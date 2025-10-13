magazin
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
13 Οκτωβρίου 2025

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΡεπορτάζΜαρία Κωνσταντοπούλου
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υπήρξε ένα από τα πρώτα κινηματογραφικά φεστιβάλ στον κόσμο που διερεύνησε τις εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στα πόντκαστ και το σινεμά, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμά του αυτή τη νέα μορφή τέχνης και επικοινωνίας, που έχει πλέον γίνει κομμάτι της καθημερινότητας αμέτρητων ανθρώπων.

Το 66ο ΦΚΘ παρουσιάζει για μία ακόμα χρονιά το Τμήμα Podcast, που έχει μετατραπεί σε αναπόσπαστο κομμάτι του φεστιβαλικού προγράμματος.

Οι θεματικές ενότητες

Λογοτεχνικές διασκευές, ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης και έμφυλου αυτοπροσδιορισμού, νοερές και συναισθηματικές περιπλανήσεις σε τόπους χειροπιαστούς και φασματικούς, συνταρακτικές πολιτικές μαρτυρίες από σκοτεινές εποχές, μουσικά ταξίδια σε νοσταλγικές εποχές και σπουδαίους δημιουργούς, αλλά και διηγήσεις με αλληγορική χροιά για το πέρασμα του χρόνου και την οικουμενική και αρχέγονη δύναμη του storytelling, είναι ορισμένες από τις βασικές θεματικές που διέπουν το Τμήμα Podcast του 66ου ΦΚΘ.

66ο ΦΚΘ: Οι συμμετοχές στο Διαγωνιστικό Podcast

Συγκεκριμένα συμμετέχουν 12 πόντκαστ (έντεκα ελληνόφωνα και ένα αγγλόφωνο), διεκδικώντας το Βραβείο Καλύτερου Podcast, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Την τριμελή κριτική επιτροπή του Διαγωνιστικού Podcast του 66ου ΦΚΘ απαρτίζουν οι: Σταυρούλα Κουλίτση (δημιουργός περιεχομένου-ιδρύτρια του The Green Post-it), Κάλλια Παπαδάκη (συγγραφέας-σεναριογράφος) και Βάλια Τσέρου (σχεδιάστρια ήχου).

Όλα τα πόντκαστ του 66ου ΦΚΘ, τόσο του Διαγωνιστικού Τμήματος όσο και της Ενότητας Nexus, θα είναι διαθέσιμα προς ακρόαση για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης (30 Οκτωβρίου-11 Νοεμβρίου 2025) στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (www.filmfestival.gr).

Ποιοι διεκδικούν το Βραβείο Καλύτερου Podcast

Έντεκα ελληνόφωνα και ένα αγγλόφωνο πόντκαστ διεκδικούν το Βραβείο Καλύτερου Podcast, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Όλα τα πόντκαστ που συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα θα είναι διαθέσιμα προς ακρόαση στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ για όλη τη διάρκεια του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (30 Οκτωβρίου-9 Νοεμβρίου 2025).

Azathoth Blues

To Azathoth Blues είναι ένα audio drama εμπνευσμένο από το νουάρ της δεκαετίας του 1970, τον Χ.Φ. Λάβκραφτ και τον Πολ Όστερ.

Τρεις αστυνομικοί ερευνούν μια σειρά από μυστηριώδεις ανεξιχνίαστες υποθέσεις, ανακαλύπτοντας έναν ολοένα και πιο σουρεαλιστικό ιστό διαφθοράς, παρακμής και ολοκληρωτικής τρέλας.

Δημιουργοί: Ιονάς Κυρατζής, Χρήστος Χριστοδούλου.

Παραγωγή: Ghost Notes ProduXion, Χρήστος Χριστοδούλου.

Σενάριο: Ιονάς Κυρατζής. Ηχοληψία: Elmer Beriguete (Acid for Squares), Ulysses Nieto (SIDE L.A.), Marco Moir Riley Wallace (Love Street Sound). Μοντάζ-Σχεδιασμός-Μίξη Ήχου: Χρήστος Χριστοδούλου.

Διηγητική μουσική: Κωστής Χριστοδούλου.

Αφήγηση: Peter Wingfield (Daniel Ayres), Miguel Perez (Stubbs), Adam Green (Benjamin Wade), Sean Branney (Captain Donovan), Joe Lynch (Harrison Crane), Kacey Camp (Susan Danton), JM Specht (Radio announcer), George Ledoux (Slobodan Vonitsky), Blythe Renay (Samantha Perry), Chase Via (Ivan Osokin).

