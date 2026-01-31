Ολυμπιακός – Υδραϊκός 17-11: Μια ακόμη άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Υδραϊκό με 17-11 στο Παπαστράτειο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Water Polo League ανδρών.
- Τι πρέπει να κάνετε αν δεν είδατε ολόκληρη την αύξηση στον μισθό σας
- Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
- Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
- Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την αξία του ακινήτου έως 20%
Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος από τις 13/12 του 2025, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, επικρατώντας του Υδραϊκού με 17-11 στο Παπαστράτειο για την 12η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών.
Ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να φορτσάρει ιδιαίτερα στο ματς και «καθάρισε» από νωρίς την υπόθεση νίκη, βγάζοντας στην πισίνα την μεγάλη ποιότητα που έχει ως ομάδα, με τους παίκτες του να επιστρέφουν στις εγχώριες διοργανώσεις μετά την τεράστια επιτυχία της Εθνικής μας ομάδας και το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Σερβίας.
Οι Πειραιώτες έκαναν έτσι το 12/12 στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με τον Υδραϊκό να είναι στην τέταρτη θέση μαζί με την Γλυφάδα.
- Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό
- LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
- LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)
- Η συνύπαρξη του Μπενίτεθ με τον Σισοκό στη Νιούκαστλ (vid)
- «Ο Άρης δίνει δανεικό τον Μόντσου στη Χουάρες»
- Συνελήφθη μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται σε ομάδα της Elite League: Οδηγούσε στις γραμμές του τρένου – Ήταν θετικός στο αλκοτέστ
- Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Παίκτης ερασιτεχνικής κατηγορίας «έφυγε» από τη ζωή εν ώρα αγώνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις