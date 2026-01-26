Ο Νίκος Γκάλης συνεχάρη την Εθνική πόλο για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών κατέκτησε το «παρθενικό» μετάλλιό της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επικρατώντας της Ιταλίας με 12-5 στον «μικρό τελικό» του τουρνουά που ολοκληρώθηκε χθες (25/1) στο Βελιγράδι, με την διοργανώτρια Σερβία να κατακτά την κορυφή της Ευρώπης.

Ο θρύλος του μπάσκετ, Νίκος Γκάλης έσπευσε να… αποθεώσει μέσω των social media το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου για τη σταθερότητα και τη διάρκειά του.

Συγκεκριμένα, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook: «Η σταθερότητα και η διάρκεια στις επιτυχίες δίνουν ξεχωριστή αξία στον αγώνα σας. Περήφανοι για εσάς».

Η ανάρτηση του «γκάνγκστερ» για την Εθνική πόλο