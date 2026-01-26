Επέστρεψε στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο (pics)
Με πλατύ χαμόγελο και το πολυπόθητο μετάλλιο στο στήθος επέστρεψε στην Ελλάδα, τη Δευτέρα (26/1), η Εθνική ομάδα από το Βελιγράδι. Δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή.
Στην Ελλάδα βρίσκεται από τη Δευτέρα (26/1) η Εθνική πόλο των Ανδρών η οποία την Κυριακή νίκησε εύκολα την Ιταλία στο Βελιγράδι και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έφτασαν χαμογελαστοί και φυσικά φορώντας το μετάλλιο στο στήθος, το οποίο ήταν το πρώτο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των ανδρών στην ιστορία σε αυτή τη διοργάνωση.
Την Εθνική υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος αρκετός κόσμος, όπως φίλαθλοι, συγγενείς και φίλοι των διεθνών, αλλά και αρκετοί επίσημοι, με τα ονόματα του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση (ταξίδεψε με την αποστολή από το Βελιγράδι), και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτά να ξεχωρίζουν.
Δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή παρακάτω
