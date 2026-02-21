28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: 10 ημέρες με 57 συναρπαστικά ελληνικά ντοκιμαντέρ

Καθηλωτικά και επίκαιρα, τα ελληνικά ντοκιμαντέρ αντλούν τη δύναμή τους από προσωπικές αφηγήσεις και αντανακλούν τις κοινωνικές αναταράξεις της εποχής,

Συνολικά, 57 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα θα προβληθούν στα τρία διαγνωστικά τμήματα, Διεθνές Διαγωνιστικό, Newcomers και >>Film Forward, καθώς και στα τμήματα Ανοιχτοί Ορίζοντες και Πλατφόρμα+, αλλά και στις Ειδικές Προβολές.

Το Φεστιβάλ στηρίζει για μία ακόμα χρονιά έμπρακτα το ελληνικό ντοκιμαντέρ, καταβάλλοντας αντίτιμο ενοικίασης σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμά του.

Τα ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στο διευρυμένο τμήμα Πλατφόρμα+ θα προβληθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ και θα είναι διαθέσιμα από τις 6 έως τις 20 Μαρτίου, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο εύρος προβολής στο κοινό.

Προσωπικές ματιές που συναντούν τη συλλογική μνήμη

Η αξιοποίηση του αρχείου ως εργαλείου αναστοχασμού, πορτρέτα καλλιτεχνών και ανθρώπων που κινούνται στο περιθώριο, ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης, σώματα σε δοκιμασία και ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση, η καθημερινότητα της αστικής μητρόπολης και η ζωή στην περιφέρεια, καθώς και η οξυδερκής καταγραφή των κοινωνικών εντάσεων του παρόντος, συνθέτουν το μωσαϊκό των ελληνικών ντοκιμαντέρ στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου διοργανώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Τη γνωμοδοτική επιτροπή που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών συγκρότησαν η Άννα Αντωνοπούλου, κινηματογραφίστρια, ο Λεωνίδας Κωνστανταράκος, παραγωγός και ο Στρατής Χατζηελενούδας, σκηνοθέτης.

Διαγωνιστικό Newcomers

Δεν κοστίζει τίποτα

Μαίρη Μπουλή

Η Δανάη δουλεύει σε μπαρ, αλλά ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Είναι μία από τις πολλές νέες κοπέλες στην Αθήνα που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων. Γιατί όχι; Μοιάζει να μην κοστίζει τίποτα. Όμως η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή.

Μικροσκοπικοί Θεοί

Πάνος Δεληγιάννης

Η ζωή είναι μια διαρκής κίνηση από τον βυθό του προσωπικού μας σύμπαντος στην επιφάνεια του κόσμου. Καταδυόμαστε μέσα μας, αναδυόμαστε στην καθημερινότητα. Ταλαντευόμαστε από την ενδοσκόπηση στην εξωστρέφεια, από το μικρόκοσμό μας στον κόσμο.

EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού

Γιώργος Ηλιόπουλος

Εκατό χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, οι κάτοικοι της Ίμβρου αναζητούν ένα νέο παρόν, με τις συνέπειες των μετακινήσεων πληθυσμών γύρω τους ακόμα ορατές.

Ερειπωμένα χωριά, ζωές που χάθηκαν στον χρόνο, ήθη, έθιμα και τελετουργίες συνδιαμορφώνουν ένα ιδιότυπο πολιτισμικό παλίμψηστο, όπου οι μνήμες και τα σύνορα μετατοπίζονται διαρκώς. Η συνύπαρξη όμως δεν είναι πάντα εύκολη.

Διαγωνιστικό >>Film Forward

Άλογο και Αναβάτης

Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Τρεις μέρες μιας συνάντησης δύο ανθρώπων σε ένα ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, μέσα στον καύσωνα του Ιουλίου.

Ιστορίες ενός ψέματος

Όλια Βερροιοπούλου

«Στη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ελλάδα, μαθαίνω ότι μια παιδική μου φίλη είναι άρρωστη. Οι γιατροί και η οικογένειά της το κρύβουν από εκείνη, και πρέπει κι εγώ µε τη σειρά µου να το κρατήσω µυστικό. Μπερδεµένη, αρχίζω να θυµάµαι.

