσλσπεργκερ, σε συντονισμό Αλέξανδρου Διακοσάββα.

Επίσης  το masterclass με θέμα: «Ντύνοντας την Ιστορία: Η Τέχνη της Ενδυματολογίας» της Κάθριν Τζορτζ, σε συντονισμό Γκέλυς Μαδεμλή.

Η καταξιωμένη ενδυματολόγος μας μετέφερε ιστον κόσμο των κινηματογραφικών κοστουμιών,  αναλύοντας τη διαδικασία μέσω της οποίας μετατρέπονται σε δομικό πυλώνα της κινηματογραφικής αφήγησης.

Η Τζορτζ μίλησε για  τις μακροχρόνιες συνεργασίες της με τους Τζιμ Τζάρμους, Μπονγκ Τζουν Χο και Λιν Ράμσεϊ, αποκαλύπτοντας πώς ο σχεδιασμός κοστουμιών διαμορφώνει χαρακτήρες, ατμόσφαιρες και δίνει ζωή στις προσωπικότητες επί της οθόνης για το κοινό.

Προπώληση εισιτηρίων για το 66ο ΦΚΘ στο inTickets.