Γλώσσα: Αγγλικά. Ελλάδα, 2025, 29΄

Αϋπνία (σε έξι μέρη)

Δημιουργός: Νεφέλη Λιβιεράτου. Σενάριο-Ηχοληψία-Μοντάζ-Πρωτότυπη μουσική-Αφήγηση: Νεφέλη Λιβιεράτου. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 21΄

Μια ηχογράφηση, η οποία δεν είναι σαφές αν ανήκει σε κάποιο μέλλον ή παρελθόν, περιγράφει τα γεγονότα που οδήγησαν στο τέλος του κόσμου, όπως τα βιώνει η αφηγήτρια. Ένα ηχογραφημένο γράμμα που απευθύνεται σε ένα κοντινό της πρόσωπο, σε μια τελευταία απόπειρα να του μιλήσει.

Ένα πρωινό καλοκαιριού

Δημιουργός: Δέσποινα Σωτηροπούλου. Παραγωγή: Δέσποινα Σωτηροπούλου (DS Productions).

Σενάριο-Αφήγηση: Δέσποινα Σωτηροπούλου. Ηχοληψία-Μοντάζ: Κωνσταντίνος Πουταχίδης. Πρωτότυπη μουσική: Εύα Λουκάτου, Ελένη Λαγού. Συνεντευξιαζόμενοι: κυρία Άννα Γουρδή (Κοκκινιά), κυρία Νίκη (ποταμός Ερύμανθος, Ηλεία), κυρία Βάγενα (Επίδαυρος) και η κυρία Μαρία Κορδαλή (Μάνη).

Αφίσα: Εύα Δερέογλου. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 24΄

Σε αντίθεση με την αρμονική κοινωνία των τζιτζικιών, οι άνθρωποι βυθίζονται όλο και περισσότερο στην απομόνωση.

Η δημιουργός περιπλανιέται σε Κοκκινιά, Ηλεία, Επίδαυρο και Μάνη, αναζητώντας τη σοφία τεσσάρων γυναικών στο απόγειο της ζωής τους. Οι ιστορίες τους έχουν μοναξιά, δύναμη και ταμπεραμέντο. Ακριβώς όπως και το καλοκαίρι των τζιτζικιών.

Ένας τύπος από τον Τύρναβο

Δημιουργοί: Ευάγγελος Μακρής, Πάνος Αποκορίτης. Παραγωγή: Ευάγγελος Μακρής. Σενάριο: Πάνος Αποκορίτης. Ηχοληψία-Μοντάζ: Ευάγγελος Μακρής. Αφήγηση: Δήμητρα Κασούμη. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 30΄

Το πόντκαστ Ένας τύπος από’ τον Τύρναβο αφηγείται το έργο του Θανάση Παπακωνσταντίνου, με ιστορίες και τραγούδια μέσα από τις φωνές ανθρώπων που τον πλαισιώνουν καλλιτεχνικά, από την αρχή της πορείας του έως σήμερα.

Μέρκος Ψιψίκας: Ζωή φτιαγμένη από βινύλιο

Δημιουργός: Χρήστος Γεωργουδάκης. Παραγωγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας. Υπεύθυνοι παραγωγής: Ασπασία Τασιοπούλου, Γιώργος Μπίκας. Ηχογράφηση-Ηχητική επεξεργασία: Χρήστος Γεωργουδάκης. Αφήγηση: Χρήστος Γεωργουδάκης.

Συμμετέχουν: Κατερίνα Ψιψίκα, Γιάννης Τροχόπουλος, Γιώργος Καλογήρου, Γιώργος Γκαλίτσος, Γιώργος Μπίκας. Εξώφυλλο: Γιώργος Μπίκας. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 26΄

Ο Μέρκος Ψιψίκας έζησε πριν από το διαδικτυακό streaming, όταν η αγάπη για τη μουσική σε έστελνε σε ένα ατελείωτο κυνήγι από δισκοπωλείο σε δισκοπωλείο.

Την τεράστια συλλογή του, 9.500 δίσκων βινυλίου, κληρονόμησε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, που αγωνίζεται να την κρατήσει επίκαιρη στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Μη σφυρίζεις το βράδυ

Δημιουργός: Τάσος Θεοφιλάτος. Σενάριο-Μοντάζ-Πρωτότυπη μουσική: Τάσος Θεοφιλάτος. Αφήγηση: Φάνης Κοσμάς.

Ερμηνείες: Άγγελος Ανδριόπουλος (Ωρίωνας), Ειρήνη Ιωάννου-Παπανεοφύτου (Γιαγιά), Τάσος θεοφιλάτος (Μεγάλα Παιδιά). Σκίτσο αφίσας: Πέτρος Χουντάλας. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 24΄

Νοσταλγώ έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια. Λένε πως αν σφυρίξεις μέσα στο βράδυ, καλείς τα πνεύματα. Ποιος είπε όμως πως είναι πάντα για κακό;

Ο καιρός ο ψεύτικος

Δημιουργός: Σπύρος Σκάνδαλος. Παραγωγή: Assumed Position, Σπύρος Σκάνδαλος. Σενάριο-Ηχοληψία-Μοντάζ-Αφήγηση: Σπύρος Σκάνδαλος. Πρωτότυπη μουσική: Μυρτώ Ζάββου.

