Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων των επερχόμενων ευρωπαϊκών αγώνων σε βόλεϊ, χάντμπολ και πόλο
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μέσω ανακοίνωσής του, ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αγώνων σε πόλο, χάντμπολ και βόλεϊ κόντρα σε Ραντνίτσκι, ΒΚ-46 και Μιλάνο αντίστοιχα.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ενόψει των επόμενων εντός έδρας ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ομάδων μας, ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων και πραγματοποιείται:
Α) Ηλεκτρονικά, όλο το 24ωρο, μέσω Ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ).
Β) Καθημερινά, Δευτέρα-Κυριακή 10:00-18:00, από το Γραφείο του Τμήματος Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» (κάτω από την Θύρα 19-Εμπορική Στοά).
Πόλο Ανδρών:
Τετάρτη 11/2 (21:00): Ολυμπιακός-Ραντνίτσκι (Champions League, 6η αγωνιστική ομίλων)
Χάντμπολ Ανδρών:
Σάββατο 14/2 (17:15): Ολυμπιακός-ΒΚ-46 (EHF European Cup, φάση των «16»)
Βόλεϊ Γυναικών:
Τρίτη 17/2 (19:00): Ολυμπιακός-Μιλάνο (CEV Champions League, playoffs)
*Ισχύει κανονικά το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου με την επίδειξη της Κάρτας Μέλους».
