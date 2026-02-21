magazin
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: 10 ημέρες με 57 συναρπαστικά ελληνικά ντοκιμαντέρ
Culture Live 21 Φεβρουαρίου 2026, 14:06

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: 10 ημέρες με 57 συναρπαστικά ελληνικά ντοκιμαντέρ

Το 28ο ΦΝΘ θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2026, τόσο σε φυσικούς χώρους της συμπρωτεύουσας, όσο και διαδικτυακά.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Spotlight

Καθηλωτικά και επίκαιρα, τα ελληνικά ντοκιμαντέρ αντλούν τη δύναμή τους από προσωπικές αφηγήσεις και αντανακλούν τις κοινωνικές αναταράξεις της εποχής,

Συνολικά, 57 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα θα προβληθούν στα τρία διαγνωστικά τμήματα, Διεθνές Διαγωνιστικό, Newcomers και >>Film Forward, καθώς και στα τμήματα Ανοιχτοί Ορίζοντες και Πλατφόρμα+, αλλά και στις Ειδικές Προβολές.

Το Φεστιβάλ στηρίζει για μία ακόμα χρονιά έμπρακτα το ελληνικό ντοκιμαντέρ, καταβάλλοντας αντίτιμο ενοικίασης σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμά του.

Τα ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στο διευρυμένο τμήμα Πλατφόρμα+ θα προβληθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ και θα είναι διαθέσιμα από τις 6 έως τις 20 Μαρτίου, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο εύρος προβολής στο κοινό.

Bug Boy

Προσωπικές ματιές που συναντούν τη συλλογική μνήμη

Η αξιοποίηση του αρχείου ως εργαλείου αναστοχασμού, πορτρέτα καλλιτεχνών και ανθρώπων που κινούνται στο περιθώριο, ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης, σώματα σε δοκιμασία και ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση, η καθημερινότητα της αστικής μητρόπολης και η ζωή στην περιφέρεια, καθώς και η οξυδερκής καταγραφή των κοινωνικών εντάσεων του παρόντος, συνθέτουν το μωσαϊκό των ελληνικών ντοκιμαντέρ στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου διοργανώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Τη γνωμοδοτική επιτροπή που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών συγκρότησαν η Άννα Αντωνοπούλου, κινηματογραφίστρια, ο Λεωνίδας Κωνστανταράκος, παραγωγός και ο Στρατής Χατζηελενούδας, σκηνοθέτης.

Διαγωνιστικό Newcomers

Δεν κοστίζει τίποτα

Μαίρη Μπουλή

Η Δανάη δουλεύει σε μπαρ, αλλά ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Είναι μία από τις πολλές νέες κοπέλες στην Αθήνα που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων. Γιατί όχι; Μοιάζει να μην κοστίζει τίποτα. Όμως η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή.

Μικροσκοπικοί Θεοί

Πάνος Δεληγιάννης

Η ζωή είναι μια διαρκής κίνηση από τον βυθό του προσωπικού μας σύμπαντος στην επιφάνεια του κόσμου. Καταδυόμαστε μέσα μας, αναδυόμαστε στην καθημερινότητα. Ταλαντευόμαστε από την ενδοσκόπηση στην εξωστρέφεια, από το μικρόκοσμό μας στον κόσμο.

EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού

Γιώργος Ηλιόπουλος

Εκατό χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, οι κάτοικοι της Ίμβρου αναζητούν ένα νέο παρόν, με τις συνέπειες των μετακινήσεων πληθυσμών γύρω τους ακόμα ορατές.

Ερειπωμένα χωριά, ζωές που χάθηκαν στον χρόνο, ήθη, έθιμα και τελετουργίες συνδιαμορφώνουν ένα ιδιότυπο πολιτισμικό παλίμψηστο, όπου οι μνήμες και τα σύνορα μετατοπίζονται διαρκώς. Η συνύπαρξη όμως δεν είναι πάντα εύκολη.

Διαγωνιστικό >>Film Forward

Άλογο και Αναβάτης

Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Τρεις μέρες μιας συνάντησης δύο ανθρώπων σε ένα ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, μέσα στον καύσωνα του Ιουλίου.

