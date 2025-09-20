Art Athina: Ο Στέφανος Ρόκος δημιούργησε τις αφίσες για το 66ο ΦΚΘ και μας αποκαλύπτει τι τον ενέπνευσε

Ο Στέφανος Ρόκος, ο οποίος δημιούργησε δύο πρωτότυπα ζωγραφικά έργα για τη φετινή διοργάνωση, βρέθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο R1 της Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζοντας στους δημοσιογράφους και στο κοινό τη νέα του δουλειά.

Τα δύο έργα φέρουν τον τίτλο «Ανατροπή Ι και ΙΙ: Πολύτιμες στιγμές έμπνευσης και ειρήνης» και παράλληλα λειτούργησαν ως έμπνευση για τα σποτ που θα προβάλλονται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για 2 μικρού μήκους animation ταινίες τις οποίες δημιούργησαν ο Στέφανος Ρόκος μαζί με τον σκηνοθέτη και δημιουργό animation Φωκίωνα Ξένο, σε μουσική του ελληνικής καταγωγής διάσημου αμερικανού μουσικού Τζιμ Σκλαβούνος, συνεργάτη θρυλικών καλλιτεχνών όπως ο Νικ Κέιβ, οι Grinderman, Sonic Youth, Teenage Jesus and the Jerks (με τη Λίντια Λιντς) και The Cramps μεταξύ άλλων, καθώς και μόνιμο μέλος των Bad Seeds από το 1994.

«Ανατροπή Ι και ΙΙ: Πολύτιμες στιγμές έμπνευσης και ειρήνης»

«Η ιδέα μου ήταν να κάνω ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους, που είναι πίσω από τις κάμερες», είπε ο Στέφανος Ρόκος για τα έργα του και συμπλήρωσε: «Να φανούν δηλαδή, όχι μόνο, οι ηθοποιοί και γενικότερα το crew, αλλά και όλοι αυτοί που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες.

Η κεντρική μου ιδέα ήταν στα έργα να υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες, σαν τα credits, που εμφανίζονται στο τέλος κάθε ταινίας. Σκοπός μου ήταν να μην δει κάποιος το έργο και να φύγει ξεχνώντας το, αλλά να επιστρέψει και να δει κάτι που δεν είδε την πρώτη φορά.

Το ίδιο που κανουμε πολλές φορες με τις ταινίες. Όταν τις ξαναβλέπουμε, δεύτερη ή και τρίτη φορά, ανακαλύπτουμε νέα στοιχεία».

Στέφανος Ρόκος: Ο κινηματογράφος είναι για μένα ψυχαγωγία και πηγή έμπνευσης

«Παρακολουθώ ταινίες όλη μου τη ζωή, ο κινηματογράφος είναι για μένα ψυχαγωγία και πηγή έμπνευσης. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης παρευρίσκομαι ανελλιπώς πάνω από 15 χρόνια και πάντα αισθανόμουν κομμάτι του, χωρίς να είμαι. Και πίστευα πως κάποια στιγμή θα συνεργαστώ μαζί τους, αναφέρει ο καλλιτέχνης.

Ποια στοιχεία χρησιμοποιούνται ως σύμβολα των έργων;

«Τα έργα συνοδεύονται από δύο μικρού μήκους animation που δημιούργησα μαζί με τον Φωκίωνα Ξένο σε μουσική του Τζιμ Σκλαβούνος. Τα animation αυτά, στα οποία πρωταγωνιστούν δύο props – ένα τηλέφωνο και ένα αβοκάντο, θα είναι και τα σποτ της φετινής διοργάνωσης.

Θέλησα να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο και το αβοκάντο και όχι πιο παραδοσιακά στοιχεία της Θεσσαλονίκης, όπως κάποια γλυκά ή κάτι άλλο.»

«Σε όλα τα στάδια της δημιουργίας κάθε καλλιτεχνικού έργου ενυπάρχουν η επιτυχία και η αποτυχία, σχεδόν ταυτόχρονα, και μάλλον πάντα διαδέχεται εναλλάξ η μία την άλλη.

Αυτό το γνωρίζουμε, είναι μέρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας και υπηρετεί τον σκοπό της τέχνης. Όταν η ιδέα αποκτήσει υπόσταση, οι δημιουργοί εύχονται όλη αυτή η περιπέτεια που πέρασαν να έχει θετικό πρόσημο.

Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή συμβαίνει όταν το τελικό έργο αποπνέει στον αποδέκτη μια αίσθηση αληθινής έμπνευσης και ειρήνης».

Ο Στέφανος Ρόκος συνεργάστηκε μαζί με τον Φωκίωνα Ξένο, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και σχεδιαστή animation, από τα τέλη Απριλίου, που τους ανατέθηκε το έργο από τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

«Δουλεύαμε εξ αποστάσεως με τον Φωκιώνα, λόγω επαγγελαμτικών υποχρεώσεων εκείνου, ωστόσο βρήκαμε κοινό καλλιτεχνικό τόπο και συμφωνήσαμε σε πολλά», είπε ο Στέφανος Ρόκος.

«Επέλεξα να δημιουργήσω δύο υπερφορτωμένα πλουραλιστικά ζωγραφικά έργα»

«Πλήθος από πληροφορίες και ονόματα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, περνούν γρήγορα μπροστά από τα μάτια μας αναδεικνύοντας το μέγεθος της κάθε παραγωγής.

Κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχει η έμπνευση που ενώνει τόσα ανόμοια στοιχεία, μια ωραία φωτιά που ξεπηδά από το κεφάλι των συντελεστών και δημιουργεί μια συνθήκη» μας είπε ο Στέφανος Ρόκος.

Τα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Art Athina, στο περίπτερο R1 της Γκαλερί Ζουμπουλάκη.