Συμμετοχή: Ελένη Σκάνδαλου. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 30΄

Μια σχεδόν αναλφάβητη γυναίκα εκδίδει στα 90 της την αυτοβιογραφία της.

Η γιαγιά Ελένη, που με περιέργεια, ευθύτητα και χιούμορ αντιστέκεται στον χρόνο. Ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ για το πώς της χρωστάω τις ιστορίες μου, αλλά και για την ανάγκη να αφηγούμαστε, να κατανοούμε και να αγαπάμε.

Οι ζωές των άλλων – Ξύπνα ρε! Έχουμε δικτατορία

Δημιουργός: Βασίλης Ζαμπίκος. Παραγωγή: Laika Productions, Μαρίνα Δανέζη. Σενάριο-Ηχοληψία-Μοντάζ-Πρωτότυπη μουσική: Βασίλης Ζαμπίκος.

Αφήγηση: Βασίλης Ζαμπίκος, Γιάννης Καούνης. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 29΄

Ηχητικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Γιάννη Καούνη, στελέχους της Σπουδαστικής Οργάνωσης της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη και ιδρυτικού μέλους της οργάνωσης Ρήγας Φεραίος. Μια διαδρομή από την παιδική του ηλικία στα φοιτητικά χρόνια, την αντιδικτατορική του δράση, τη φυλάκιση και τα βασανιστήρια.

Όσα Κρύβουν οι Σελίδες: «Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα»

Δημιουργός: Πέτρος Σαββαΐδης. Σεναριακή διασκευή: Πέτρος Σαββαΐδης (βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Μαρκ Χάντον, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου.

Ηχοληψία-Μοντάζ-Πρωτότυπη μουσική: Αλέξανδρος Τσιγκουράκος.

Αφήγηση: Πέτρος Σαββαΐδης. Ηθοποιοί: Βασίλης Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνα Τσιτσία-Γεωργαντά. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 30΄

Ένα σκυλί βρίσκεται νεκρό. Ένας έφηβος αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο. Η ιστορία αυτή ανοίγει τον δρόμο για ένα ταξίδι κατανόησης.

Το πόντκαστ Όσα Κρύβουν οι Σελίδες διασκευάζει το Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα με κινηματογραφική αφήγηση, δίνοντας φωνή στη νευροδιαφορετικότητα και φωτίζοντας τη μοναδική αξία κάθε ανθρώπινης αφήγησης.

Τα φαντάσματα της πόλης

Δημιουργός: Γιάννης Ντεμογιάννης. Σενάριο-Μοντάζ-Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Ντεμογιάννης. Αφήγηση: Κωστής Καπελλίδης. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 30΄

Οι περιπλανήσεις του αφηγητή σε μια χρονικά πολυεπίπεδη Θεσσαλονίκη γίνονται αφορμή ώστε να αναθεωρήσει τη σχέση του με την πόλη, τον χρόνο, το αίσθημα του ανήκειν, τον έρωτα και τον ίδιο του τον εαυτό.

To τραγούδι της νυχτερίδας

Δημιουργοί: Μαριλού Βόμβολου, Κώστας Βόμβολος, Φλώρα Φουστέρη. Παραγωγή: Lotus Eaters, Μαριλού Βόμβολου. Σενάριο-Ηχοληψία: Μαριλού Βόμβολου. Μοντάζ: Μαριλού Βόμβολου, Κώστας Βόμβολος.

Επεξεργασία ήχου: Κώστας Βόμβολος. Αφήγηση: Μαριλού Βόμβολου. Δημιουργία εξωφύλλου: Φλώρα Φουστέρη. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 29΄

Οι συνεντεύξεις των Νατάσας Παπαδοπούλου-Τζαβέλλα, Μπάμπη Καραπέτη (εγγονού του Γιώργου Μπάτη) και Βαγγέλη Τότση μπλέκονται με ποιήματα και πεζογραφήματα, υφαίνοντας ένα παράξενο πλέγμα τραγουδιών και αφηγήσεων. Δεν πρόκειται για μια ιστορική αναδρομή στο ρεμπέτικο και το πολιτικό τραγούδι.

Μόνο για μικρά θραύσματα ζωής ή μνήμης – που αργότερα ονομάζονται Ιστορία.

Χρωματοπόλεμος

Δημιουργός: Νάλια Ζήκου. Παραγωγή: Νάλια Ζήκου. Σενάριο: Σοφία Γουργουλιάννη. Μοντάζ-Αφήγηση-Πρωτότυπη μουσική: Νάλια Ζήκου. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2025, 24΄

Δύο γυναίκες, η μία νεότερη και η άλλη μεγαλύτερη, διηγούνται μια κοινή ιστορία μέσα από Απόκριες, έρωτες, απώλειες και μυστικές επιθυμίες.

Σε μια μικρή πόλη, τα σώματα θυμούνται, πονούν, γιορτάζουν και βαφτίζουν τον κόσμο απ’ την αρχή, με τις δικές τους λέξεις.

