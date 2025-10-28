66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποιες ελληνικές και διεθνείς σειρές θα προβληθούν

Για άλλη μια χρονιά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (30 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου) εντάσσει τις σειρές στο επίσημο πρόγραμμά του, παρουσιάζοντας νέες διεθνείς και περιφερειακές παραγωγές.

Μέσα από αυτή τη δυναμική ενότητα, το Φεστιβάλ αναδεικνύει τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές και ιστορίες που διαμορφώνουν σήμερα τον κόσμο της τηλεοπτικής αφήγησης.

Agora Series

Επιπλέον, η ενότητα Agora Series, το φόρουμ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την παραγωγή σειρών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, επιστρέφει με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και ένα συναρπαστικό masterclass ανοιχτό για το κοινό, από τον Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτη και σεναριογράφο της σειράς Η υπέροχη φίλη μου.

Ειδικά φέτος, το Agora Series παρουσιάζει το Agora Series Talents, μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιείται πιλοτικά και στοχεύει στην υποστήριξη νέων και καταξιωμένων σεναριογράφων σειρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Όλες οι σειρές του επίσημου προγράμματος

Αύριο

Γιώργος Γκικαπέππας

Ελλάδα, 2025, 105΄

Ένα παρατημένο αυτοκίνητο πάνω από το φαράγγι. Ένας άντρας και μια γυναίκα αγνοούνται. Ένα ζευγάρι που τους είδε για τελευταία φορά καλεί για βοήθεια.

Οι αγνοούμενοι παρασύρονται στο ποτάμι χωρίς κανείς να ξέρει πού βρίσκεται ο άλλος και αν είναι ζωντανός.

Μια άγρια επιχείρηση διάσωσης αρχίζει μέσα στη νύχτα και στη βροχή. Πώς έφτασαν όλα ως εδώ; Η ιστορία μιας ζωής παλεύει ως αγνοούμενη εκεί όπου το παρελθόν ήρθε απροειδοποίητα σαν ξαφνική πλημμύρα.

Η σειρά είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ και του ERTFLIX.GR.

Πρωταγωνιστούν: Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστος Λούλης, Θέμης Πάνου, Άννα Καλαϊτζίδου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νίκος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Στέλιος Ξανθουδάκης, Λευτέρης Πολυχρόνης, Μπάμπης Αλεφάντης, Ντένης Μακρής, Δημήτρης Αριανούτσος.

Ριφιφί

Σωτήρης Τσαφούλιας

Ελλάδα, 2025, 100΄

Η ιστορία του Ριφιφί ακολουθεί τα γεγονότα γύρω από την περιβόητη ληστεία, όπως παρουσιάστηκαν μέσα από ρεπορτάζ και ειδήσεις της εποχής, κι έρχεται να καλύψει μυθοπλαστικά τα δυο μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα.

Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες.

Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, προσφέροντας ατόφιο συναίσθημα και άφθονες δόσεις χιούμορ.

Πρωταγωνιστούν:

Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Άρη Λεμπεσόπουλος , Άννα Μενενάκου, Δήμος Γιγαντάκης, Κώστας Φιλίππογλου, Αχιλλέας Ζέρβας, Έλη Δρίβα, Ράνια Παπαδάκου, Γιώργος Κανέλλης, Γεωργία Συφιανού, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Εκτορας Νίκας, Κατερίνα Μάντζιου, Δημήτρη Γεροδήμος, Φρύνη Θετάκη, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Βασίλης Ρίσβας.

Ένας από μας τρέμει

Σέλμα Σούνιβα

Δανία, 2024, 80΄

Η 28χρονη Σίλβια ψάχνει για ένα ή μία σύντροφο, ψάχνει και για τον εαυτό της, τα όριά της, τις αντοχές της.

Είναι ένα άτομο με σχιζότυπα χαρακτηριστικά, ταυτόχρονα είναι γλυκιά, ερωτική, αλλά και απαιτητική λόγω των μεταπτώσεών της.

