66ο ΦΚΘ: Οι αφίσες και το σποτ που θα συνοδεύσουν το φετινό Φεστιβάλ

Τις αφίσες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου υπογράφει ο αγαπημένος έλληνας εικαστικός Στέφανος Ρόκος ο οποίος δημιούργησε δύο πρωτότυπα ζωγραφικά έργα για τη φετινή διοργάνωση.

Ταυτόχρονα, τα έργα ενέπνευσαν τα σποτ του 66ου Φεστιβάλ, δύο μικρού μήκους animation ταινίες τις οποίες δημιούργησαν ο Στέφανος Ρόκος μαζί με τον σκηνοθέτη και δημιουργό animation Φωκίωνα Ξένο, σε μουσική του ελληνικής καταγωγής διάσημου αμερικανού μουσικού Τζιμ Σκλαβούνος, συνεργάτη θρυλικών καλλιτεχνών όπως ο Νικ Κέιβ, οι Grinderman, Sonic Youth, Teenage Jesus and the Jerks (με τη Λίντια Λιντς) και The Cramps μεταξύ άλλων, καθώς και μόνιμο μέλος των Bad Seeds από το 1994.

Οι αφίσες και τα σποτ του 66ου ΦΚΘ

Ο Στέφανος Ρόκος δημιούργησε για τις αφίσες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δύο έργα, με τίτλο «Ανατροπή Ι και ΙΙ: Πολύτιμες στιγμές έμπνευσης και ειρήνης».

Τα έργα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Art Athina, στο περίπτερο R1 της Γκαλερί Ζουμπουλάκη.

Στέφανος Ρόκος: Η έμπνευση για τις αφίσες

«Επέλεξα να δημιουργήσω δύο υπερφορτωμένα πλουραλιστικά ζωγραφικά έργα όπως είναι τα credits στο τέλος των ταινιών.

Πλήθος από πληροφορίες και ονόματα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, περνούν γρήγορα μπροστά από τα μάτια μας αναδεικνύοντας το μέγεθος της κάθε παραγωγής.

Κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχει η έμπνευση που ενώνει τόσα ανόμοια στοιχεία, μια ωραία φωτιά που ξεπηδά από το κεφάλι των συντελεστών και δημιουργεί μια συνθήκη» σημειώνει ο Στέφανος Ρόκος.

«Επιτρέπεται να πω ότι, κατά μία έννοια, ανήκω στον χώρο του κινηματογράφου;

Σκέφτομαι μια ιστορία, τη μετατρέπω στο μυαλό μου σε σενάριο, διαλέγω πρωταγωνιστές, φτιάχνω χαρακτήρες, τους τοποθετώ στο φως, στη σκιά ή κάπου ενδιάμεσα, και δημιουργώ από εσωτερική ανάγκη τις δικές μου δυνατές εικόνες.

Στα ζωγραφικά μου έργα τίποτα δεν κινείται, κι όμως υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει soundtrack, ωστόσο διακρίνεται μια μουσικότητα.

Και η θέασή τους διαρκεί από ένα δευτερόλεπτο έως ολόκληρες ώρες, αναλόγως τι επιθυμεί ο θεατής.

Παρακολουθώ ταινίες όλη μου τη ζωή, ο κινηματογράφος είναι για μένα ψυχαγωγία και πηγή έμπνευσης. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης παρευρίσκομαι ανελλιπώς πάνω από 15 χρόνια και πάντα αισθανόμουν κομμάτι του, χωρίς να είμαι» αναφέρει ο καλλιτέχνης.

Τα έργα συνοδεύονται από δύο μικρού μήκους animation

Τα δημιούργησαν ο Στέφανος Ρόκος και ο Φωκίων Ξένος, σε μουσική του Τζιμ Σκλαβούνος. Τα animation αυτά, στα οποία πρωταγωνιστούν δύο props – ένα τηλέφωνο και ένα αβοκάντο, θα είναι και τα σποτ της φετινής διοργάνωσης.

Όπως εξηγεί ο Στέφανος Ρόκος «στο ένα η σκηνή που γυρίζεται στέφεται με απόλυτη επιτυχία, στο άλλο είναι η πλήρης καταστροφή».

Και προσθέτει: «Σε όλα τα στάδια της δημιουργίας κάθε καλλιτεχνικού έργου ενυπάρχουν η επιτυχία και η αποτυχία, σχεδόν ταυτόχρονα, και μάλλον πάντα διαδέχεται εναλλάξ η μία την άλλη.

Αυτό το γνωρίζουμε, είναι μέρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας και υπηρετεί τον σκοπό της τέχνης.

Όταν η ιδέα αποκτήσει υπόσταση, οι δημιουργοί εύχονται όλη αυτή η περιπέτεια που πέρασαν να έχει θετικό πρόσημο. Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή συμβαίνει όταν το τελικό έργο αποπνέει στον αποδέκτη μια αίσθηση αληθινής έμπνευσης και ειρήνης».

Τα σποτ του Φεστιβάλ θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο.