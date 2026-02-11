Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League

Θρύλος πρωτιάς στο Παπαστράτειο! Ο Ολυμπιακός νίκησε Ραντνίτσκι και… διαιτητές, επικρατώντας με σκορ 16-14 έπειτα από τη διαδικασία των πέναλτι (11-11 η κανονική διάρκεια, 5-3 η «ρώσικη ρουλέτα»), σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League. Πέταξαν εκτός τουρνουά ένα από τα τέσσερα μεγάλα φαβορί για κατάκτηση του τροπαίου οι «ερυθρόλευκοι», γεγονός που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την επιτυχία τους! «Υποβιβάστηκαν» στο Euro Cup οι πανίσχυροι Σέρβοι.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες προκρίθηκαν για πολλοστή φορά στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και στον προημιτελικό τους όμιλο θα αντιμετωπίσουν τις Μπαρτσελονέτα, Μπρέσια και Νόβι Βελιγραδίου. Από τους δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων που δημιουργούνται τώρα, οι πρώτοι δύο κάθε ομίλου θα περάσουν στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη Μάλτα.

Εντυπωσιακά συγκεντρωμένοι οι παίκτες του Ελβις Φάτοβιτς, έκαναν τρομερό ξεκίνημα και προηγήθηκαν 4-0 στα πρώτα έξι λεπτά, με δύο διαδοχικά γκολ του Γιάννη Φουντούλη, παρότι στο διάστημα αυτό δεν κέρδισαν ούτε μία ποινή, ενώ αντίθετα χρεώθηκαν με τρεις αποβολές και ένα πέναλτι (στο οποίο αστόχησε ο Πρλαϊνοβιτς).

Στη δεύτερη περίοδο η Ραντνίτσκι βελτιώθηκε, οι Πειραιώτες είχαν κάποιες λανθασμένες επιλογές στην επίθεση και η διαφορά μειώθηκε στο ένα γκολ (5-4), όμως ο Φουντούλης, με μία πολύ ωραία ασίστ στον Νικολαϊδη που σκόραρε στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης με παίκτη παραπάνω, και ένα εύστοχο πέναλτι έδωσε ξανά προβάδισμα τριών τερμάτων (7-4) στον Ολυμπιακό στο ημίχρονο.

Δύο συνεχόμενα γκολ του Αγγελου Βλαχόπουλου (ένα με πέναλτι και ένα σε παραπάνω) έφεραν ξανά τη σερβική ομάδα σε απόσταση βολής (7-6) στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα και όσο περνούσε η ώρα, αισθάνονταν και πιο ασφαλείς, αφού είχαν την… πολυτέλεια ακόμη και να ηττηθούν με ένα γκολ διαφορά. Η Ραντνίτσκι (που ήθελε νίκη στον κανονικό αγώνα για να περάσει) δεν τα παράτησε ποτέ και ο αγέραστος Ντούσκο Πιγέτλοβιτς ισοφάρισε 11-11 από θέση φουνταριστού, 1΄03΄΄ πριν τη λήξη, για να ακολουθήσει ένα θρίλερ για… γερά νεύρα.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε αποβολή, ο Φάτοβιτς πήρε τάιμ-άουτ στα 42 δευτερόλεπτα και ο Ανγκιαλ σκόραρε στα 22,5΄΄, στο τελευταίο δευτερόλεπτο του χρόνου επίθεσης, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό χρονόμετρο. Ο πάγκος της σερβικής ομάδας ξεσηκώθηκε, ζητώντας να ακυρωθεί το γκολ ως εκπρόθεσμο, και τελικά, μετά από περίπου πέντε λεπτά διαβουλεύσεων, οι διαιτητές άλλαξαν την απόφασή τους και το ακύρωσαν, θεωρώντας ότι -αφού είχαν παρέλθει περισσότερα από 18 δευτερόλεπτα από το τάιμ άουτ-, ο χρόνος επίθεσης είχε λήξει. Μία απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ μεγάλη συζήτηση προκάλεσε και το γεγονός ότι οι άνθρωποι της σερβικής ομάδας κάθε λίγο και λιγάκι έπιαναν κουβέντα με τους διαιτητές, χωρίς κανείς άλλος να συμμετέχει σε αυτήν!

Μετά τα όσα ακατανόητα συνέβησαν, η Ραντνίτσκι πήρε την μπάλα και βγήκε σε επίθεση με επτά εναντίον έξι, καθώς ήθελε μόνο το τρίποντο, αλλά το σουτ του Βίκτορ Ράσοβιτς ήταν άστοχο. Ο Ζερδεβάς έκανε γρήγορα την επαναφορά και ο Παπαναστασίου σκόραρε σε κενή εστία, όμως οι διαιτητές διέκοψαν πάλι το παιχνίδι και γύρισαν πίσω τη φάση, δίνοντας εκ νέου χωρίς λόγο την μπάλα στους Σέρβους, με το χρόνο ξανά στα 22 δευτερόλεπτα! Οι φιλοξενούμενοι δεν εκμεταλλεύτηκαν ούτε αυτή την ευκαιρία, το κανονικό ματς έληξε ισόπαλο 11-11 και το αποτέλεσμα αυτό «σφράγισε» την πρωτιά του Ολυμπιακού και τον αποκλεισμό της Ραντνίτσκι.

Η διαδικασία των πέναλτι είχε τυπική σημασία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κατάταξη στον όμιλο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν απόλυτα εύστοχοι, ο Τζωρτζάτος απέκρουσε την εκτέλεση του Βαπένσκι και οι πρωταθλητές Ελλάδας έκλεισαν με νίκη τους αγώνες τους στην Α΄ φάση του Champions League. Παρά τα διαιτητικά όργια, τίποτα δεν σταμάτησε τον Ολυμπιακό που κατέκτησε μία τεράστια νίκη και μία σπουδαία πρόκριση στους «8» κορυφαίους της Ευρώπης!

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-3, 3-4, 1-3

Η τελική βαθμολογία του Α’ Ομίλου:

Ολυμπιακός 14 (+28)

Μλάντοστ 12 (-1)

Ραντνίτσκι 9 (+3)

Βάσας 0 (-30)