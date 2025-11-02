Κόκορας: Η νέα ταινία του Τάσου Γερακίνη ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, με επίκεντρο την ελληνική οικογένεια

Η ελληνική ταινία «Κόκορας», του Τάσου Γερακινή που έκανε την πρεμιέρα της την τελευταία ημέρα του Οκτώβρη, στην κατάμεστη αίθουσα Τζον Κασσαβέτη, στο πλαίσιο του 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχει ως θέμα, τη γονεϊκή ευθύνη, το άγχος απέναντι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις δυσκολίες της μικρομεσαίας οικογένειας που δίνει τον αγώνα της να τα βγάλει πέρα, σε ένα δυστοπικά περιβάλλον.

Μέσα από το βλέμμα ενός πατέρα που προσπαθεί να σταθεί όρθιος

Ο σκηνοθέτης μετά τη δραματική ταινία του «Ένας ήσυχος άνθρωπος» βουτά στα μονοπάτια ενός άλλου είδους.

Η ταινία καταγράφει το κυνήγι του «ελληνικού ονείρου», που καταλήγει σε μια δίνη κωμικοτραγικών συγκρούσεων.

Τελικά ίσως οι ψευδαισθήσεις να ήταν ό,τι καλύτερο είχαν ποτέ οι πρωταγωνιστές;´

Το στόρι

Ένας θυρωρός του Δήμου Αθηναίων, ο Αργύρης (Νίκος Κασάπης) αποφασισμένος να χαρίσει στον εξάχρονο γιο του το μέλλον που στερήθηκε ο ίδιος, τον γράφει σε ιδιωτικό σχολείο.

Ο ήρωάς προσπαθεί και επιθυμεί να σταθεί όρθιος, να αποδείξει πως μπορεί να τα καταφέρει. Με στον συνεχή αγώνα του εγκλωβίζεται σ’ ένα παιχνίδι ανδρισμού και ματαιοδοξίας που τον ξεπερνά.

Παράλληλα έχει να αντιπαρατεθεί σε τρεις γυναίκες τη σύζυγο του Πόπη (Κόρα Καρβούνη), τη μάνα του Ελένη Κοκκίδου και την αδερφή του Ζέτα (Γιούλικα Σκαφίδα), που μόνο σύμμαχοι του δεν είναι.

Ένας «Κόκορας» που μόνο κοκορεύεται τελικά ή κάτι καταφέρνει;

Ή ταινία κάνει το δικό της σχόλιο σε όλους αυτούς που είναι εγκλωβισμένοι σε σχέσεις, οικογένειες, ρόλους, δουλειές που δεν αντέχουν πια, αλλά δεν ξέρουν πώς να φύγουν.

Το καστ

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Κασάπης, Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Καταλειφός, Ελένη Κοκκίδου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Γιούλικα Σκαφίδα, Γιάννης Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Νίκος Δάφνης, Ελένη Δάφνη.

