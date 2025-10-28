magazin
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποιες ελληνικές και διεθνείς σειρές θα προβληθούν
Culture Live 28 Οκτωβρίου 2025 | 14:15

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποιες ελληνικές και διεθνείς σειρές θα προβληθούν

Στο φετινό τμήμα Series Special Screenings θα προβληθούν επεισόδια από επτά σειρές, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Spotlight

Για άλλη μια χρονιά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (30 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου) εντάσσει τις σειρές στο επίσημο πρόγραμμά του, παρουσιάζοντας νέες διεθνείς και περιφερειακές παραγωγές.

Μέσα από αυτή τη δυναμική ενότητα, το Φεστιβάλ αναδεικνύει τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές και ιστορίες που διαμορφώνουν σήμερα τον κόσμο της τηλεοπτικής αφήγησης.

Agora Series

Επιπλέον, η ενότητα Agora Series, το φόρουμ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την παραγωγή σειρών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, επιστρέφει με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και ένα συναρπαστικό masterclass ανοιχτό για το κοινό, από τον Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτη και σεναριογράφο της σειράς Η υπέροχη φίλη μου.

Ειδικά φέτος, το Agora Series παρουσιάζει το Agora Series Talents, μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιείται πιλοτικά και στοχεύει στην υποστήριξη νέων και καταξιωμένων σεναριογράφων σειρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Όλες οι σειρές του επίσημου προγράμματος

Αύριο

Γιώργος Γκικαπέππας

Ελλάδα, 2025, 105΄

Ένα παρατημένο αυτοκίνητο πάνω από το φαράγγι. Ένας άντρας και μια γυναίκα αγνοούνται. Ένα ζευγάρι που τους είδε για τελευταία φορά καλεί για βοήθεια.

Οι αγνοούμενοι παρασύρονται στο ποτάμι χωρίς κανείς να ξέρει πού βρίσκεται ο άλλος και αν είναι ζωντανός.

Μια άγρια επιχείρηση διάσωσης αρχίζει μέσα στη νύχτα και στη βροχή. Πώς έφτασαν όλα ως εδώ; Η ιστορία μιας ζωής παλεύει ως αγνοούμενη εκεί όπου το παρελθόν ήρθε απροειδοποίητα σαν ξαφνική πλημμύρα.

Η σειρά είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ και του ERTFLIX.GR.

Πρωταγωνιστούν: Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστος Λούλης, Θέμης Πάνου, Άννα Καλαϊτζίδου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νίκος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Στέλιος Ξανθουδάκης, Λευτέρης Πολυχρόνης, Μπάμπης Αλεφάντης, Ντένης Μακρής, Δημήτρης Αριανούτσος.

Ριφιφί

Σωτήρης Τσαφούλιας

Ελλάδα, 2025, 100΄

Η ιστορία του Ριφιφί ακολουθεί τα γεγονότα γύρω από την περιβόητη ληστεία, όπως παρουσιάστηκαν μέσα από ρεπορτάζ και ειδήσεις της εποχής, κι έρχεται να καλύψει μυθοπλαστικά τα δυο μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα.

Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες.

Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, προσφέροντας ατόφιο συναίσθημα και άφθονες δόσεις χιούμορ.

Πρωταγωνιστούν:

Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Άρη Λεμπεσόπουλος , Άννα Μενενάκου, Δήμος Γιγαντάκης, Κώστας Φιλίππογλου, Αχιλλέας Ζέρβας, Έλη Δρίβα, Ράνια Παπαδάκου, Γιώργος Κανέλλης, Γεωργία Συφιανού, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Εκτορας Νίκας, Κατερίνα Μάντζιου, Δημήτρη Γεροδήμος, Φρύνη Θετάκη, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Βασίλης Ρίσβας.

Ένας από μας τρέμει

Σέλμα Σούνιβα

Δανία, 2024, 80΄

Η 28χρονη Σίλβια ψάχνει για ένα ή μία σύντροφο, ψάχνει και για τον εαυτό της, τα όριά της, τις αντοχές της.

