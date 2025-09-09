Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο

Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά στον σπουδαίο δημιουργό Γιώργο Τσεμπερόπουλο, έναν από τους πιο αγαπημένους σκηνοθέτες, με ταινίες που έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

66ο ΦΚΘ: Τι θα περιλαμβάνει το αφιέρωμα

Θα πραγματοποιηθεί μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους ταινίες του.

Παράλληλα ένα masterclass, στη διάρκεια του οποίου θα μοιραστεί με το κοινό τα μυστικά της τέχνης του. Με όρους καθολικής προσβασιμότητας θα προβληθεί η ταινία Άντε Γεια, μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.

Επίσης η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του.

Προβολή 6 ταινιών

Στο πλαίσιο του 66ου ΦΚΘ θα προβληθούν έξι μεγάλου μήκους ταινίες του σπουδαίου έλληνα σκηνοθέτη, ανάμεσά τους και το ντοκιμαντέρ Μέγαρα (1974), το οποίο σκηνοθέτησε με τον Σάκη Μανιάτη.

Το αφιέρωμα διατρέχει το δημιουργικό νήμα του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού από τα πρώτα του βήματα μέχρι την πιο πρόσφατη ταινία του Υπάρχω, τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία των τελευταίων ετών στο ελληνικό box office, η οποία έχει πάρει κινηματογραφική διανομή σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και παρουσιάζει τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, της φωνής που «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων.

Στο αφιέρωμα θα έχουν την ευκαιρία να δούμε επίσης: Τον «Ξαφνικό έρωτα» (1984), με πρωταγωνιστές τους Μπέττυ Λιβανού, Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, Νικήτα Τσακίρογλου, Ειρήνη Κουμαριανού, Σοφία Σεϊρλή και Θανάση Παπαγεωργίου, η ταινία απέσπασε Κρατικά Βραβεία Ποιότητας Α΄ Γυναικείου Ρόλου και Καλύτερης Φωτογραφίας.

Το Άντε Γεια (1990), σε σενάριο Βασίλη Αλεξάκη και Γιώργου Τσεμπερόπουλου, είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Γιοβάννας.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Άλκις Κούρκουλος, η Καίτη Παπανίκα, ο Νίκος Δημητράτος, η Τάνια Τρύπη, η Βάνα Μπάρμπα και ο Κώστας Κόκλας, απέσπασε βραβεία για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερο Σενάριο, Α΄ Γυναικείο Ρόλο, Α΄ Ανδρικό Ρόλο και Β΄ Ανδρικό Ρόλο στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας το 1991.

Η Πίσω Πόρτα (2000), σε σενάριο Γιώργου Τσεμπερόπουλου και Ντένη Ηλιάδη, μας πηγαίνει στην ανήσυχη δεκαετία του ’60. Η ταινία απέσπασε Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2000.

Ο Εχθρός Μου (2013), σε σενάριο Γιάννη Τσίρου, με τους: Μανώλη Μαυροματάκη, Μαρία Ζορμπά.

Η ταινία σπέσπασε, μεταξύ άλλων, βραβείο Καλύτερης Ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Ταινίας στο Φεστιβάλ ανεξάρτητων ταινιών ECU στο Παρίσι, Αργυρό Κίονα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λούξορ στην Αίγυπτο.

Έλαβε, επίσης, βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο διεθνές φεστιβάλ του Νάσβιλ και βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο διεθνές φεστιβάλ της Τεχεράνης, καθώς και τρία Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Μοντάζ.

Γιώργος Τσεμπερόπουλος: Αφιερωμένος στον κινηματογράφο

Ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος σπούδασε κινηματογράφο στο American Film Institute στο Λος Άντζελες, όπου έζησε έξι χρόνια σκηνοθετώντας ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες και θεατρικές παραστάσεις.

Στη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του, έχει θητεύσει σε όλα τα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής: έχει παίξει σε ταινίες, έχει υπάρξει βοηθός σκηνοθέτη δίπλα σε άλλους εμβληματικούς δημιουργούς, είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, ενώ έχει εργαστεί ως παραγωγός διαφημιστικών ταινιών επί 25 χρόνια.

Όλες αυτές τις διαστάσεις τις έχει φέρει στο σκηνοθετικό του έργο, στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει με τους ηθοποιούς, στην εμπιστοσύνη με την οποία εμπνέει το συνεργείο του.

Ταυτόχρονα, έχει υπηρετήσει τον ελληνικό κινηματογράφο και σε επίπεδο θεσμικό, τόσο ως πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου από το 2019 μέχρι το 2022 όσο και ως μέλος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από το 2015 μέχρι και το 2019, και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου τη διετία 1991-1992.