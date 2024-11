65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Τα βραβεία της Αγοράς

Η Αγορά του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απένειμε τα βραβεία της την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, στην Αποθήκη στο λιμάνι της πόλης.

Μέσα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση η Βικτόρια Χίσλοπ, πρέσβειρα της φετινής Αγοράς, χαιρέτησε την βραδιά και μεταξύ άλλων είπε:

«Σας ευχαριστώ για την τιμή να είμαι η ambassador της Αγοράς. Σχεδόν όλοι χάσαμε τη φωνή μας με όλες αυτές τις συζητήσεις και τις πολιτιστικές ανταλλαγές αυτών των ημερών, που υπήρξαν το σήμα κατατεθέν αυτής της καταπληκτικής εβδομάδας.

Το πιο σημαντικό στοιχείο, αυτό που γέμισε την καρδιά μου με χαρά, ήταν να δω όλες αυτές τις συνεργασίες που ξεπερνούν τα σύνορα, να νιώσω ότι μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τέχνη».

Στη συνέχεια, ο Θάνος Σταυρόπουλος καλωσόρισε στη σκηνή τα μέλη του SEE Cinema Network, Ilinka Teodorescu και Kamen Balkanski, οι οποίοι ανακοίνωσαν τις οκτώ ταινίες που έλαβαν χρηματοδότηση 9.000 ευρώ από το SEE Cinema Network.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ταινίες:

AFTER DARK

Σκηνοθεσία: Erenik Beqiri

Παραγωγή: On Film Production

Αλβανία / Ελλάδα / Γαλλία / Ιταλία / Δανία

CONTRE JOUR

Σκηνοθεσία: Antonia Milcheva

Παραγωγή: Contrast Films

Βουλγαρία / Ρουμανία

YIANNIS

Σκηνοθεσία: Κύρος Παπαβασιλείου

Παραγωγή: Drytree Films Ltd

Κύπρος / Ελλάδα / Ρουμανία

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Σκηνοθεσία: Θέλγια Πετράκη

Παραγωγή: Out of the Box Films

Ελλάδα / Κύπρος / Σερβία

VESTIGE

Σκηνοθεσία: Rita Krasniqi

Producer: Kot Productions

Κόσοβο* / Βόρεια Μακεδονία / Γαλλία

SOBE

Σκηνοθεσία: Pavle Simonović

Παραγωγή: Protos Film

Μαυροβούνιο / Σερβία

I DISAGREE

Σκηνοθεσία: Kristijan Risteski

Παραγωγή: Focus Pocus Films

Βόρεια Μακεδονία / Κύπρος / Γαλλία

EDELWEISS

Σκηνοθεσία: Adriana Racasan, Tudor Giurgiu

Παραγωγή: Point Film

Ρουμανία / Κύπρος

Βραβεία Meet the Future

Η Ραφαέλα Καραγιάννη από την ομάδα της Αγοράς παρουσίασε τα βραβεία Meet the Future, λέγοντας ότι «το φετινό Meet the Future επικεντρώθηκε στους ανερχόμενους κινηματογραφικούς συνθέτες, στο πλαίσιο του Music in Motion: The art of film scoring tribute, και έχουμε το προνόμιο να προσφέρουμε δύο βραβεία!»

Βραβείο Crew United

Απονεμήθηκε από τη Βένια Βέργου και την Ίριδα Ασημακοπούλου της Crew United στον:

Βασίλη Ζλατάνο

Το σκεπτικό: «Το Βραβείο Crew United, στο πλαίσιο του προγράμματος Meet the Future της Αγοράς, απονέμεται σε έναν κινηματογραφικό συνθέτη που μας έδειξε πώς μπορεί να απογειώσει τον αντίκτυπο μιας κινηματογραφικής σκηνής με τη μουσική του σύνθεση στο υψηλότερο επίπεδο, ακόμη και πάνω από τις υπέροχες ερμηνείες των ηθοποιών. Και το βραβείο αυτό απονέμεται στον Βασίλη Ζλατάνο».

