Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μέσω ανακοίνωσής του, ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αγώνων σε πόλο, χάντμπολ και βόλεϊ κόντρα σε Ραντνίτσκι, ΒΚ-46 και Μιλάνο αντίστοιχα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ενόψει των επόμενων εντός έδρας ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ομάδων μας, ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων και πραγματοποιείται:

Α) Ηλεκτρονικά, όλο το 24ωρο, μέσω Ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ).

Β) Καθημερινά, Δευτέρα-Κυριακή 10:00-18:00, από το Γραφείο του Τμήματος Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» (κάτω από την Θύρα 19-Εμπορική Στοά).

Πόλο Ανδρών:

Τετάρτη 11/2 (21:00): Ολυμπιακός-Ραντνίτσκι (Champions League, 6η αγωνιστική ομίλων)

Χάντμπολ Ανδρών:

Σάββατο 14/2 (17:15): Ολυμπιακός-ΒΚ-46 (EHF European Cup, φάση των «16»)

Βόλεϊ Γυναικών:

Τρίτη 17/2 (19:00): Ολυμπιακός-Μιλάνο (CEV Champions League, playoffs)

*Ισχύει κανονικά το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου με την επίδειξη της Κάρτας Μέλους».