Ιστορίες ενός ψέματος

Όλια Βερροιοπούλου

«Στη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ελλάδα, μαθαίνω ότι μια παιδική μου φίλη είναι άρρωστη. Οι γιατροί και η οικογένειά της το κρύβουν από εκείνη, και πρέπει κι εγώ µε τη σειρά µου να το κρατήσω µυστικό. Μπερδεµένη, αρχίζω να θυµάµαι.

Dear Future

Χριστιάνα Χειραναγνωστάκη

Ένα υπόγειο αρχείο για την ανθρωπότητα στην Αρκτική, μουσειακά αντικείμενα που περιμένουν την τύχη τους σε μία αποθήκη στην Ολλανδία, αθέατες τοιχογραφίες σε ένα δάσος της Ελβετίας και μια νευροεπιστημονική μελέτη πάνω στο συναίσθημα, αποκαλύπτουν έναν κόσμο σε παύση, που περιμένει να διαμορφωθεί από την μνήμη και τη φύση· ένα κόσμο ανάμεσα σε όσα έχουν χαθεί και σε όσα ακόμα δεν έχουν έρθει.

Ειδικές προβολές

Γιατί είναι μαύρα τα βουνά: Τελετές

Φοίβος Κοντογιάννης

Πώς η μουσική σημαδεύει όσα συμβαίνουν μεταξύ ζωής και θανάτου; Μπορεί μια μουσική τελετουργία να είναι αρχαία και σύγχρονη, νοσταλγική και ταυτόχρονα απολύτως επίκαιρη; Στην Ελλάδα και στα νότια Βαλκάνια, η δημιουργία της μουσικής συχνά συνδέεται με τα έθιμα και τις παραδόσεις του κύκλου της ζωής – γεγονότα εξαιρετικής σημασίας για κάθε κοινότητα.

Ζούμε ανάμεσά σας

Μαρία Κατσικαδάκου (aka Maria Cyber)

Τι κοινό έχουν μια λεσβία ακτιβίστρια, ένας συντηρητικός, ένας gay pornstar, ένας ηθοποιός, ένα τρανς αγόρι, μια νοσηλεύτρια, ένας δάσκαλος, ένας δημοτικός σύμβουλος, μια διαφημίστρια και πολλοί άλλοι που παρελαύνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ;

Έχουν όλοι τους διαβήτη τύπου 1. Πριν δέκα χρόνια, στην Αθήνα, μια ομάδα γλυκών ανθρώπων ενώθηκε με τον κοινό σκοπό να δώσει ορατότητα σε κάτι αόρατο: τον διαβήτη.

Θραξ Πανκc Kuzin

Γιώργος Σπυρίδης

Τι είναι το πιο νόστιμο; Ο καυτερός παραδοσιακός κόκκινος θρακιώτικος τραχανάς; H μοναδική σε εκτέλεση και φινέτσα ναπολιτάνικη πίτσα Canotto; Ή το φανταστικό θρακοκινέζικο fusion με το απίστευτο Έβρος;

Οι Θραξ Πανκc δημιουργούν μια ανεπανάληπτη πανκ γευστική πανδαισία, προτείνοντας ένα εναλλακτικό χορταστικό μουσικό πανδαιμόνιο.

Τρέχοντας τα κύματα

Γιάννης Καραπιπερίδης

Καθώς ο Γιώργος Παπαλιός προπονείται για τον Μαραθώνιο της Αθήνας, ξεδιπλώνεται η πορεία της ζωής του –από τη ναυτιλία και την επαναστατική Κούβα έως τη διαμόρφωση του ελληνικού κινηματογράφου και της πολιτιστικής πολιτικής–, αποκαλύπτοντας ένα προσωπικό ταξίδι που συνομιλεί με τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Ανοιχτοί Ορίζοντες

…Ένας δρόμος θάλασσα

Βούλα Κωστάκη

Μακριά είναι εκεί που δεν θέλεις να πας. Μια αποστολή της ΕΡΤ3 εκεί όπου η θάλασσα ενώνει, εκεί όπου ο εθελοντισμός μετατρέπεται σε ταξίδι ζωής για τους ακρίτες – 450 ναυτικά μίλια, 5.525 ιατρικές εξετάσεις, 18 ιατρικές ειδικότητες, 132 εθελοντές.

Η κραυγή των ελληνικών ακριτικών νησιών και ο ψίθυρος της προσφοράς συνυφαίνεται με τους ήχους του Αιγαίου.

