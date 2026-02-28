Τους 341 τίτλους έφτασε ο Ολυμπιακός – Αναλυτικά τα τρόπαια που έχει κατακτήσει
Ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελλο στο Πόλο ανδρών και συνεχίζει να συλλέγει τίτλους κυριαρχώντας παντού
Το πήρε και αυτό ο Ολυμπιακός! Με ένα εξαιρετικό φινάλε και ήρωες τους Γενηδουνιά και Ζερδεβά, οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας στο πόλο, επικρατώντας των πράσινων με 13-12.
Ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τίτλο έφτασε τους 341 στα ομαδικά αθλήματα και επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά το ότι είναι ένας απόμ τους κορυφαίους πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ευρώπη και συλλέκτης τροπαίων παντού.
Αναλυτικά, οι 341 τίτλοι που έχει ο Ολυμπιακός στα ομαδικά αθλήματα:
Ποδόσφαιρο 84 (Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)
Πόλο Ανδρών 74 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5)
Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 18, League Cup: 8, Super Cup: 5)
Μπάσκετ Ανδρών 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12 Super Cup Ελλάδας: 4)
Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)
Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Σούπερ Καπ: 1)
Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)
Χάντμπολ Ανδρών 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Super Cup: 4).