Dear Future

Χριστιάνα Χειραναγνωστάκη

Ένα υπόγειο αρχείο για την ανθρωπότητα στην Αρκτική, μουσειακά αντικείμενα που περιμένουν την τύχη τους σε μία αποθήκη στην Ολλανδία, αθέατες τοιχογραφίες σε ένα δάσος της Ελβετίας και μια νευροεπιστημονική μελέτη πάνω στο συναίσθημα, αποκαλύπτουν έναν κόσμο σε παύση, που περιμένει να διαμορφωθεί από την μνήμη και τη φύση· ένα κόσμο ανάμεσα σε όσα έχουν χαθεί και σε όσα ακόμα δεν έχουν έρθει.

Ειδικές προβολές

Γιατί είναι μαύρα τα βουνά: Τελετές

Φοίβος Κοντογιάννης

Πώς η μουσική σημαδεύει όσα συμβαίνουν μεταξύ ζωής και θανάτου; Μπορεί μια μουσική τελετουργία να είναι αρχαία και σύγχρονη, νοσταλγική και ταυτόχρονα απολύτως επίκαιρη; Στην Ελλάδα και στα νότια Βαλκάνια, η δημιουργία της μουσικής συχνά συνδέεται με τα έθιμα και τις παραδόσεις του κύκλου της ζωής – γεγονότα εξαιρετικής σημασίας για κάθε κοινότητα.

Ζούμε ανάμεσά σας

Μαρία Κατσικαδάκου (aka Maria Cyber)

Τι κοινό έχουν μια λεσβία ακτιβίστρια, ένας συντηρητικός, ένας gay pornstar, ένας ηθοποιός, ένα τρανς αγόρι, μια νοσηλεύτρια, ένας δάσκαλος, ένας δημοτικός σύμβουλος, μια διαφημίστρια και πολλοί άλλοι που παρελαύνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ;

Έχουν όλοι τους διαβήτη τύπου 1. Πριν δέκα χρόνια, στην Αθήνα, μια ομάδα γλυκών ανθρώπων ενώθηκε με τον κοινό σκοπό να δώσει ορατότητα σε κάτι αόρατο: τον διαβήτη.

Θραξ Πανκc Kuzin

Γιώργος Σπυρίδης

Τι είναι το πιο νόστιμο; Ο καυτερός παραδοσιακός κόκκινος θρακιώτικος τραχανάς; H μοναδική σε εκτέλεση και φινέτσα ναπολιτάνικη πίτσα Canotto; Ή το φανταστικό θρακοκινέζικο fusion με το απίστευτο Έβρος;

Οι Θραξ Πανκc δημιουργούν μια ανεπανάληπτη πανκ γευστική πανδαισία, προτείνοντας ένα εναλλακτικό χορταστικό μουσικό πανδαιμόνιο.

Τρέχοντας τα κύματα

Γιάννης Καραπιπερίδης

Καθώς ο Γιώργος Παπαλιός προπονείται για τον Μαραθώνιο της Αθήνας, ξεδιπλώνεται η πορεία της ζωής του –από τη ναυτιλία και την επαναστατική Κούβα έως τη διαμόρφωση του ελληνικού κινηματογράφου και της πολιτιστικής πολιτικής–, αποκαλύπτοντας ένα προσωπικό ταξίδι που συνομιλεί με τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Ανοιχτοί Ορίζοντες

…Ένας δρόμος θάλασσα

Βούλα Κωστάκη

Μακριά είναι εκεί που δεν θέλεις να πας. Μια αποστολή της ΕΡΤ3 εκεί όπου η θάλασσα ενώνει, εκεί όπου ο εθελοντισμός μετατρέπεται σε ταξίδι ζωής για τους ακρίτες – 450 ναυτικά μίλια, 5.525 ιατρικές εξετάσεις, 18 ιατρικές ειδικότητες, 132 εθελοντές.

Η κραυγή των ελληνικών ακριτικών νησιών και ο ψίθυρος της προσφοράς συνυφαίνεται με τους ήχους του Αιγαίου.