Ο νικητής λαμβάνει μια 5ετή συνδρομή Premium μέλους στο Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης.

Το νεοσύστατο βραβείο της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

Στον Γιάννη Κονσολάκη

Μια επιτροπή με επικεφαλής τον Σίμο Παπάνα, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, και μέλη τους Αντώνη Σουσάμογλου και Μίλτο Λογιάδη χορηγεί ένα μοναδικό βραβείο, δίνοντας την ευκαιρία σε έναν νέο συνθέτη από τους συμμετέχοντες να ηχογραφήσει το επόμενο κινηματογραφικό του έργο με τη Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

CROSSROADS CO-PRODUCTION FORUM AWARDS

Το Two Thirty-Five (2|35) Βραβείο – Post-production (εικόνα και ήχος) απονεμήθηκε στην ταινία:

THE HUNCHBACK

Σκηνοθεσία: Ahu Ozturk, Παραγωγή: Pinar Aydin-Leyla Film, Τουρκία.

Το βραβείο 8.000 ευρώ για την ανάπτυξη σεναρίου που απονέμεται από το CNC-Centre national du cinéma et de l’image animée:

PASSPORT

Σκηνοθεσία: Rakan Mayasi, Παραγωγή: May Odeh, Zorana Musikic – Mayana Films, Co-production: Abdallah Al Ramahi, Palestine, Γερμανία-Ιορδανία

Το βραβείο Greener Screen Award, το οποίο προσφέρει συμβουλές σχετικά με τις πρακτικές βιωσιμότητας πριν και στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, απονέμεται εξ ημισείας στις ταινίες:

THE HUNCHBACK

Σκηνοθεσία: Ahu Ozturk, Παραγωγή: Pinar Aydin-Leyla Film, Τουρκία και

Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Σκηνοθεσία: Νεριτάν Ζιντζιρία, Παραγωγή: Efijeni Kokedhima – Reconstructing Memories, Ελλάδα

Το ArteKino International Award με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία:

FOG

Σκηνοθεσία: Denis Spiridonov, Παραγωγή: Katia Khazak – Aurora Films, Συμπαραγωγή: Vanya Rainova – Portokal, Γαλλία-Βουλγαρία

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Σκηνοθεσία: Θέλγια Πετράκη, Παραγωγή: Κώστας Ταγκαλάκης-Out of the Box Films, Συμπαραγωγή: Boo Productions, Ηρακλής Μαυροειδής, Νίκος Σμπιλίρης, Ελλάδα

Το Producer’s Network Accreditation για το Cannes Marché du Film της επόμενης χρονιάς απονεμήθηκε στον:

Παραγωγό Ares Sporta για την ταινία

BLEACH

Σκηνοθεσία: Kaltrina Krasniqi, Παραγωγή: Ares Shporta – Vera Films, Συμπαραγωγή: Dream Factory Macedonia, Code Blue Production, Κόσοβο*, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Το βραβείο απονέμεται στο έργο που διερευνά τις ταξικές και έμφυλες ανισότητες που διαπράττονται από γυναίκες».

Το Mediterranean Film Institute Award – Script 2 Film Workshop Scholarship:

THE PASSPORT

Σκηνοθεσία: Rakan Mayasi, Παραγωγή: May Odeh, Zorana Musikic-Mayana Films, Συμπαραγωγή: Abdallah Al Ramahi, Παλαιστίνη, Γερμανία, Ιορδανία

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Ένα φάντασμα στοιχειώνει την Ευρώπη, γελώντας μπροστά στο σκοτάδι».

MIDPOINT CONSULTING AWARD:

THE SIDE EFFECTS OF TRUSTING LIFE

Σκηνοθεσία: Ahmad Ghossein, Παραγωγή: Georges Schoucair-Abbout Productions, Συμπαραγωγή: Twenty Twenty Vision Filmproduktion, DUOfilm, Λίβανος

Το Βραβείο EAVE – Υποτροφία μάρκετινγκ απονεμήθηκε στον:

Κωνσταντίνο Κουκούλη για την ταινία Γκρίζος Αφρικανικός