Αέναα κύματα

Ιωάννης Παπαλοΐζου

Ένα πειραματικό ντοκιμαντέρ στο οποίο ο αφηγητής ανακαλεί αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία στην Κύπρο και αναλογίζεται μια ανεξίτηλη φιλία που καθορίστηκε από τον αποχωρισμό.

Το ντοκιμαντέρ Αέναα κύματα προσφέρει μια πιο προσωπική οπτική στο μακρύ ταξίδι της επιστροφής. Ένας ποιητικός στοχασμός στη μνήμη, στο ανήκειν και στην επίμονη έλξη της πατρίδας.

Αναπαραστάσεις

Νικολέτα Λεούση, Ειρήνη Στείρου

Τη Μεγάλη Παρασκευή, στη Μάρπησσα της Πάρου, όλες οι καθημερινές εργασίες σταματούν, γιατί οι Μαρπησσαίοι κουβαλούν σταυρούς, σιδερώνουν στολές Ρωμαίων στρατιωτών, προσπαθούν να αποφασίσουν αν το γκρενά ταιριάζει περισσότερο στον Χριστό ή στον Ιούδα.

Οι γυναίκες του χωριού ενορχηστρώνουν ένα θρησκευτικό θέαμα για το πλήθος επισκεπτών του νησιού.

Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο

Μιχάλης Καστανίδης, Ηώ Χαβιαρά

Το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα κάποτε εξόπλιζε στρατούς σε πολέμους ανά τον κόσμο. Σήμερα στέκει εγκαταλελειμμένο. Καθώς η διαδικασία απορρύπανσης αποκαλύπτει εκρηκτικά θαμμένα ακόμη στο έδαφός του, τέσσερις πρώην εργάτες μοιράζονται τις μνήμες τους – την περηφάνια για την τέχνη τους, τη θλίψη για τις τραγωδίες της και το τι σημαίνει να επιβιώνεις παράγοντας θάνατo.

Αχιλλέας Κυριακίδης – Μέχρι να ξημερώσει Πέμπτη

Αγγελική Φλωράκη

Ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που καταγράφει στιγμές από την καθημερινότητα του Αχιλλέα Κυριακίδη. Ανάμεσα στον λόγο και τη σιωπή αναδύεται ο άνθρωπος πίσω από τον συγγραφέα, τον μεταφραστή και τον σκηνοθέτη. Ένα πορτρέτο του αθέατου.

Βαγόνια στη βροχή

Θωμάς Σίδερης

Σε διάστημα ενός αιώνα στα Βαλκάνια, οι εμπειρίες του εκτοπισμού επανέρχονται, καθώς ανθρώπινες ζωές διασχίζουν σύνορα, όπως τα βαγόνια στη βροχή.

Μέσα από τις μαρτυρίες δύο ανθρώπων που εκτοπίστηκαν ως παιδιά στον Α΄ και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταινία χαρτογραφεί έναν αιώνα προσφυγικών μετακινήσεων στα Βαλκάνια, σε ρευστά τοπία συνόρων, μνήμης και βίας.

Βίλμα: Το τελευταίο αντίο

Κώστας Μπακιρτζής, Κωστής Σταμούλης

Ένα κινηματογραφικό αντίο στον κινηματογράφο «Βίλμα» της Θεσσαλονίκης, που έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2024 ως ο τελευταίος παραδοσιακός ερωτικός κινηματογράφος της Ελλάδας. Παράλληλα, ένας χαιρετισμός στα θρυλικά «Λαϊκόν» και «Σταρ», ναούς του είδους στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Επώνυμοι και ανώνυμοι συμμετέχουν σε αυτό το ύστατο αντίο.

Γεννημένος δύο φορές

Στέλιος Κούλογλου

Σε ηλικία 11 ετών, ο Σιμόν Γκρονοφσκί πήδηξε από την αγκαλιά της μητέρας του, μέσα από ένα ναζιστικό τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Ογδόντα χρόνια μετά, παίζει τζαζ, μιλά σε σχολεία και γίνεται φίλος με τον γιο ενός ναζί. Μια ταινία για την επιβίωση, τη μνήμη και τη συγχώρεση. Η ιστορία του είναι προειδοποίηση και δώρο.

