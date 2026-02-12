sports betsson
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 12:30
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πολυαθλητικός σημαίνει…
On Field 12 Φεβρουαρίου 2026, 13:05

Πολυαθλητικός σημαίνει…

Μέσα Φλεβάρη και ο Ολυμπιακός έπιασε πρώτα τους 340 τίτλους και έπειτα εξασφάλισε μια ακόμη παρουσία σε οκτάδα κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με 6/8 ενεργά τμήματα στην Ευρώπη...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Spotlight

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Ολυμπιακός νικούσε την ΑΕΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ και κατακτούσε το 340ο τρόπαιο της ιστορίας του στα πέντε βασικά ομαδικά σπορ σε άντρες και γυναίκες. Έτσι, σε εγχώριο επίπεδο, αύξανε κι άλλο τη διαφορά, όχι μόνο από τον… δεύτερο, αλλά και από τον τρίτο και από τον τέταρτο συνολικά. Καθότι, αντίστοιχα, Παναθηναϊκός (187), ΠΑΟΚ (76) και ΑΕΚ (66), αριθμούν και οι τρεις τους 329 τίτλους.

Ο δε απολογισμός της τρέχουσας σεζόν για τον Ολυμπιακό, ανέβηκε ήδη στους 8 τίτλους. Οκτώ τίτλους, στις 9 Φεβρουαρίου, καταμεσής της σεζόν. Οι οποίοι τίτλοι, είναι οι εξής, καταγεγραμμένοι σε χρονική σειρά:

15 Σεπτεμβρίου: Χάντμπολ Αντρών – Σούπερ Καπ
27 Σεπτεμβρίου: Μπάσκετ Αντρών – Σούπερ Καπ
28 Σεπτεμβρίου: Μπάσκετ Γυναικών – Σούπερ Καπ
2 Οκτωβρίου: Πόλο Γυναικών – Σούπερ Καπ
6 Δεκεμβρίου: Βόλεϊ Ανδρών – Λιγκ Καπ
3 Ιανουαρίου: Ποδόσφαιρο Ανδρών – Σούπερ Καπ
13 Ιανουαρίου: Βόλεϊ Ανδρών – Σούπερ Καπ
9 Φεβρουαρίου: Χάντμπολ Αντρών – Κύπελλο Ελλάδας

Επιπροσθέτως, σημειώνεται πως ο Ολυμπιακός έχει φέτος και 8/9 νικηφόρους τελικούς, αφού η μοναδική ήττα για τον σύλλογο καταγράφηκε στις 23/12 στον τελικό του Σούπερ Καπ στο βόλεϊ γυναικών, από τον Πανιώνιο (3-2). Με δεδομένο μάλιστα ότι οι περισσότεροι τίτλοι ακόμη κρίνονται, ο Ολυμπιακός θα δώσει και μια πολύ δυνατή μάχη με τον… περσινό εαυτό του, όταν στη σεζόν 2024-25 πανηγύριζε 18/22 τίτλους στα ομαδικά σπορ…

Με 6/8 τμήματα «ενεργά» στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τους τίτλους, αξίζει και μια καταγραφή των πεπραγμένων του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για φέτος. Το βράδυ της Τετάρτης, ο Ολυμπιακός νικούσε 16-14 την πανίσχυρη σερβική, Ραντνίτσκι -την οποία παρεμπιπτόντως «πέταξε» εκτός διοργάνωσης- και τερμάτιζε πρώτος στον Α’ όμιλο, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην δεύτερη φάση των ομίλων και τους «8» της διοργάνωσης.

Από τα 8 συνολικά τμήματα που είχε φέτος ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ενώ πλησιάζουν τα… κοντομάνικα και η επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων εκτός συνόρων, εξακολουθεί να έχει 6 από αυτά ενεργά στην Ευρώπη.

Στο ποδόσφαιρο ανδρών, τερμάτισε στην 18η θέση της League Phase –στη μέση της βαθμολογίας- και προκρίθηκε στα πλέι-οφ, ένα βήμα δηλαδή πριν τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο μπάσκετ ανδρών, είναι 2ος στην Ευρωλίγκα, με στόχο το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ, στο δρόμο προς ένα ακόμη φάιναλ φορ, το πέμπτο διαδοχικό.

Στο χάντμπολ ανδρών, αγωνίζεται στους «16» του EHF European Cup με την πρωτοπόρο του φινλανδικού πρωταθλήματος BK46. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 14/2 στην Ηλιούπολη και 21/2 στο Κάρις.

Στο πόλο ανδρών, όπως προαναφέρθηκε, πέρασε στους «8» του Champions League ως πρώτος στον όμιλό του.

Στο βόλεϊ ανδρών, στη μία από τις δύο έως τώρα απώλειες, αποκλείστηκε στους 16 του CEV Cup, στις λεπτομέρειες, από την τσεχική Καρλοβάρσκο.

Στο πόλο γυναικών, οι «ερυθρόλευκες» είναι πρώτες και αήττητες στον Α’ όμιλο του Champions League και στο πρόγραμμα απομένουν δύο ακόμη ματς.

Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός έκανε 3 νίκες στον όμιλο του Champions League και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ, όπου στις 17 και 25 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει την ιταλική Μιλάνο για την πρόκριση στις 8 καλύτερες τις Ευρώπης.

Τέλος, στο μπάσκετ γυναικών, στη δεύτερη απώλεια των οκτώ τμημάτων, αποκλείστηκε από την Εστουδιάντες στους «16» του Eurocup.

Νίκες, προκρίσεις, τρόπαια: Η πραγματικότητα ενός «πολυαθλητικού»

Κάπως έτσι, συνοψίζουμε για τη σεζόν έως 12 Φλεβάρη: 8 τρόπαια, 8/9 νικηφόρους τελικούς εντός συνόρων και 6/8 τμήματα ενεργά στην Ευρώπη. Καθότι, ένας πολυαθλητικός σύλλογος που θέλει να είναι τέτοιος στην πραγματικότητα και όχι στη φαντασία όσων αδυνατούν να τη χωνέψουν, οφείλει να κάνει δύο πράγματα, αν θέλει να είναι πετυχημένος. Για την ακρίβεια, αν θέλει να είναι ο πιο πετυχημένος στην Ευρώπη. Πρώτον, δεν… σταματά να κατακτά τίτλους εντός συνόρων. Τσεκ. Δεύτερον, βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στους υπόλοιπους μεγάλους της ηπείρου στα εκάστοτε σπορ, διεκδικεί προκρίσεις και στο φινάλε της σεζόν, διεκδικεί και όσα περισσότερα τρόπαια μπορεί. Τσεκ.

Όσο κι αν ενοχλεί, όσο και αν το αγκάθι του «κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου της Ευρώπης» που ακούστηκε μέχρι και σε περιγραφή του επίσημου καναλιού της Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό, δεν πρόκειται να βγει ποτέ, οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν η μοναδική ομάδα που μπορεί να υποστηρίξει τον συγκεκριμένο «τίτλο», χωρίς να… γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

340, 43, 22, 20, 18: Ένας σύλλογος στην κορυφή

Για την Ιστορία και πέρα από τα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, ακολουθεί μια σύντομη ιστορική καταγραφή των «ερυθρόλευκων» πεπραγμένων στα ομαδικά σπορ, σε άντρες και γυναίκες…

Συνολικά -όχι αποκλειστικά για τα τμήματα του Ερασιτέχνη- ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 18 ευρωπαϊκά τρόπαια σε ομαδικά σπορ. Έχει συμμετάσχει σε 43 τελικούς σε ομαδικά σπορ. Έχει κατακτήσει 20 ευρωπαϊκούς τίτλους ως σύλλογος και 22 διεθνείς συνολικά.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτήσει τίτλους σε 7 διαφορετικά τμήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο ανδρών-γυναικών, βόλεϊ ανδρών-γυναικών, πάλη) και αυτό τους φέρνει στην 3η θέση της ιστορικής λίστας. Μονάχα δύο ρωσικοί σύλλογοι, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 9 σπορ και η Ντινάμο Μόσχας με 8, έχουν τίτλους σε περισσότερα.

Επιπλέον, μαζί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι οι μόνοι σύλλογοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 4 μεγάλα ομαδικά σπορ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο) σε επίπεδο ανδρών.

Τέλος, είναι και ο σύλλογος με τους περισσότερους τίτλους στην Ευρώπη στα 5 βασικά ομαδικά σπορ (340).

Αναλυτικά, οι 340 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:

Ποδόσφαιρο 84 (Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)
Πόλο Ανδρών 73 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)
Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 18, League Cup: 8, Super Cup: 5)
Μπάσκετ Ανδρών 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12 Super Cup Ελλάδας: 4)
Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)
Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Σούπερ Καπ: 1)
Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)
Χάντμπολ Ανδρών 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Super Cup: 4)

Headlines:
Economy
Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο

Οι «κιτρινόμαυροι» έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ενώ πολύ δύσκολα θα προλάβει το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Βόλο και ο Μισεουί.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στη βάση της και οι οπαδοί της ομάδας την αποθέωσαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10.02.26

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)

Εφόσον ο Άρης εκμεταλλευθεί το βατό πρόγραμμα που έχει στις έξι τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου μπορεί να «πατήσει» στην 5άδα ή τουλάχιστον να είναι σε απόσταση αναπνοής από αυτήν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νίκος Ανδρουλάκης σε κυβέρνηση: Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση - «Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο»

Στη σκιά των αποκαλύψεων για τη διασπάθιση κονδυλίων για τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχρισε την κυβέρνηση αποκλειστικά υπεύθυνη για τη γενικευμένη διαφθορά, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις, ανέδειξε την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο 2025 και καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία «φιλεργατικό προσωπείο».

Σύνταξη
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 12.02.26

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

Σύνταξη
Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο

Οι «κιτρινόμαυροι» έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ενώ πολύ δύσκολα θα προλάβει το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Βόλο και ο Μισεουί.

Σύνταξη
Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Συγκίνηση 12.02.26

Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος

Σύνταξη
Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στη βάση της και οι οπαδοί της ομάδας την αποθέωσαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά
Αποκλειστικό 12.02.26

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά

Πέντε ταινίες, που έρχονται στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τεκμηρίωσης εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το περιβάλλον και μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο
Περιβάλλον 12.02.26

Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο

Το νότιο ημισφαίριο θερμαίνεται πιο αργά από το βόρειο λόγω της μικρότερης έκτασης της ξηράς. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές.

Σύνταξη
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, για όσα είπε κατά την απολογία του στην ΕΠΟ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 

«Η μόνη σταθερότητα που προσφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η σταθερότητα στα σκάνδαλα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανεβάζοντας τους τόνους στη συζήτηση στη Βουλή για τα εργασιακά

Σύνταξη
Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο
Εβδομάδα Μόδας ΝΥ 12.02.26

Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο

Συνδυάζοντας μεσαιωνικά μεταλλικά στοιχεία με την κομψότητα του Μανχάταν, ο σχεδιαστής παρουσίασε μια συλλογή με ρίζες στην παράδοση, αλλά με μια αίσθηση περιπέτειας. Ο Ralph Lauren ξέφυγε από την clean cut κοσμοθεωρία του αμερικανικού ονείρου περνώντας στην ανάγκη για ελπίδα κι αλλαγή του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο