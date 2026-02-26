magazin
26.02.2026
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: 252 ντοκιμαντέρ και διεθνείς πρεμιέρες σε 11 μέρες
26 Φεβρουαρίου 2026

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: 252 ντοκιμαντέρ και διεθνείς πρεμιέρες σε 11 μέρες

Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Την Πέμπτη 5 Μαρτίου ανοίγει τις πύλες του το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25 Μαρτίου 2026. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα κατά το οποίο θα προβληθούν 252 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους.

Ανάμεσά τους και 80 παγκόσμιες πρεμιέρες, αριθμός-ρεκόρ για την ιστορία του Φεστιβάλ, αλλά και 32 διεθνείς και 11 ευρωπαϊκές πρεμιέρες.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στην ιστορική έδρα του, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν.

Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

Η ταινία έναρξης

Η έναρξη του 28ου ΦNΘ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, με την ταινία Ρώτα την Ι Τζιν της Άιβι Μίροπολ για την δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζιν Κάρολ, η οποία άσκησε μήνυση στον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση και έγινε η μοναδική γυναίκα που τον κέρδισε δύο φορές σε δικαστική αίθουσα.

Η ταινία πραγματοποιεί διεθνή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη.

Η ταινία λήξης

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, με την προβολή του συγκλονιστικού, υποψήφιου για βραβείο Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν του Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, σε συν-σκηνοθεσία Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν.

Η Ζιλιέτ Μπινός στο ΦΝΘ

Η αγαπημένη ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός θα τιμήσει με την παρουσία της το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με την ιδιότητά της σκηνοθέτιδας, καθώς θα παρουσιάσει το  ντοκιμαντέρ In-I In Motion, για τη συνεργασία της με τον διάσημο Βρετανό χορευτή και χορογράφο Άκραμ Καν.

Η Μπινός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου ενόψει της αντίστροφης μέτρησης για την τελετή απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2027.

Αφιέρωμα στα Αρχεία

Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο «Όλη η μνήμη του κόσμου», το οποίο θα διατρέχει διαφορετικές πτυχές της φετινής διοργάνωσης, από τις ταινίες και τις συζητήσεις, έως το spot και τις εκδόσεις.

Filmography

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη γνωριμία με την πλατφόρμα filmography, η οποία έχει ως στόχο να λειτουργεί και να είναι προσβάσιμη στο κοινό μετά το Πάσχα του 2026.

Το filmography είναι μια ψηφιακή βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες για τις ταινίες του ελληνικού σινεμά.

Χρυσός Αλέξανδρος

Η 28η διοργάνωση στρέφει το βλέμμα της στην ξεχωριστή δημιουργό Βουβούλα Σκούρα, η οποία μέσα από το έργο της επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με τη μνήμη, την Ιστορία και τον χρόνο.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν 20 ταινίες, ενώ η σκηνοθέτις θα τιμηθεί από το Φεστιβάλ με Χρυσό Αλέξανδρο για τη συμβολή της στον ελληνικό κινηματογράφο και πολιτισμό.

Χρυσός Αλέξανδρος και spotlight στον Μπθλ Μόρισον

Το 28ο ΦΝΘ θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον αμερικανό πολυμεσικό καλλιτέχνη, Μπιλ Μόρισον, ο οποίος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το έργο του και να παραδώσει masterclass ανοιχτό στο κοινό. Στο Φεστιβάλ θα προβληθούν έξι ταινίες του δημιουργού.

Χρυσός Αλέξανδρος στον Γιώργο Παπαλιό

Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον εμβληματικό παραγωγό Γιώργο Παπαλιό, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την αναγέννηση του ελληνικού σινεμά, ενώ στήριξε νέους δημιουργούς στα πρώτα τους βήματα.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Τρέχοντας τα κύματα του Γιάννη Καραπιπερίδη για τον Γιώργο Παπαλιό, ενώ ο παραγωγός θα διατελέσει μέλος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος.

YouTube thumbnail

Προσβασιμότητα

Υπηρετώντας το όραμα ενός κινηματογράφου χωρίς αποκλεισμούς, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διευρύνει τις προσβάσιμες δράσεις του, με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank, διοργανώνοντας μια αληθινά πρωτοποριακή προβολή, προσβάσιμη σε νευροδιαφορετικούς θεατές.

Ελληνικά Ντοκιμαντέρ

57 ελληνικές ταινίες στο διεθνές πρόγραμμα (Διεθνές Διαγωνιστικό, Διαγωνιστικό Newcomers, Διαγωνιστικό Film Forward, Ανοιχτοί Ορίζοντες) και στο τμήμα Πλατφόρμα+.

