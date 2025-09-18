magazin
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
66ο ΦΚΘ: Οι αφίσες και το σποτ που θα συνοδεύσουν το φετινό Φεστιβάλ
Culture Live 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:02

66ο ΦΚΘ: Οι αφίσες και το σποτ που θα συνοδεύσουν το φετινό Φεστιβάλ

«Ανατροπή Ι και ΙΙ: Πολύτιμες στιγμές έμπνευσης και ειρήνης», είναι ο τίτλος που έδωσε στα έργα του για το φετινό ΦΚΘ, ο δημιουργός Στέφανος Ρόκος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Spotlight

Τις αφίσες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου υπογράφει ο αγαπημένος έλληνας εικαστικός Στέφανος Ρόκος ο οποίος δημιούργησε δύο πρωτότυπα ζωγραφικά έργα για τη φετινή διοργάνωση.

Ταυτόχρονα, τα έργα ενέπνευσαν τα σποτ του 66ου Φεστιβάλ, δύο μικρού μήκους animation ταινίες τις οποίες δημιούργησαν ο Στέφανος Ρόκος μαζί με τον σκηνοθέτη και δημιουργό animation Φωκίωνα Ξένο, σε μουσική του ελληνικής καταγωγής διάσημου αμερικανού μουσικού Τζιμ Σκλαβούνος, συνεργάτη θρυλικών καλλιτεχνών όπως ο Νικ Κέιβ, οι Grinderman, Sonic Youth, Teenage Jesus and the Jerks (με τη Λίντια Λιντς) και The Cramps μεταξύ άλλων, καθώς και μόνιμο μέλος των Bad Seeds από το 1994.

Οι αφίσες και τα σποτ του 66ου ΦΚΘ

Ο Στέφανος Ρόκος δημιούργησε για τις αφίσες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δύο έργα, με τίτλο «Ανατροπή Ι και ΙΙ: Πολύτιμες στιγμές έμπνευσης και ειρήνης».

Τα έργα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Art Athina, στο περίπτερο R1 της Γκαλερί Ζουμπουλάκη.

Στέφανος Ρόκος: Η έμπνευση για τις αφίσες

«Επέλεξα να δημιουργήσω δύο υπερφορτωμένα πλουραλιστικά ζωγραφικά έργα όπως είναι τα credits στο τέλος των ταινιών.

Πλήθος από πληροφορίες και ονόματα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, περνούν γρήγορα μπροστά από τα μάτια μας αναδεικνύοντας το μέγεθος της κάθε παραγωγής.

Κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχει η έμπνευση που ενώνει τόσα ανόμοια στοιχεία, μια ωραία φωτιά που ξεπηδά από το κεφάλι των συντελεστών και δημιουργεί μια συνθήκη» σημειώνει ο Στέφανος Ρόκος.

«Επιτρέπεται να πω ότι, κατά μία έννοια, ανήκω στον χώρο του κινηματογράφου;

Σκέφτομαι μια ιστορία, τη μετατρέπω στο μυαλό μου σε σενάριο, διαλέγω πρωταγωνιστές, φτιάχνω χαρακτήρες, τους τοποθετώ στο φως, στη σκιά ή κάπου ενδιάμεσα, και δημιουργώ από εσωτερική ανάγκη τις δικές μου δυνατές εικόνες.

Στα ζωγραφικά μου έργα τίποτα δεν κινείται, κι όμως υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει soundtrack, ωστόσο διακρίνεται μια μουσικότητα.

Και η θέασή τους διαρκεί από ένα δευτερόλεπτο έως ολόκληρες ώρες, αναλόγως τι επιθυμεί ο θεατής.

Παρακολουθώ ταινίες όλη μου τη ζωή, ο κινηματογράφος είναι για μένα ψυχαγωγία και πηγή έμπνευσης. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης παρευρίσκομαι ανελλιπώς πάνω από 15 χρόνια και πάντα αισθανόμουν κομμάτι του, χωρίς να είμαι» αναφέρει ο καλλιτέχνης.

Τα έργα συνοδεύονται από δύο μικρού μήκους animation

Τα δημιούργησαν ο Στέφανος Ρόκος και ο Φωκίων Ξένος, σε μουσική του Τζιμ Σκλαβούνος. Τα animation αυτά, στα οποία πρωταγωνιστούν δύο props – ένα τηλέφωνο και ένα αβοκάντο, θα είναι και τα σποτ της φετινής διοργάνωσης.

Όπως εξηγεί ο Στέφανος Ρόκος «στο ένα η σκηνή που γυρίζεται στέφεται με απόλυτη επιτυχία, στο άλλο είναι η πλήρης καταστροφή».

Και προσθέτει: «Σε όλα τα στάδια της δημιουργίας κάθε καλλιτεχνικού έργου ενυπάρχουν η επιτυχία και η αποτυχία, σχεδόν ταυτόχρονα, και μάλλον πάντα διαδέχεται εναλλάξ η μία την άλλη.

Αυτό το γνωρίζουμε, είναι μέρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας και υπηρετεί τον σκοπό της τέχνης.

