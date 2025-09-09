magazin
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 14:43
Φωτιά στην Αρκαδία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο
Culture Live 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:15

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο

Το 66ο ΦΚΘ θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά στον σπουδαίο δημιουργό Γιώργο Τσεμπερόπουλο, έναν από τους πιο αγαπημένους σκηνοθέτες, με ταινίες που έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

66ο ΦΚΘ: Τι θα περιλαμβάνει το αφιέρωμα

Θα πραγματοποιηθεί μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους ταινίες του.

Παράλληλα ένα masterclass, στη διάρκεια του οποίου θα μοιραστεί με το κοινό τα μυστικά της τέχνης του. Με όρους καθολικής προσβασιμότητας θα προβληθεί η ταινία Άντε Γεια, μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.

Επίσης η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του.

Προβολή 6 ταινιών

Στο πλαίσιο του 66ου ΦΚΘ θα προβληθούν έξι μεγάλου μήκους ταινίες του σπουδαίου έλληνα σκηνοθέτη, ανάμεσά τους και το ντοκιμαντέρ Μέγαρα (1974), το οποίο σκηνοθέτησε με τον Σάκη Μανιάτη.

Το αφιέρωμα διατρέχει το δημιουργικό νήμα του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού από τα πρώτα του βήματα μέχρι την πιο πρόσφατη ταινία του Υπάρχω, τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία των τελευταίων ετών στο ελληνικό box office, η οποία έχει πάρει κινηματογραφική διανομή σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και παρουσιάζει τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, της φωνής που «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων.

Στο αφιέρωμα θα έχουν την ευκαιρία να δούμε επίσης: Τον «Ξαφνικό έρωτα» (1984), με πρωταγωνιστές τους Μπέττυ Λιβανού, Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, Νικήτα Τσακίρογλου, Ειρήνη Κουμαριανού, Σοφία Σεϊρλή και Θανάση Παπαγεωργίου, η ταινία απέσπασε Κρατικά Βραβεία Ποιότητας Α΄ Γυναικείου Ρόλου και Καλύτερης Φωτογραφίας.

Το Άντε Γεια (1990), σε σενάριο Βασίλη Αλεξάκη και Γιώργου Τσεμπερόπουλου, είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Γιοβάννας.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Άλκις Κούρκουλος, η Καίτη Παπανίκα, ο Νίκος Δημητράτος, η Τάνια Τρύπη, η Βάνα Μπάρμπα και ο Κώστας Κόκλας, απέσπασε βραβεία για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερο Σενάριο, Α΄ Γυναικείο Ρόλο, Α΄ Ανδρικό Ρόλο και Β΄ Ανδρικό Ρόλο στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας το 1991.

Η Πίσω Πόρτα (2000), σε σενάριο Γιώργου Τσεμπερόπουλου και Ντένη Ηλιάδη, μας πηγαίνει στην ανήσυχη δεκαετία του ’60. Η ταινία απέσπασε Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2000.

Ο Εχθρός Μου (2013), σε σενάριο Γιάννη Τσίρου, με τους: Μανώλη Μαυροματάκη, Μαρία Ζορμπά.

Η ταινία σπέσπασε, μεταξύ άλλων, βραβείο Καλύτερης Ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Ταινίας στο Φεστιβάλ ανεξάρτητων ταινιών ECU στο Παρίσι, Αργυρό Κίονα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λούξορ στην Αίγυπτο.

Έλαβε, επίσης, βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο διεθνές φεστιβάλ του Νάσβιλ και βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο διεθνές φεστιβάλ της Τεχεράνης, καθώς και τρία Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Μοντάζ.

Γιώργος Τσεμπερόπουλος: Αφιερωμένος στον κινηματογράφο

Ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος σπούδασε κινηματογράφο στο American Film Institute στο Λος Άντζελες, όπου έζησε έξι χρόνια σκηνοθετώντας ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες και θεατρικές παραστάσεις.

Στη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του, έχει θητεύσει σε όλα τα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής: έχει παίξει σε ταινίες, έχει υπάρξει βοηθός σκηνοθέτη δίπλα σε άλλους εμβληματικούς δημιουργούς, είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, ενώ έχει εργαστεί ως παραγωγός διαφημιστικών ταινιών επί 25 χρόνια.

Όλες αυτές τις διαστάσεις τις έχει φέρει στο σκηνοθετικό του έργο, στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει με τους ηθοποιούς, στην εμπιστοσύνη με την οποία εμπνέει το συνεργείο του.

Ταυτόχρονα, έχει υπηρετήσει τον ελληνικό κινηματογράφο και σε επίπεδο θεσμικό, τόσο ως πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου από το 2019 μέχρι το 2022 όσο και ως μέλος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από το 2015 μέχρι και το 2019, και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου τη διετία 1991-1992.