Γυναίκες μαχήτριες – Μέρος Γ΄ 1960-1974

Λεωνίδας Βαρδαρός

Με την ολοκλήρωση του τρίτου μέρους της τριλογίας ολοκληρώνεται και μια οφειλή προς τις ανώνυμες γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους σε χαλεπούς καιρούς – από το 1-1-4 και τους Λαμπράκηδες μέχρι τα κολαστήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ και της Γενικής Ασφάλειας.

Πορτρέτα γυναικών της διπλανής πόρτας που βίωσαν στο πετσί τους την αξία του αγώνα.

Ζεστό κρύο υγρό ξηρό

Κλέαρχος Εδουάρδο Παπανικολάου, Μάριος Κλεφτάκης

Το 1965 ο Λι Κουάν Γιου ανακήρυξε την ανεξαρτησία λέγοντας ότι «η Σιγκαπούρη όχι μόνο θα γίνει μητρόπολη, αλλά θα αντέξει για 1.000 χρόνια, και όσοι δεν σκέφτονται με αυτούς τους όρους δεν αξίζουν την επιβίωση».

Μισό αιώνα μετά, καθώς η κατάρρευση απειλεί τις πόλεις του κόσμου, η Σιγκαπούρη συνεχίζει την πορεία προς το αστικό θαύμα. Αλλά με ποιο κόστος;

Η ανοσία της Εύας

Γιάννης Μισουρίδης

Η Εύα, μια μεσήλικη ζωγράφος και εκκεντρική performer, ταλαντεύεται ανάμεσα στην τρέλα και την ανθρώπινη κωμωδία, στον έρωτα και τον φόβο του θανάτου.

Η δημόσια ιδιωτική οικία – 9 στροφές για την Αθήνα

Τάσος Λάγγης

Πώς φαίνεται το μέλλον της Αθήνας μέσα από τα μάτια όσων κατοικούν την αρχιτεκτονική της; Ένα κινηματογραφικό δοκίμιο σε εννέα στροφές που υιοθετεί τις οπτικές γωνίες άλλων σωμάτων και ακολουθεί τέσσερις νεαρές γυναίκες σε ένα ρετιρέ στην οδό Αχαρνών, σε μια γειτονιά με έντονη εθνοτική και κοινωνική διαστρωμάτωση.

Η νύχτα μυρίζει γιασεμί

Αντώνης Κόκκινος

Κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού μοιράζονται στιγμές από τη ζωή τους πριν και μετά τον εγκλεισμό. Μέσα από μνήμες, την καθημερινότητα και τις επιλογές που τις διαμόρφωσαν, οι ιστορίες τους διασταυρώνονται πίσω από τα κάγκελα, εκεί όπου η έλλειψη της ελευθερίας συνυπάρχει με την αντοχή που γεννάει η ελπίδα.

Ιερά Οδός, 21 χλμ.

Νικολέτα Παράσχη

Η Ιερά Οδός, άλλοτε δρόμος τελετουργίας και μύησης, παρακινεί το βλέμμα της σκηνοθέτριας σε μια αναζήτηση για τυχόν ίχνη ιερότητας στον αυτοκινητόδρομο που είναι σήμερα.

Στην πορεία, το ποικιλόμορφο τοπίο και οι μικρές εξομολογήσεις των ανθρώπων που βιώνουν τον δρόμο καθημερινά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της πιο παλαιάς Ιεράς Οδού του κόσμου.

Κάτω από την επιφάνεια

Βασίλης Μπαραχανός

Έπειτα από ένα ατύχημα με μηχανή που τον άφησε παραπληγικό, ο Αντώνης Τσαπατάκης στρέφεται στην κολύμβηση και γίνεται παραολυμπιακός αθλητής. Μέσα από την προπόνηση, την οικογένεια και καθημερινές στιγμές, η ταινία παρακολουθεί τη σταδιακή επαναδιαπραγμάτευση της ταυτότητας, της αντοχής και της ελευθερίας.

Μαίρη

Γιάννης Γαϊτανίδης, Περσεφόνη Μήλιου

Η Μαίρη, αθλήτρια bodybuilding, προετοιμάζεται για τον τελευταίο της αγώνα στο Αμβούργο. Ανάμεσα σε απαιτητικές προπονήσεις, εργασία και οικογενειακές υποχρεώσεις, επανεξετάζει τη σχέση με το σώμα της. H ταινία την παρακολουθεί κατά την περίοδο όπου η εμμονή της για σωματική υπεροχή αντικαθίσταται από την ανάγκη ενός πνευματικού νοήματος.