Αέναα κύματα

Ιωάννης Παπαλοΐζου

Ένα πειραματικό ντοκιμαντέρ στο οποίο ο αφηγητής ανακαλεί αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία στην Κύπρο και αναλογίζεται μια ανεξίτηλη φιλία που καθορίστηκε από τον αποχωρισμό.

Το ντοκιμαντέρ Αέναα κύματα προσφέρει μια πιο προσωπική οπτική στο μακρύ ταξίδι της επιστροφής. Ένας ποιητικός στοχασμός στη μνήμη, στο ανήκειν και στην επίμονη έλξη της πατρίδας.

Αναπαραστάσεις

Νικολέτα Λεούση, Ειρήνη Στείρου

Τη Μεγάλη Παρασκευή, στη Μάρπησσα της Πάρου, όλες οι καθημερινές εργασίες σταματούν, γιατί οι Μαρπησσαίοι κουβαλούν σταυρούς, σιδερώνουν στολές Ρωμαίων στρατιωτών, προσπαθούν να αποφασίσουν αν το γκρενά ταιριάζει περισσότερο στον Χριστό ή στον Ιούδα.

Οι γυναίκες του χωριού ενορχηστρώνουν ένα θρησκευτικό θέαμα για το πλήθος επισκεπτών του νησιού.

Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο

Μιχάλης Καστανίδης, Ηώ Χαβιαρά

Το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα κάποτε εξόπλιζε στρατούς σε πολέμους ανά τον κόσμο. Σήμερα στέκει εγκαταλελειμμένο. Καθώς η διαδικασία απορρύπανσης αποκαλύπτει εκρηκτικά θαμμένα ακόμη στο έδαφός του, τέσσερις πρώην εργάτες μοιράζονται τις μνήμες τους – την περηφάνια για την τέχνη τους, τη θλίψη για τις τραγωδίες της και το τι σημαίνει να επιβιώνεις παράγοντας θάνατo.

Αχιλλέας Κυριακίδης – Μέχρι να ξημερώσει Πέμπτη

Αγγελική Φλωράκη

Ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που καταγράφει στιγμές από την καθημερινότητα του Αχιλλέα Κυριακίδη. Ανάμεσα στον λόγο και τη σιωπή αναδύεται ο άνθρωπος πίσω από τον συγγραφέα, τον μεταφραστή και τον σκηνοθέτη. Ένα πορτρέτο του αθέατου.

Βαγόνια στη βροχή

Θωμάς Σίδερης

Σε διάστημα ενός αιώνα στα Βαλκάνια, οι εμπειρίες του εκτοπισμού επανέρχονται, καθώς ανθρώπινες ζωές διασχίζουν σύνορα, όπως τα βαγόνια στη βροχή.

Μέσα από τις μαρτυρίες δύο ανθρώπων που εκτοπίστηκαν ως παιδιά στον Α΄ και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταινία χαρτογραφεί έναν αιώνα προσφυγικών μετακινήσεων στα Βαλκάνια, σε ρευστά τοπία συνόρων, μνήμης και βίας.

Βίλμα: Το τελευταίο αντίο

Κώστας Μπακιρτζής, Κωστής Σταμούλης

Ένα κινηματογραφικό αντίο στον κινηματογράφο «Βίλμα» της Θεσσαλονίκης, που έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2024 ως ο τελευταίος παραδοσιακός ερωτικός κινηματογράφος της Ελλάδας. Παράλληλα, ένας χαιρετισμός στα θρυλικά «Λαϊκόν» και «Σταρ», ναούς του είδους στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Επώνυμοι και ανώνυμοι συμμετέχουν σε αυτό το ύστατο αντίο.

Γεννημένος δύο φορές

Στέλιος Κούλογλου

Σε ηλικία 11 ετών, ο Σιμόν Γκρονοφσκί πήδηξε από την αγκαλιά της μητέρας του, μέσα από ένα ναζιστικό τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Ογδόντα χρόνια μετά, παίζει τζαζ, μιλά σε σχολεία και γίνεται φίλος με τον γιο ενός ναζί. Μια ταινία για την επιβίωση, τη μνήμη και τη συγχώρεση. Η ιστορία του είναι προειδοποίηση και δώρο.