Ο Μίκελ είναι χαρούμενος, φωτεινός, υποστηρικτικός. Η σχέση τους θα ανθίσει, πριν αρχίσει να βγάζει αγκάθια που τους τραυματίζουν και τους δυο, μια και η επαφή με τη Σίλβια θα κάνει τον Μίκελ να έρθει αντιμέτωπος με τη δική του συναισθηματική κατάσταση.

Μια μίνι σειρά για την ψυχική υγεία, βραβευμένη στο φεστιβάλ Series Mania, θαρραλέα αλλά και χωρίς ίχνος μεγαλοστομίας ή εξωραϊσμού. Αυθόρμητη σαν πρώτος έρωτας, σέξι, τρυφερή, ένα μικρό τίποτα που όμως κάνει ένα πολύ εύστοχο σχόλιο: στην «αληθινή» ζωή δεν τρέμει πάντα εκείνος που μοιάζει πιο αδύναμος.

Η γυναίκα απ’ τη Δανία

Μπένεντικτ Έρλινγκσον

Γαλλία-Ισλανδία, 2025, 103΄

Η Ντίτε έχει μόλις αποσυρθεί από τις Μυστικές Υπηρεσίες της Δανίας και μετακομίζει στην Ισλανδία αποσκοπώντας σε μια ήρεμη ζωή σ’ ένα διαμέρισμα στο Ρέικιαβικ.

Επειδή όμως οι παλιές συνήθειες δύσκολα κόβονται, αδυνατεί να κρύψει αυτό που πραγματικά είναι: μια πράκτορας με εξαιρετικές, αν και μάλλον υπερβολικά δραστικές για τα δεδομένα της αστικής ηρεμίας ικανότητες.

Έτσι, θα βαλθεί αυτόκλητα να λύσει ό,τι πρόβλημα ανακύπτει στη γειτονιά, με οδηγό το γνωστό γνωμικό «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Η γυναίκα απ’ τη Δανία αντλεί καύσιμα από μια αστείρευτη δεξαμενή μαύρου χιούμορ και επιχειρεί μια ανάλαφρη εκδοχή του κατασκοπικού φιλμ, δίνοντας την ευκαιρία στην τετραπέρατη Τρίνε Ντίρχολμ να εμπλουτίσει με μπρίο το αρχέτυπο του ψαριού-έξω-από-το-νερό.

Σπαρταριστές καταστάσεις, ικανές δόσεις σασπένς και προσεκτικά φυτεμένα δραματικά στοιχεία συγκατοικούν στην πολυκατοικία αυτής της απολαυστικής σειράς, με διαχειρίστρια μια ηρωίδα που μπορεί κανείς να μη ζήτησε, αλλά ήρθε για να μείνει.

Θεέ και Κύριε!

Τζέφρι Εντχόβεν

Βέλγιο, 2025, 96΄

Δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση να αφιερωθεί κανείς στο λειτούργημα της διδασκαλίας, πόσο μάλλον όταν έχει σύνδρομο Τουρέτ.

Παρά το κοινωνικό στίγμα ωστόσο, η νεαρή Yasmine, που για την ώρα αρκείται στο να παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον, δεν εγκαταλείπει το μεγάλο της όνειρο να γίνει καθηγήτρια Φυσικής.

Με σταθερή συμπαραστάτρια την κολλητή της, αλλά και την υποστήριξη της μητέρας της, διεκδικεί σθεναρά την επιθυμία της, πέρα από την ανεπιθύμητη προσοχή που προσελκύουν τα τικ της, και παρά την αποδιοργανωτική για την ίδια επανεμφάνιση ενός πατέρα που πρακτικά δε γνώρισε ποτέ.

