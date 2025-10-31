Η λάμψη της Ίντια Μουρ και η «εμφάνιση» του Τζιμ Τζάρμους: Όλα όσα είδαμε στην έναρξη του 66ου ΦΚΘ

Στην κατάμεστη αίθουσα του Ολύμπιον πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, η τελετή έναρξης του 66ου ΦΚΘ.

Μια πολιτιστικά πλούσια διοργάνωση που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει εκτός από την προβολή 289 ταινιών, ελληνικών και ξένων, μέσα από τις 24 θεματικές, παράλληλες εκδηλώσεις.

Την παρουσίαση στην έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης έκανε ο Γρηγόρης Ελευθερίου.

Πρεμιέρα με Τζιμ Τζάρμους: «Ελπίζω η ταινία μου να σας γεμίσει με ενσυναίσθηση»

Η λαμπερή πρεμιέρα του 66ου ΦΚΘ σηματοδοτήθηκε με τη προβολή της βραβευμένης, με τον Χρυσό Λέοντα στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother», ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω ενός σύντομου video:

«Λυπάμαι που δεν βρίσκομαι εκεί σε αυτό το υπέροχο Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα αγαπημένα μου.

Τι όμορφο μέρος να είναι. Είμαι πολύ περήφανος που θα προβάλλεται την ταινία μου. Είναι μια πολύ ήσυχη ταινία. Ελπίζω να σας αγγίξει με κάποιο τρόπο.

Ελπίζω να γεννήσει ενσυναίσθηση απλώς μέσα από την παρατήρηση, χωρίς να κρίνουμε τους χαρακτήρες που εμπλέκονται.

Σας ευχαριστώ πολύ που έχετε την ταινία εκεί.

Είμαι εκεί με το πνεύμα μου, συγνώμη που δεν μπόρεσα να έρθω, αλλά στέλνω τους χαιρετισμούς μου, εκ μέρους όλων μας που φτιάξαμε την ταινία».

Ίντια Μουρ: Απαστράπτουσα στην πρεμιέρα

Ωστόσο στη χθεσινή πρεμιέρα βρέθηκε μια εκ των συντελεστών την ταινίας, η λαμπερή Ίντια Μούρ, η οποία φορώντας ένα λευκό φόρεμα κατάφερε να στρέψει όλα τα φώτα πάνω της.

«Ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και οι ιστορίες μάς βοηθούν να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε απλώς άτομα, αλλά υπάρχουμε ως συλλογικότητα. Είμαστε όλοι αντανακλάσεις ο ένας του άλλου» είπε η ίδια αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Ποιοι καλωσόρισαν το φετινό φεστιβάλ

Η γενική διευθύντριά του φεστιβάλ Ελίζ Ζαλαντό τόνισε:

«Σκοπός μας στο Φεστιβάλ είναι να παρουσιάσουμε και να μιλήσουμε για όλα τα μεγάλα θέματα των καιρών μας, αλλά και να αναζητήσουμε λύσεις όλοι εμείς μαζί, από κοντά. Να κάνουμε την ανατροπή, το «plot twist», που αποτελεί και το κεντρικό μας αφιέρωμα φέτος. Γιατί η τέχνη υπάρχει για να μας βοηθάει να μην χάνουμε την ελπίδα».

Λίγο πριν την προβολή της ταινίας, στη σκηνή ανέβηκε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσωνας Φωτήλας, ο οποίος εκτός από τι καλωσόρισμα για Φεστιβάλ, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, τραγουδώντας στο κοινό ένα δίστιχο από τους «Μάγους».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, εξέφρασε την υποστήριξη του Δήμου στη διοργάνωση του ΦΚΘ, ανακοινώνοντας το νέο βραβείο που θα απονέμεται από φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+. «Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θεσμοθετεί τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας, που θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο της τάξης των 5.000 ευρώ. Είναι μια τιμητική, περισσότερο ανταπόδοση στα όσα προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια το Φεστιβάλ σε αυτή την …χωρίς ηλικία πόλη».

Την ταινία έναρξης του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,, παρουσίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα τρίπτυχο για τους δεσμούς και τα δεσμά της οικογένειας».

«Έχει όλα τα στοιχεία του Τζάρμους που αγαπάμε. Το ιδιαίτερο χιούμορ, τη διεισδυτικότητα, τους απρόβλεπτους χαρακτήρες, το ανυπέρβλητο σκηνοθετικό του στιλ και την ίδια στιγμή είναι ίσως η πιο ώριμη και η πιο προσωπική του ταινία», σημείωσε.

Τέλος ο Κωνσταντίνος Γιούτικας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που επίσης ανέβηκε στη σκηνή του Ολύμπιον, όπως και ο ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, μίλησαν θερμά για το Φεστιβάλ και την προσφορά του στην Θεσσαλονίκη 66 χρόνια.