Γυναίκες μαχήτριες – Μέρος Γ΄ 1960-1974

Λεωνίδας Βαρδαρός

Με την ολοκλήρωση του τρίτου μέρους της τριλογίας ολοκληρώνεται και μια οφειλή προς τις ανώνυμες γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους σε χαλεπούς καιρούς – από το 1-1-4 και τους Λαμπράκηδες μέχρι τα κολαστήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ και της Γενικής Ασφάλειας.

Πορτρέτα γυναικών της διπλανής πόρτας που βίωσαν στο πετσί τους την αξία του αγώνα.

Ζεστό κρύο υγρό ξηρό

Κλέαρχος Εδουάρδο Παπανικολάου, Μάριος Κλεφτάκης

Το 1965 ο Λι Κουάν Γιου ανακήρυξε την ανεξαρτησία λέγοντας ότι «η Σιγκαπούρη όχι μόνο θα γίνει μητρόπολη, αλλά θα αντέξει για 1.000 χρόνια, και όσοι δεν σκέφτονται με αυτούς τους όρους δεν αξίζουν την επιβίωση».

Μισό αιώνα μετά, καθώς η κατάρρευση απειλεί τις πόλεις του κόσμου, η Σιγκαπούρη συνεχίζει την πορεία προς το αστικό θαύμα. Αλλά με ποιο κόστος;

Η ανοσία της Εύας

Γιάννης Μισουρίδης

Η Εύα, μια μεσήλικη ζωγράφος και εκκεντρική performer, ταλαντεύεται ανάμεσα στην τρέλα και την ανθρώπινη κωμωδία, στον έρωτα και τον φόβο του θανάτου.

Η δημόσια ιδιωτική οικία – 9 στροφές για την Αθήνα

Τάσος Λάγγης

Πώς φαίνεται το μέλλον της Αθήνας μέσα από τα μάτια όσων κατοικούν την αρχιτεκτονική της; Ένα κινηματογραφικό δοκίμιο σε εννέα στροφές που υιοθετεί τις οπτικές γωνίες άλλων σωμάτων και ακολουθεί τέσσερις νεαρές γυναίκες σε ένα ρετιρέ στην οδό Αχαρνών, σε μια γειτονιά με έντονη εθνοτική και κοινωνική διαστρωμάτωση.

Η νύχτα μυρίζει γιασεμί

Αντώνης Κόκκινος

Κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού μοιράζονται στιγμές από τη ζωή τους πριν και μετά τον εγκλεισμό. Μέσα από μνήμες, την καθημερινότητα και τις επιλογές που τις διαμόρφωσαν, οι ιστορίες τους διασταυρώνονται πίσω από τα κάγκελα, εκεί όπου η έλλειψη της ελευθερίας συνυπάρχει με την αντοχή που γεννάει η ελπίδα.

Ιερά Οδός, 21 χλμ.

Νικολέτα Παράσχη

Η Ιερά Οδός, άλλοτε δρόμος τελετουργίας και μύησης, παρακινεί το βλέμμα της σκηνοθέτριας σε μια αναζήτηση για τυχόν ίχνη ιερότητας στον αυτοκινητόδρομο που είναι σήμερα.

Στην πορεία, το ποικιλόμορφο τοπίο και οι μικρές εξομολογήσεις των ανθρώπων που βιώνουν τον δρόμο καθημερινά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της πιο παλαιάς Ιεράς Οδού του κόσμου.

Κάτω από την επιφάνεια

Βασίλης Μπαραχανός

Έπειτα από ένα ατύχημα με μηχανή που τον άφησε παραπληγικό, ο Αντώνης Τσαπατάκης στρέφεται στην κολύμβηση και γίνεται παραολυμπιακός αθλητής. Μέσα από την προπόνηση, την οικογένεια και καθημερινές στιγμές, η ταινία παρακολουθεί τη σταδιακή επαναδιαπραγμάτευση της ταυτότητας, της αντοχής και της ελευθερίας.

