Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 12-13: «Ερυθρόλευκο» και αυτό το τρόπαιο! (vids)

Σε ένα τρομερό παιχνίδι με μεγάλες μάχες στο νερό και πολλή ένταση, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 13-12 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και κατέκτησε το 27ο τρόπαιό του στον θεσμό και ένατο σερί. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντίνος Γενηδουνιάς, με τον αρχηγό των Ερυθρόλευκων να σκοράρει τη νικητήριο γκολ και να αναρωτιέται χαρακτηριστικά: «ποιός, ποιός;», χαρίζοντας τον τίτλο στην ομάδα του!

Οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα, με τους Πράσινους να έχουν τα ηνία στο πρώτο ημίχρονο, όμως οι Πειραιώτες έδειξαν έτοιμοι για να μια μεγάλη ανατροπή και την πέτυχαν. Ο αγώνας είχε αρκετή ένταση με τους διαιτητές να αποβάλουν τόσο τον Έλβις Φάτοβιτς και τον συνεργάτη του από πλευράς τυπικά φιλοξενούμενων, αλλά και τον τεχνικό των τυπικά γηπεδούχων, Δημήτρη Μάζη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να παίζει σκληρή άμυνα και να κλέβει μπάλες, καταφέρνοντας να προηγηθεί 1-0 με τον Παπασηφάκη. Ο Πούρος με μακρινό σουτ έκανε το 1-1, αλλά οι Πράσινοι βρέθηκαν στο +2. Αρχικά ο Παπασηφάκης με πέναλτι έκανε το 2-1 και στη συνέχεια ο Χαλυβόπουλος έκανε το 3-1. Η απάντηση των Ερυθρόλευκων όμως δεν άργησε να έρθει αφού με τέρματα των Κάκαρη και Γενηδουνιά έγινε το 3-3 με το οποίο έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, οι δύο ομάδες ήταν λίγο νευρικές στην αρχή, αλλά στη συνέχεια οι παίκτες… λύθηκαν. Ο Παπασηφάκης έκανε το 4-3 για τον Παναθηναϊκό, με τον Ζάλανκι να ισοφαρίζει σε 4-4. Δύο γκολ όμως για τους Πράσινους με Σκουμπάκη και Γκιουβέτση για το 6-4, με τους Ερυθρόλευκους να μειώνουν σε 6-5 με τον Ζάλανκι. Ο Σκουμπάκης έκανε το 7-5, πριν μειώσει ο Γενηδουνιάς σε 7-6, κλείνοντας έτσι το ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος σκοράροντας με τους Γενηδουνιά και Ζάλανκι για να περάσει μπροστά πρώτη φορά με 8-7, ενώ ο Ζερβεδάς απέκρουσε πέναλτι. Ο Μπανίτσεβιτς ισοφάρισε σε 8-8, αλλά ο Άνγκιαλ έδωσε ξανά προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους για το 9-8. Οι Πράσινοι είχαν τις λύσεις επιθετικά με τους Σκουμπάκη και Χαλυβόπουλο, παίρνοντας εκ νέου τα ηνία με το 10-9, για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε ξανά με δύο γκολ των Γενηδουνιά και Παπαναστασίου για το 11-10. Ο Γκιουβέτσης ισοφάρισε σε 11-11, και ο Παπανικολάου έδωσε τα ηνία στον Παναθηναϊκό. Όμως κάπου εκεί οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν με τον Ζάλανκι, για να έρθει ο Γενηδουνιάς να κάνει το 13-12! Οι Πράσινοι είχαν την ευκαιρία τους στο φινάλε, όμως ο Ζερδεβάς πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επέμβαση και έτσι το τρόπαιο κατέληξε στους Πειραιώτες.

Τα στατιστικά του αγώνα

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 3-3, 2-4

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρουβάνης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μάρκογλου.