World
Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο
Όνειρο 09.09.25

O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο

O Στίβεν Σπίλμπεργκ πρότεινε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς για τον ρόλο της Έλενα Μοντέρο στην ταινία «Η μάσκα του Ζορό», αφού είδε την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Τιτανικός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
«Που πάμε; Δράμα!» 08.09.25

Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»

Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
Θέση 08.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»
Επέτειος 08.09.25

Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»

Τριάντα πέντε χρόνια πριν, ο Μάρτιν Σκορσέζε μας σύστησε τους Goodfellas, μια ταινία που άλλαξε για πάντα το τοπίο του γκανγκστερικού κινηματογράφου -μετά το Νονό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;
Στη μεγάλη οθόνη 08.09.25

Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;

Ο νεοφερμένος Ιντάν Βάις πρωταγωνιστεί ως ο εμβληματικός Τσέχος συγγραφέας, Φραντς Κάφκα στη νέα βιογραφική ταινία της σκηνοθέτριας Αγκνιέσκα Χόλαντ των «Green Border» και «In Darkness», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου
Αλήθειες 08.09.25

Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου

Λίγες ώρες μετά τις μαζικές συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, ο γνωστός street artist Banksy πήρε θέση με ένα γκράφιτι στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου. Και έτρεξαν όλοι για να το «εξαφανίσουν».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»
«Fly with me» 08.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε κάτι που εκνεύρισε τον συμπρωταγωνιστή του, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»
Πλούτος, φήμη 07.09.25

«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»

Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι βρέθηκαν στη Σαντορίνη για τα γυρίσματα της ταινίας «Sacrifice» σε σκηνοθεσία του Ρομέν Γαβρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
Aποστεωμένος 07.09.25

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Το Cut με τον Ορλάντο Μπλουμ δεν είναι άλλη μια ιστορία τύπου Rocky, όπου ένας γέρος μποξέρ έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο — είναι μια πραγματικά πρωτότυπη προσέγγιση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ
«Θρυλική μορφή» 07.09.25

«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ

Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η βράβευση της Κιμ Νόβακ έχει ως πρωταρχικό σκοπό να «γιορτάσει το βάθος και την επιρροή της πορείας της» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
Ήταν 43 ετών 07.09.25

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς

Στην αρχή του συγκινητικού νέου ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ κάνει μια σύνοψη της τρυφερής ταινίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites
Σοκ 07.09.25

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites

Το «The Conjuring: Last Rites» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ανατριχιαστική υπόθεση της οικογένειας Σμερλ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κατήγγειλε πως ένα κακόβουλο πνεύμα γέμιζε το σπίτι της

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»
Η απόφαση 07.09.25

Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»

H ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania αφορά την πραγματική ιστορία ενός πεντάχρονου κοριτσιού που σκοτώθησε από ισραηλινά πυρά, ενώ ικέτευε για βοήθεια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα
Σφοδρά πυρά 09.09.25

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)

Με ένα ιδιαίτερο... ελληνικό σχόλιο έκανε γνωστός μπασκετικός Λιθουανός δημοσιογράφος, την πρόβλεψή του για τον προημιτελικό της Εθνικής της πατρίδας του κόντρα στην Εθνική μας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι»
Ερώτηση στη Βουλή 09.09.25

«Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

Επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεκριμένες επενδύσεις

Σύνταξη
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο 09.09.25

Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Σύνταξη
Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης

Η Betsson, κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία με σταθερή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία της με την ΚΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Σύνταξη
Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Music 09.09.25

Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο
Συνάντηση με φορείς 09.09.25

Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες»

Σύνταξη
Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)
Μπάσκετ 09.09.25

Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)

Σε «ερυθρόλευκο» χρώμα, όπως ήταν λογικό, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς στον Πειραιά, με την επωνυμία «25», όπως δηλαδή το νούμερο της φανέλας του.

Σύνταξη
Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές
Ουπς 09.09.25

Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές

Το γκράφιτι του γνωστού street artist Banksy στους τοίχους των Βασιλικών Δικαστηρίων του Λονδίνου, ίσως να είναι αυτό που να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων
Μια άλλη αφήγηση 09.09.25

Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων

Τι χρειάζεται για να ζήσεις μια ζωή στην υπηρεσία των ονείρων και των φαντασιώσεων; Το τελευταίο έργο της Alexis Kleshik ανατρέπει τα επίμονα στερεότυπα και το στίγμα της σεξουαλικής εργασίας και παρουσιάζει μια εικόνα δύναμης, αυτοκυριαρχίας και δημιουργικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»
Αποκαλυπτική φωτογραφία 09.09.25

Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»

Το συμβάν σημειώθηκε σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι - «Είναι καρπός της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης».

Σύνταξη
Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 09.09.25

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Ηλεκτρική διασύνδεση 09.09.25

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