Όταν η ιδέα αποκτήσει υπόσταση, οι δημιουργοί εύχονται όλη αυτή η περιπέτεια που πέρασαν να έχει θετικό πρόσημο. Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή συμβαίνει όταν το τελικό έργο αποπνέει στον αποδέκτη μια αίσθηση αληθινής έμπνευσης και ειρήνης».

Τα σποτ του Φεστιβάλ θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

World
Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη
Culture Live 17.09.25

H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη

Με το κανονάκι του Φίρας Ζρέικ να δίνει τον πένθιμο τόνο, η Μπιενάλε της Γάζας άνοιξε στη Νέα Υόρκη, φέρνοντας στο προσκήνιο έργα που αποτυπώνουν τον πόνο και τη φωνή καλλιτεχνών αποκλεισμένων μέσα στον πόλεμο

Σύνταξη
Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ
Παιχνίδι του θρόνου 17.09.25

Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ

H είδηση για τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβει ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την επόμενη ταινία του επαναφέρει στο προσκήνιο έναν ακόμα πιο εντυπωσιακό προκάτοχο στο θρόνο των εκατομμυριούχων νέων: τον Χάρι Πότερ/Ντάνιελ Ράντκλιφ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Μαγική βραδιά 17.09.25

Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως
Culture Live 17.09.25

Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν το πρώτο ρωμαϊκό μαυσωλείο της χώρας, που ανήκε σε πολίτη ανώτερης τάξης πριν από 1.700 χρόνια, με ελληνικές επιγραφές, αφιέρωση στον Δία και χρυσά κεντήματα

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρήνος για τον θάνατο των δύο γιων του – «Το πένθος είναι ανυπολόγιστο»
«Μπαμπάς» 17.09.25

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρήνος για τον θάνατο των δύο γιων του – «Το πένθος είναι ανυπολόγιστο»

Οι οικογενειακές τραγωδίες στη ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ τον τραυμάτισαν για πάντα. «Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι όταν τα παιδιά σου έχουν προβλήματα» είχε πει σε μια σπάνια εξομολόγηση για το μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
Ατόφια αγάπη 16.09.25

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά
The Good Life 16.09.25

«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παραμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»
Σοβαρός 16.09.25

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γίγαντας του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. O ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής, κατάφερε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να βρουν απήχηση στο ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δική του διασημότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»

Καλοί φίλοι και συμπαίκτες, ο Νταβίντ Λουίζ και ο Ροντινέι έστειλαν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μήνυμα μετά το Ολυμπιακός - Πάφος που τους βρήκε αντίπαλους για μόνο 90 λεπτά.

Σύνταξη
Φέτα: Ο αντίκτυπος από την επιδημία της ευλογιάς – Οι εκτιμήσεις της αγοράς
Εκτιμήσεις της αγοράς 18.09.25

Σοβαρός ο κίνδυνος για τη φέτα λόγω της ευλογιάς - Πότε θα γίνει εμφανές το πρόβλημα

Oι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει τη γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα - Τους επόμενους μήνες η τιμή στη φέτα θα πιεστεί, ενώ εμφανής θα είναι ο αντίκτυπος από το 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND
English edition 18.09.25

Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND

Center-right party continues to field a double-digit lead over its closest rival, while gaining half a percentage point since the last poll by the same firm

Σύνταξη
Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα
Αέναη φρίκη 18.09.25

Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα

Υπό μαζικό βίαιο εκτοπισμό προς το νότο, οι άμαχοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με θάνατο και ανθρωπιστική καταστροφή, διεθνή ημίμετρα κατά του Ισραήλ και ένα αβέβαιο μέλλον

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων
Πολιτική 18.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Την απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού επισείει ο Κυρ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαντλήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα μπροστά στη χαμηλή απήχηση των εξαγγελιών του στους πολίτες. Η στροφή απέναντι στον Αλ. Τσίπρα και η συνέχιση της τακτικής του φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός» τονίζει, και ξορκίζει τα σενάρια για συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Ελάχιστη πρόοδος 18.09.25

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών
Καρκίνος 18.09.25

Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών

Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, περιλαμβάνει την προσέγγιση από την πλευρά των ασθενών – Ποια είναι τα κενά που χρειάζονται αντιμετώπιση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Ελλάδα 18.09.25

Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»
Επίθεση Λύκου 18.09.25

Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο θανάτωσης του - Ανησυχία στον δήμο Σιθωνίας- Τι λέει στο in o προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και ο υπεύθυνος τύπου στην «Καλλιστώ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΚΤ: Εκτός συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι εννιά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα  το γ’ τρίμηνο του 2025
Ανακοίνωση ΕΚΤ 18.09.25

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα - Δραματικά τα στοιχεία για το γ' τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο μισθών της ΕΚΤ, μόλις το 8,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα καλύπτονται απο Συλλογικές Συμβάσεις ως το τέλος του Σεπτέμβρη. Τι ζητάει η ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Γεωπολιτικό παιχνίδι 18.09.25

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο