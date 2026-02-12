Πολυαθλητικός σημαίνει…

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Ολυμπιακός νικούσε την ΑΕΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ και κατακτούσε το 340ο τρόπαιο της ιστορίας του στα πέντε βασικά ομαδικά σπορ σε άντρες και γυναίκες. Έτσι, σε εγχώριο επίπεδο, αύξανε κι άλλο τη διαφορά, όχι μόνο από τον… δεύτερο, αλλά και από τον τρίτο και από τον τέταρτο συνολικά. Καθότι, αντίστοιχα, Παναθηναϊκός (187), ΠΑΟΚ (76) και ΑΕΚ (66), αριθμούν και οι τρεις τους 329 τίτλους.

Ο δε απολογισμός της τρέχουσας σεζόν για τον Ολυμπιακό, ανέβηκε ήδη στους 8 τίτλους. Οκτώ τίτλους, στις 9 Φεβρουαρίου, καταμεσής της σεζόν. Οι οποίοι τίτλοι, είναι οι εξής, καταγεγραμμένοι σε χρονική σειρά:

15 Σεπτεμβρίου: Χάντμπολ Αντρών – Σούπερ Καπ

27 Σεπτεμβρίου: Μπάσκετ Αντρών – Σούπερ Καπ

28 Σεπτεμβρίου: Μπάσκετ Γυναικών – Σούπερ Καπ

2 Οκτωβρίου: Πόλο Γυναικών – Σούπερ Καπ

6 Δεκεμβρίου: Βόλεϊ Ανδρών – Λιγκ Καπ

3 Ιανουαρίου: Ποδόσφαιρο Ανδρών – Σούπερ Καπ

13 Ιανουαρίου: Βόλεϊ Ανδρών – Σούπερ Καπ

9 Φεβρουαρίου: Χάντμπολ Αντρών – Κύπελλο Ελλάδας

Επιπροσθέτως, σημειώνεται πως ο Ολυμπιακός έχει φέτος και 8/9 νικηφόρους τελικούς, αφού η μοναδική ήττα για τον σύλλογο καταγράφηκε στις 23/12 στον τελικό του Σούπερ Καπ στο βόλεϊ γυναικών, από τον Πανιώνιο (3-2). Με δεδομένο μάλιστα ότι οι περισσότεροι τίτλοι ακόμη κρίνονται, ο Ολυμπιακός θα δώσει και μια πολύ δυνατή μάχη με τον… περσινό εαυτό του, όταν στη σεζόν 2024-25 πανηγύριζε 18/22 τίτλους στα ομαδικά σπορ…

Με 6/8 τμήματα «ενεργά» στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τους τίτλους, αξίζει και μια καταγραφή των πεπραγμένων του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για φέτος. Το βράδυ της Τετάρτης, ο Ολυμπιακός νικούσε 16-14 την πανίσχυρη σερβική, Ραντνίτσκι -την οποία παρεμπιπτόντως «πέταξε» εκτός διοργάνωσης- και τερμάτιζε πρώτος στον Α’ όμιλο, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην δεύτερη φάση των ομίλων και τους «8» της διοργάνωσης.

Από τα 8 συνολικά τμήματα που είχε φέτος ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ενώ πλησιάζουν τα… κοντομάνικα και η επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων εκτός συνόρων, εξακολουθεί να έχει 6 από αυτά ενεργά στην Ευρώπη.

Στο ποδόσφαιρο ανδρών, τερμάτισε στην 18η θέση της League Phase –στη μέση της βαθμολογίας- και προκρίθηκε στα πλέι-οφ, ένα βήμα δηλαδή πριν τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο μπάσκετ ανδρών, είναι 2ος στην Ευρωλίγκα, με στόχο το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ, στο δρόμο προς ένα ακόμη φάιναλ φορ, το πέμπτο διαδοχικό.

Στο χάντμπολ ανδρών, αγωνίζεται στους «16» του EHF European Cup με την πρωτοπόρο του φινλανδικού πρωταθλήματος BK46. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 14/2 στην Ηλιούπολη και 21/2 στο Κάρις.

Στο πόλο ανδρών, όπως προαναφέρθηκε, πέρασε στους «8» του Champions League ως πρώτος στον όμιλό του.

Στο βόλεϊ ανδρών, στη μία από τις δύο έως τώρα απώλειες, αποκλείστηκε στους 16 του CEV Cup, στις λεπτομέρειες, από την τσεχική Καρλοβάρσκο.

Στο πόλο γυναικών, οι «ερυθρόλευκες» είναι πρώτες και αήττητες στον Α’ όμιλο του Champions League και στο πρόγραμμα απομένουν δύο ακόμη ματς.

Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός έκανε 3 νίκες στον όμιλο του Champions League και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ, όπου στις 17 και 25 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει την ιταλική Μιλάνο για την πρόκριση στις 8 καλύτερες τις Ευρώπης.

Τέλος, στο μπάσκετ γυναικών, στη δεύτερη απώλεια των οκτώ τμημάτων, αποκλείστηκε από την Εστουδιάντες στους «16» του Eurocup.

Νίκες, προκρίσεις, τρόπαια: Η πραγματικότητα ενός «πολυαθλητικού»

Κάπως έτσι, συνοψίζουμε για τη σεζόν έως 12 Φλεβάρη: 8 τρόπαια, 8/9 νικηφόρους τελικούς εντός συνόρων και 6/8 τμήματα ενεργά στην Ευρώπη. Καθότι, ένας πολυαθλητικός σύλλογος που θέλει να είναι τέτοιος στην πραγματικότητα και όχι στη φαντασία όσων αδυνατούν να τη χωνέψουν, οφείλει να κάνει δύο πράγματα, αν θέλει να είναι πετυχημένος. Για την ακρίβεια, αν θέλει να είναι ο πιο πετυχημένος στην Ευρώπη. Πρώτον, δεν… σταματά να κατακτά τίτλους εντός συνόρων. Τσεκ. Δεύτερον, βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στους υπόλοιπους μεγάλους της ηπείρου στα εκάστοτε σπορ, διεκδικεί προκρίσεις και στο φινάλε της σεζόν, διεκδικεί και όσα περισσότερα τρόπαια μπορεί. Τσεκ.

Όσο κι αν ενοχλεί, όσο και αν το αγκάθι του «κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου της Ευρώπης» που ακούστηκε μέχρι και σε περιγραφή του επίσημου καναλιού της Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό, δεν πρόκειται να βγει ποτέ, οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν η μοναδική ομάδα που μπορεί να υποστηρίξει τον συγκεκριμένο «τίτλο», χωρίς να… γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

340, 43, 22, 20, 18: Ένας σύλλογος στην κορυφή

Για την Ιστορία και πέρα από τα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, ακολουθεί μια σύντομη ιστορική καταγραφή των «ερυθρόλευκων» πεπραγμένων στα ομαδικά σπορ, σε άντρες και γυναίκες…

Συνολικά -όχι αποκλειστικά για τα τμήματα του Ερασιτέχνη- ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 18 ευρωπαϊκά τρόπαια σε ομαδικά σπορ. Έχει συμμετάσχει σε 43 τελικούς σε ομαδικά σπορ. Έχει κατακτήσει 20 ευρωπαϊκούς τίτλους ως σύλλογος και 22 διεθνείς συνολικά.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτήσει τίτλους σε 7 διαφορετικά τμήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο ανδρών-γυναικών, βόλεϊ ανδρών-γυναικών, πάλη) και αυτό τους φέρνει στην 3η θέση της ιστορικής λίστας. Μονάχα δύο ρωσικοί σύλλογοι, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 9 σπορ και η Ντινάμο Μόσχας με 8, έχουν τίτλους σε περισσότερα.

Επιπλέον, μαζί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι οι μόνοι σύλλογοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 4 μεγάλα ομαδικά σπορ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο) σε επίπεδο ανδρών.

Τέλος, είναι και ο σύλλογος με τους περισσότερους τίτλους στην Ευρώπη στα 5 βασικά ομαδικά σπορ (340).

Αναλυτικά, οι 340 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:

Ποδόσφαιρο 84 (Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 73 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 18, League Cup: 8, Super Cup: 5)

Μπάσκετ Ανδρών 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12 Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Σούπερ Καπ: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ Ανδρών 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Super Cup: 4)