Είναι ένα άτομο με σχιζότυπα χαρακτηριστικά, ταυτόχρονα είναι γλυκιά, ερωτική, αλλά και απαιτητική λόγω των μεταπτώσεών της.

Ο Μίκελ είναι χαρούμενος, φωτεινός, υποστηρικτικός. Η σχέση τους θα ανθίσει, πριν αρχίσει να βγάζει αγκάθια που τους τραυματίζουν και τους δυο, μια και η επαφή με τη Σίλβια θα κάνει τον Μίκελ να έρθει αντιμέτωπος με τη δική του συναισθηματική κατάσταση.

Μια μίνι σειρά για την ψυχική υγεία, βραβευμένη στο φεστιβάλ Series Mania, θαρραλέα αλλά και χωρίς ίχνος μεγαλοστομίας ή εξωραϊσμού. Αυθόρμητη σαν πρώτος έρωτας, σέξι, τρυφερή, ένα μικρό τίποτα που όμως κάνει ένα πολύ εύστοχο σχόλιο: στην «αληθινή» ζωή δεν τρέμει πάντα εκείνος που μοιάζει πιο αδύναμος.

Η γυναίκα απ’ τη Δανία

Μπένεντικτ Έρλινγκσον

Γαλλία-Ισλανδία, 2025, 103΄

Η Ντίτε έχει μόλις αποσυρθεί από τις Μυστικές Υπηρεσίες της Δανίας και μετακομίζει στην Ισλανδία αποσκοπώντας σε μια ήρεμη ζωή σ’ ένα διαμέρισμα στο Ρέικιαβικ.

Επειδή όμως οι παλιές συνήθειες δύσκολα κόβονται, αδυνατεί να κρύψει αυτό που πραγματικά είναι: μια πράκτορας με εξαιρετικές, αν και μάλλον υπερβολικά δραστικές για τα δεδομένα της αστικής ηρεμίας ικανότητες.

Έτσι, θα βαλθεί αυτόκλητα να λύσει ό,τι πρόβλημα ανακύπτει στη γειτονιά, με οδηγό το γνωστό γνωμικό «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Η γυναίκα απ’ τη Δανία αντλεί καύσιμα από μια αστείρευτη δεξαμενή μαύρου χιούμορ και επιχειρεί μια ανάλαφρη εκδοχή του κατασκοπικού φιλμ, δίνοντας την ευκαιρία στην τετραπέρατη Τρίνε Ντίρχολμ να εμπλουτίσει με μπρίο το αρχέτυπο του ψαριού-έξω-από-το-νερό.

Σπαρταριστές καταστάσεις, ικανές δόσεις σασπένς και προσεκτικά φυτεμένα δραματικά στοιχεία συγκατοικούν στην πολυκατοικία αυτής της απολαυστικής σειράς, με διαχειρίστρια μια ηρωίδα που μπορεί κανείς να μη ζήτησε, αλλά ήρθε για να μείνει.

Θεέ και Κύριε!

Τζέφρι Εντχόβεν

Βέλγιο, 2025, 96΄

Δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση να αφιερωθεί κανείς στο λειτούργημα της διδασκαλίας, πόσο μάλλον όταν έχει σύνδρομο Τουρέτ.

Παρά το κοινωνικό στίγμα ωστόσο, η νεαρή Yasmine, που για την ώρα αρκείται στο να παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον, δεν εγκαταλείπει το μεγάλο της όνειρο να γίνει καθηγήτρια Φυσικής.

Με σταθερή συμπαραστάτρια την κολλητή της, αλλά και την υποστήριξη της μητέρας της, διεκδικεί σθεναρά την επιθυμία της, πέρα από την ανεπιθύμητη προσοχή που προσελκύουν τα τικ της, και παρά την αποδιοργανωτική για την ίδια επανεμφάνιση ενός πατέρα που πρακτικά δε γνώρισε ποτέ.

Με μια φανταστική Mona Mina Leon στον κεντρικό ρόλο, το Holy Sh!t κάνει σκόνη και θρύψαλα τυχόν παρανοήσεις και προκαταλήψεις γύρω από τα άτομα με Τουρέτ, σαρώνοντας την οθόνη με χιούμορ, θετική ματιά κι ένα βαθιά εμπεδωμένο αίσθημα συμπερίληψης.

Ένας φωτεινός ύμνος στην φιλία και την ανάγκη για ορατότητα, μια σειρά-έκπληξη που καταφέρνει να είναι ταυτοχρόνως αστεία, τρυφερή, ειλικρινής και επιδραστική.

Κοιτώνας Νο. 13

Τέεμου Νίκι

Φινλανδία, 2025, 107΄

Μια χούφτα νεοσύλλεκτων, κορίτσια και αγόρια, περνούν το κατώφλι του Κοιτώνα Νο. 13 για να ξεκινήσουν την βασική προπαίδευση στον φινλανδικό στρατό.

Από τις πρώτες μαγκωμένες γνωριμίες, μέχρι την ενθουσιώδη ανυπομονησία κάποιων ή την πλήρη άρνηση κάποιων άλλων να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, το ετερόκλητο σύνολο καλείται να βρει άμεσα ομοιογένεια και να επιδείξει στρατιωτική πειθαρχία και υψηλό φρόνημα, είτε στα χιόνια με το όπλο παρά πόδα, είτε στις τουαλέτες και τους διαδρόμους με μια σκούπα στο χέρι.

Τα ευτράπελα που συχνά συνοδεύουν την εμπειρία της υποχρεωτικής θητείας έχουν την τιμητική τους μικρόκοσμο του Κοιτώνα Νο. 13, μιας σπαρταριστής σειράς από την Φινλανδία που, αναπάντεχα, έχει πολλά να πει στον διάλογο που ανοίγει με την ελληνική εμπειρία της στράτευσης, αλλά και τις πλείστες όσες αποτυπώσεις της σε μικρή και μεγάλη οθόνη (όπως η θρυλική saga της Λούφας και παραλλαγής).

Μια μαύρη κωμωδία ντυμένη στα χακί, θαμμένη στο χιόνι.

Putain

Ντέμπεν Φαν Νταμ

Βέλγιο, 2024, 88΄

Όταν η μητέρα του μπλέκει ξανά με τον πρώην, με τον οποίο είχαν μια θολωμένη από ουσίες σχέση αυτοκαταστροφής, ο έφηβος Τζίτζι αντιδρά με τελεσίγραφο: ο εραστής σου ή εγώ.

Κι όταν εκείνη το απορρίψει, ο πιτσιρικάς φεύγει από το σπίτι, παρατάει το σχολείο κι αρχίζει να περιπλανιέται στις Βρυξέλλες όπως νομίζει κι ονειρεύεται, στηριζόμενος στη βοήθεια φίλων και στην καπατσοσύνη του, με σκοπό να βγάλει γρήγορα χρήματα.

Παρά τον σβέλτο ρυθμό και τις κωμικές νότες που τον ενισχύουν αποφασιστικά, παρά τον αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστή της, το Putain απορρίπτει την ασφαλή οδό της coming-of-age προσέγγισης για χάρη της μεγάλης εικόνας, της σύγχρονης, αστικής, γεμάτης ανορθογραφίες και ανισότητα πραγματικότητας.

Χτίζει συγκρούσεις, φορτίζει ζωηρά τα διλήμματα που ανακύπτουν και αντιμετωπίζει με φροντίδα και προσοχή όλους ανεξαιρέτως τους χαρακτήρες που φιγουράρουν στην οθόνη.

Μια σειρά με καρδιά που χτυπάει δυνατά στο σήμερα, για τα παιδιά ενός κατώτερου θεού – παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας – που πασχίζουν να επιπλεύσουν με όλους τους πιθανούς κι απίθανους τρόπους στο χωνευτήρι της μεγάλης πόλης.

