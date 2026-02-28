Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το Κύπελλο του πόλο

Η ομάδα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού κατάφερε να κάνει μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό και να κατακτήσει το 27ο Κύπελλο Ελλάδος της ιστορίας της.

Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, θέλησε με σχετική της ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια, να δώσει τα δικά της συγχαρητήρια στο σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς.

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας στο Πόλο Ανδρών.https://t.co/8LVYq5HvOT — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 28, 2026

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ανδρική ομάδα πόλο του συλλόγου, για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Θρύλος του ελληνικού αθλητισμού έφτασε τους 341 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, κατακτώντας παράλληλα το 27ο κύπελλο Ελλάδας στο Πόλο Ανδρών στην ιστορία του συλλόγου.

Συγχαρητήρια Θρύλε!».