Μαίρη

Γιάννης Γαϊτανίδης, Περσεφόνη Μήλιου

Η Μαίρη, αθλήτρια bodybuilding, προετοιμάζεται για τον τελευταίο της αγώνα στο Αμβούργο. Ανάμεσα σε απαιτητικές προπονήσεις, εργασία και οικογενειακές υποχρεώσεις, επανεξετάζει τη σχέση με το σώμα της. H ταινία την παρακολουθεί κατά την περίοδο όπου η εμμονή της για σωματική υπεροχή αντικαθίσταται από την ανάγκη ενός πνευματικού νοήματος.

Πες μου

Νίκος Μεγγρέλης

Η φωτογράφος Ρενέ Ρεβάχ ακολουθεί τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου εκτοπίστηκαν οι πρόγονοί της, έως το Άουσβιτς και το Μπίρκεναου, με σκοπό να αντιμετωπίσει το γενεαλογικό τραύμα και να συνομιλήσει νοερά με τον παππού της, αναζητώντας τη θεραπεία του.

Στην Αμερική σαν πήγα

Άγγελος Κοβότσος

Η συναρπαστική ιστορία του μεγάλου δεξιοτέχνη της λαϊκής κιθάρας και του ρεμπέτικου τραγουδιού Γιώργου Κατσαρού είναι η ιστορία των Ελλήνων λαϊκών μουσικών της Αμερικής από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Είναι η ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είναι η ιστορία των Ελλήνων μεταναστών και της ομογένειας.

Πλατεία αοράτων

Θεόδωρος Σελέκος

Στην καρδιά της Αθήνας, η πλατεία Ομονοίας στέκει ως ένα παράδοξο μέσα στoν εξευγενισμό της πόλης. Διασχίζουμε αυτόν τον κρυφό κόσμο, όπου ζωές στο περιθώριο αφήνουν χειρόγραφα αποσπάσματα πάνω στο σώμα της Ομόνοιας.

Μέσα από αυτές τις λέξεις και εικόνες, η ταινία αποκαλύπτει ίχνη και μαρτυρίες μιας Αθήνας που σπάνια γίνεται ορατή.

Το πολλαπλό σου είδωλο. Χειμερινοί Κολυμβητές

Γιάννης Αγγελάκης, Ανδρέας Σιαδήμας

«Χειμερινοί Κολυμβητές»: Η πολυσχιδής οικογένεια των ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών που ακολουθούν το όραμα του «πατέρα» Αργύρη Μπακιρτζή. Η μουσική δημιουργία ως κοινή συνισταμένη διαφορετικών τάσεων μέσα από ισχυρούς καλλιτεχνικούς και προσωπικούς δεσμούς.

Μια παρουσία 60 χρόνων στα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας.

Bitter Chocolate

Αλέξανδρος Σκούρας

Σε μια παραδοσιακή κοινότητα καλλιεργητών κακάο στην Γκάνα, η εφαρμογή ενός σχεδίου οργανικής καλλιέργειας από έναν ευρωπαίο επιχειρηματία αφρικανικής καταγωγής θέτει σε δοκιμασία τις δυναμικές εξουσίας εντός της κοινότητας, καθώς και τα όνειρα των νεαρών αγροτών να δραπετεύσουν στην Ευρώπη.

Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της

Μαρία Λούκα, Νίνα Μαρία Πασχαλίδου

Στο Survivors – Ξαναγράφοντας τον μύθο της, η Όλγα, η Γεωργία και η Ήβη, σε ένα εργαστήριο γραφής, συνδιαλέγονται/επανερμηνεύουν τους μύθους που τις καθρεφτίζουν. Η Περσεφόνη, η Ευρώπη και η Άλκηστη φωτίζουν τις εμπειρίες τους· κι από αυτή τη διεργασία, οι γυναίκες βρίσκουν τον δρόμο προς την ενδυνάμωση.

Where Shadows Rest

Μαριάννα Οικονόμου

Ο 75χρονος Κώστας βιοπορίζεται ανελκύοντας τοξικά ναυάγια από έναν μολυσμένο βυθό. Ενώ η κοινότητα γύρω του ονειρεύεται την περιβαλλοντική αναγέννηση, ένας αρχαιοελληνικός μύθος του Κάτω Κόσμου αναδύεται μέσα από ένα μοιραίο πλοίο που θέλει να σώσει.