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Vita.gr
Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Σφίγγα 28.10.25

Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Ατελείωτη λίστα 27.10.25

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος άγγλος ηθοποιός Τζορτζ ΜακΚέι έχει ακούσει το όνομά του να «παίζει» για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ και κλήθηκε να απαντήσει αν θα ήταν θετικός να γίνει ο επόμενος 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;
Ταμείο ανεργίας 27.10.25

Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;

Έχουν βοηθήσει στην κατάκτηση Όσκαρ, έχουν ενισχύσει τα έσοδα των ταινιών και έχουν επισκιάσει τους διάσημους συμπρωταγωνιστές τους — αλλά αυτές τις μέρες, τα ζώα του Χόλιγουντ δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine
«Λαν-θυμίζει» 27.10.25

Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine

Διάλογοι που θυμίζουν ασθενείς που έχουν υποστεί λοβοτομή, ψυχρή και αποστασιοποιημένη κινηματογράφηση, μυστηριώδης ή αινιγματική συμπεριφορά - Ο Γιώργος Λάνθιμος στο μικροσπόπιο και μια κατάταξη των 10 ταινιών του, που μάλλον μας βρίσκει σύμφωνους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία
«Αρρώστια του κακού» 27.10.25

«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με το «Nuremberg» - μια ταινία-υπενθύμιση πως «ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα - γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Σύνταξη
Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»
Δημιουργός 26.10.25

Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»

Η αείμνηστη Νταϊάν Κίτον ήταν κάτι περισσότερο από την ευφυή σταρ του Άνι Χολ ή μια επενδύτρια ακινήτων. Το μόνο ντοκιμαντέρ που υπέγραψε ποτέ είναι η μόνη απόδειξη που χρειάζεται κανείς για να πειστεί για το αίνιγμα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)

Πολλά αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει η αντίδραση του Βινίσιους κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο ντέρμπι της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο ένας θρύλος της «Βασίλισσας», ο Τόνι Κρόος, στάθηκε στο πλευρό του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα
Άλλα Αθλήματα 28.10.25

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα

Με τον θρίαμβό του στη Βιέννη, ο Σίνερ γίνεται ο έβδομος τενίστας στην ιστορία που ξεπερνά το ορόσημο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε prize money, ενώ τα συνολικά του έσοδα από ATP και χορηγούς αγγίζουν νέο ρεκόρ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη 28.10.25

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση
Ελλάδα 28.10.25

«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»
Euroleague 28.10.25

Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»

Οξύμωρο σχήμα θεωρεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας το να θεωρείται ο Ολυμπιακός Νο1 φαβορί για την Ευρωλίγκα σύμφωνα με τα power rankings και ταυτόχρονα εντός συνόρων να υπάρχει αφόρητη πίεση για μεταγραφές...

Σύνταξη
Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»

Ο Βόλος είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του κυριακάτικου αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με ανακοίνωσή της η θεσσαλική ομάδα τονίζει το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της θα μείνει στη μνήμη σαν να είναι... εθνική εορτή!

Σύνταξη
Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising
English edition 28.10.25

Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising

According to a new report by the International Olive Council (IOC) for September, significant trends are emerging in terms of producer prices, exports, imports, and consumption, both for olive oil and table olives

Σύνταξη
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Μια έκτακτη είδηση συγκλονίζει τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ιταλίας, καθώς ο Josep Martinez βρέθηκε πρωταγωνιστής σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή
Μήνυμα για 28η Οκτωβρίου 28.10.25

Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δίνει το παρών στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη - Το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια

Η Γιουβέντους παλεύει με την αστάθεια στον πάγκο και τις αποτυχημένες μεταγραφές, με τον Ίγκορ Τούντορ να πληρώνει τα λάθη προηγούμενων ετών και τη διοίκηση να ψάχνει λύσεις για να επανέλθει στην κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