Τα ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στο διευρυμένο τμήμα Πλατφόρμα+ θα προβληθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ και θα είναι διαθέσιμα από τις 6 έως τις 20 Μαρτίου, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο εύρος προβολής στο κοινό.

Διεθνές Πρόγραμμα

Συνολικά 14 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές, συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, διεκδικώντας τον Χρυσό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 12.000 ευρώ, καθώς και τον Αργυρό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ.

Στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers, με πρώτες και δεύτερες ταινίες νέων δημιουργών, συναντούμε 14 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές, που διαγωνίζονται για τον «Χρυσό Αλέξανδρο – Δημήτρης Εϊπίδης» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ και τον Αργυρό Αλέξανδρο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 4.000 ευρώ.

Το διαγωνιστικό τμήμα Film Forward, που αμφισβητεί τις κινηματογραφικές συμβάσεις και προτείνει ριζοσπαστικές ταινίες, φιλοξενεί 10 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές.

Τα βραβεία που απονέμονται στο πλαίσιο του τμήματος είναι ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ και ο Αργυρός Αλέξανδρος που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

Στο διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All around Cinema, 8 πρωτοποριακές δημιουργίες διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο Immersive, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Επίσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διαδραστική εγκατάσταση HeartBeat: Η καρδιά βρίσκει τον ρυθμό της στη σιωπή της συνάντησης από τη Γαλλίδα εικαστική καλλιτέχνιδα Φανί Φορτάζ, γνωστή και ως Bonnie Lisbon.

Ανακαλύπτουμε δυναμικά και ευρηματικά ντοκιμαντέρ στους Ανοιχτούς Ορίζοντες.

Παρουσιάζουμε τα κορυφαία ντοκιμαντέρ στο τμήμα Top Docs.

Προσφέρουμε συναρπαστικές στιγμές στις νεαρότερες ηλικίες μέσα από το τμήμα NextGen.

Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ στη Θεσσαλονίκη

Παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα», ενώ ο ίδιος ο θρυλικός αμερικανός συνθέτης και παραγωγός Ντέσμοντ Τσάιλντ θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.

Μαζί του θα είναι και η σκηνοθέτρια Χέδερ Γουίντερς, όπως και ο παραγωγός της ταινίας, ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός μεγάλων επιτυχιών, Φοίβος.

Αγορά

Η Αγορά του ΦΝΘ παρουσιάζει και στηρίζει τις ταινίες και τους δημιουργούς του αύριο μέσα από τις δράσεις Thessaloniki Pitching Forum, Docs in Progress, Agora XR Lab, Agora Boost, Agora Talks, Talking Heads κ.ά.

Το Φεστιβάλ γίνεται ταινία

Δημιουργία ενός υβριδικού ντοκιμαντέρ, για την ιστορία και την καθημερινότητα του Φεστιβάλ. Σκηνοθέτης είναι ο Τζώρτζης Γρηγοράκης, ο ταλαντούχος δημιουργός του Digger, και παραγωγοί η Χριστίνα Σταυροπούλου και ο Νικόλας Αλαβάνος από την Φιλμική Εταιρεία.

Οι πρωταγωνιστές, Χρήστος Πασσαλής και Κωνσταντίνα Μεσσίνη, καθώς και όλο το συνεργείο, θα κυκλοφορούν φέτος στο Φεστιβάλ, για να αποτυπώσουν τα μυστικά του.

Τμήμα Podcast

Συνολικά 10 πόντκαστ συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα Podcast του Φεστιβάλ, διεκδικώντας το Βραβείο Καλύτερου Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει άλλα 13 συναρπαστικά πόντκαστ στην Ενότητα Nexus.

Εκδόσεις

* H ειδική δίγλωσση έκδοση του Φεστιβάλ για τα αρχεία περιλαμβάνει κείμενα από ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους.

* Ο αγαπημένος ΑΚατάλογος του Φεστιβάλ έχει τίτλο Εκτός Αρχείου.

* Το Πρώτο Πλάνο θα είναι αφιερωμένο στην πλατφόρμα filmography.

Αφίσα και trailer

Τα πόστερ του 28ου ΦΝΘ υπογράφει ο εικαστικός Αλέξανδρος Ψυχούλης.

Το φετινό σποτ του Φεστιβάλ δημιούργησε ο σκηνοθέτης Στηβ Κρικρής

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, θα είναι διαθέσιμα στο www.filmfestival.gr. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 3 Μαρτίου.