Με μια φανταστική Mona Mina Leon στον κεντρικό ρόλο, το Holy Sh!t κάνει σκόνη και θρύψαλα τυχόν παρανοήσεις και προκαταλήψεις γύρω από τα άτομα με Τουρέτ, σαρώνοντας την οθόνη με χιούμορ, θετική ματιά κι ένα βαθιά εμπεδωμένο αίσθημα συμπερίληψης.

Ένας φωτεινός ύμνος στην φιλία και την ανάγκη για ορατότητα, μια σειρά-έκπληξη που καταφέρνει να είναι ταυτοχρόνως αστεία, τρυφερή, ειλικρινής και επιδραστική.

Κοιτώνας Νο. 13

Τέεμου Νίκι

Φινλανδία, 2025, 107΄

Μια χούφτα νεοσύλλεκτων, κορίτσια και αγόρια, περνούν το κατώφλι του Κοιτώνα Νο. 13 για να ξεκινήσουν την βασική προπαίδευση στον φινλανδικό στρατό.

Από τις πρώτες μαγκωμένες γνωριμίες, μέχρι την ενθουσιώδη ανυπομονησία κάποιων ή την πλήρη άρνηση κάποιων άλλων να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, το ετερόκλητο σύνολο καλείται να βρει άμεσα ομοιογένεια και να επιδείξει στρατιωτική πειθαρχία και υψηλό φρόνημα, είτε στα χιόνια με το όπλο παρά πόδα, είτε στις τουαλέτες και τους διαδρόμους με μια σκούπα στο χέρι.

Τα ευτράπελα που συχνά συνοδεύουν την εμπειρία της υποχρεωτικής θητείας έχουν την τιμητική τους μικρόκοσμο του Κοιτώνα Νο. 13, μιας σπαρταριστής σειράς από την Φινλανδία που, αναπάντεχα, έχει πολλά να πει στον διάλογο που ανοίγει με την ελληνική εμπειρία της στράτευσης, αλλά και τις πλείστες όσες αποτυπώσεις της σε μικρή και μεγάλη οθόνη (όπως η θρυλική saga της Λούφας και παραλλαγής).

Μια μαύρη κωμωδία ντυμένη στα χακί, θαμμένη στο χιόνι.

Putain

Ντέμπεν Φαν Νταμ

Βέλγιο, 2024, 88΄

Όταν η μητέρα του μπλέκει ξανά με τον πρώην, με τον οποίο είχαν μια θολωμένη από ουσίες σχέση αυτοκαταστροφής, ο έφηβος Τζίτζι αντιδρά με τελεσίγραφο: ο εραστής σου ή εγώ.

Κι όταν εκείνη το απορρίψει, ο πιτσιρικάς φεύγει από το σπίτι, παρατάει το σχολείο κι αρχίζει να περιπλανιέται στις Βρυξέλλες όπως νομίζει κι ονειρεύεται, στηριζόμενος στη βοήθεια φίλων και στην καπατσοσύνη του, με σκοπό να βγάλει γρήγορα χρήματα.

Παρά τον σβέλτο ρυθμό και τις κωμικές νότες που τον ενισχύουν αποφασιστικά, παρά τον αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστή της, το Putain απορρίπτει την ασφαλή οδό της coming-of-age προσέγγισης για χάρη της μεγάλης εικόνας, της σύγχρονης, αστικής, γεμάτης ανορθογραφίες και ανισότητα πραγματικότητας.

Χτίζει συγκρούσεις, φορτίζει ζωηρά τα διλήμματα που ανακύπτουν και αντιμετωπίζει με φροντίδα και προσοχή όλους ανεξαιρέτως τους χαρακτήρες που φιγουράρουν στην οθόνη.

Μια σειρά με καρδιά που χτυπάει δυνατά στο σήμερα, για τα παιδιά ενός κατώτερου θεού – παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας – που πασχίζουν να επιπλεύσουν με όλους τους πιθανούς κι απίθανους τρόπους στο χωνευτήρι της μεγάλης πόλης.