Πες μου

Νίκος Μεγγρέλης

Η φωτογράφος Ρενέ Ρεβάχ ακολουθεί τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου εκτοπίστηκαν οι πρόγονοί της, έως το Άουσβιτς και το Μπίρκεναου, με σκοπό να αντιμετωπίσει το γενεαλογικό τραύμα και να συνομιλήσει νοερά με τον παππού της, αναζητώντας τη θεραπεία του.

Στην Αμερική σαν πήγα

Άγγελος Κοβότσος

Η συναρπαστική ιστορία του μεγάλου δεξιοτέχνη της λαϊκής κιθάρας και του ρεμπέτικου τραγουδιού Γιώργου Κατσαρού είναι η ιστορία των Ελλήνων λαϊκών μουσικών της Αμερικής από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Είναι η ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είναι η ιστορία των Ελλήνων μεταναστών και της ομογένειας.

Πλατεία αοράτων

Θεόδωρος Σελέκος

Στην καρδιά της Αθήνας, η πλατεία Ομονοίας στέκει ως ένα παράδοξο μέσα στoν εξευγενισμό της πόλης. Διασχίζουμε αυτόν τον κρυφό κόσμο, όπου ζωές στο περιθώριο αφήνουν χειρόγραφα αποσπάσματα πάνω στο σώμα της Ομόνοιας.

Μέσα από αυτές τις λέξεις και εικόνες, η ταινία αποκαλύπτει ίχνη και μαρτυρίες μιας Αθήνας που σπάνια γίνεται ορατή.

Το πολλαπλό σου είδωλο. Χειμερινοί Κολυμβητές

Γιάννης Αγγελάκης, Ανδρέας Σιαδήμας

«Χειμερινοί Κολυμβητές»: Η πολυσχιδής οικογένεια των ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών που ακολουθούν το όραμα του «πατέρα» Αργύρη Μπακιρτζή. Η μουσική δημιουργία ως κοινή συνισταμένη διαφορετικών τάσεων μέσα από ισχυρούς καλλιτεχνικούς και προσωπικούς δεσμούς.

Μια παρουσία 60 χρόνων στα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας.

Bitter Chocolate

Αλέξανδρος Σκούρας

Σε μια παραδοσιακή κοινότητα καλλιεργητών κακάο στην Γκάνα, η εφαρμογή ενός σχεδίου οργανικής καλλιέργειας από έναν ευρωπαίο επιχειρηματία αφρικανικής καταγωγής θέτει σε δοκιμασία τις δυναμικές εξουσίας εντός της κοινότητας, καθώς και τα όνειρα των νεαρών αγροτών να δραπετεύσουν στην Ευρώπη.

Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της

Μαρία Λούκα, Νίνα Μαρία Πασχαλίδου

Στο Survivors – Ξαναγράφοντας τον μύθο της, η Όλγα, η Γεωργία και η Ήβη, σε ένα εργαστήριο γραφής, συνδιαλέγονται/επανερμηνεύουν τους μύθους που τις καθρεφτίζουν. Η Περσεφόνη, η Ευρώπη και η Άλκηστη φωτίζουν τις εμπειρίες τους· κι από αυτή τη διεργασία, οι γυναίκες βρίσκουν τον δρόμο προς την ενδυνάμωση.

Where Shadows Rest

Μαριάννα Οικονόμου

Ο 75χρονος Κώστας βιοπορίζεται ανελκύοντας τοξικά ναυάγια από έναν μολυσμένο βυθό. Ενώ η κοινότητα γύρω του ονειρεύεται την περιβαλλοντική αναγέννηση, ένας αρχαιοελληνικός μύθος του Κάτω Κόσμου αναδύεται μέσα από ένα μοιραίο πλοίο που θέλει να σώσει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

inWellness
inTown
Stream magazin
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
Ποίημα 20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού
«Υπηρέτης του Σατανά» 20.02.26

Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού

Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα του φιλμ Η Ανάσταση του Χριστού - και έχει στο πλευρό του τον αφορισμένο Αρχιεπίσκοπο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
Τελική ευθεία 20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
Η πρώην 20.02.26

Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Πριν ο απόγονος των Κένεντι, JFK Jr, γνωρίσει την Καρολίν Μπεσέτ, είχε μια σχέση με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ της εποχής του: τη Ντάριλ Χάνα, η οποία έγινε διάσημη με την ταινία Splash.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
Εκπυρσοκρότηση 20.02.26

Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ του κορυφαίου παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ και του δικτύου CBS ήρθε στο φως, με αφορμή την άρνηση των νομικών συμβούλων του καναλιού να μεταδώσουν τη συνέντευξη του Τεξανού υποψηφίου Γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
Άνομοι δρόμοι 19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν
«Από παιδί» 19.02.26

Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν

Η ταινία, με τίτλο «Porto Rico» και πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, «συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με μια ενστικτώδη, λυρική προσέγγιση και μια συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» 18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Γιουβέντους – Κόμο
Serie A 21.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κόμο για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξεπέρασε τις 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού
Ελλάδα 21.02.26

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού

«Έχουμε τεράστια προβλήματα για άλλη μία φορά. Είμαστε συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τόνισε στο in η δήμαρχος Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
Ανθρωπιστική κρίση 21.02.26

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας δηλώνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός του πετρελαίου στη χώρα του καθιστά τα νοσοκομεία ανίσχυρα και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές

Σύνταξη
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη
Κρήτη 21.02.26

Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη

Η Νέα Αριστερά ζητεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε τόσο το σημερινό ναυάγιο με μετανάστες στο Ηράκλειο, όσο και εκείνο της Χίου

Σύνταξη
Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
Ελλάδα 21.02.26

Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Στη Β1 πτέρυγα των φυλακών Δομοκού, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»
Νέο Δελχί 21.02.26

Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»

Μεταξύ των καυτών θεμάτων ήταν τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης μετάφρασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απειλές επί της απασχόλησης και το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων

Σύνταξη
Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι
Στην Κυψέλη 21.02.26

Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι

Ο καταγγελλόμενος ως δράστης φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Η μία εκ των διδύμων που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά έχει τραυματιστεί και έχει διεκομισθή σε νοσοκομείο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μιλάνο–Κορτίνα 2026: Ισχυρά έσοδα, αλλά το ταμείο κλείνει με κρατική «ένεση»
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 21.02.26

Μιλάνο–Κορτίνα 2026: Ισχυρά έσοδα, αλλά το ταμείο κλείνει με κρατική «ένεση»

Χορηγοί, εισιτήρια και merchandising ξεπερνούν τις προσδοκίες, όμως για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός των 1,7 δισ. ευρώ καθοριστικός αποδεικνύεται ο ρόλος της δημόσιας χρηματοδότησης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Περιοδεία στο Παγκράτι 21.02.26

Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε κατά την περιοδεία του στο Παγκράτι δριμεία κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. «Οι πολίτες δεν έχουν εισόδημα για να ψωνίσουν», τόνισε

Σύνταξη
Η FA δεν θα λάβει μέτρα για τα σχόλιά του Ράτκλιφ περί μετανάστευσης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η FA δεν θα λάβει μέτρα για τα σχόλιά του Ράτκλιφ περί μετανάστευσης

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, δεν θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα για τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;
ΠΑΣΟΚ 21.02.26

Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητεί από την κυβέρνηση να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδος - Κύπρου

Σύνταξη
Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους
Οι προτάσεις 21.02.26

Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους

Στο υπουργείο Οικονομικών προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου, που έχει ανοίξει εδώ και δύο χρόνια και αφορά στη φορολογική μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Το Ιράν ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ προειδοποιεί για στρατιωτικές επιθέσεις
Κόσμος 21.02.26

Το Ιράν ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ προειδοποιεί για στρατιωτικές επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δηλώνει ότι το σχέδιο θα είναι έτοιμο για εσωτερική επισκόπηση τις επόμενες ημέρες, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι «καλύτερα να διαπραγματευτούν μια δίκαιη συμφωνία»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Clock Ticks as Greece Hits 53% of EU Recovery Goals
English edition 21.02.26

Clock Ticks as Greece Hits 53% of EU Recovery Goals

With the Recovery and Resilience Facility expiring in August, Athens faces mounting pressure to finalize reforms and investment milestones while maintaining its position among the EU’s top fund absorbers

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο