Ο Νίκος Γκάλης συνεχάρη την Εθνική πόλο για το χάλκινο μετάλλιο
Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, με ανάρτησή του στο Facebook συνεχάρη την Εθνική Ελλάδας στο πόλο που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών κατέκτησε το «παρθενικό» μετάλλιό της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επικρατώντας της Ιταλίας με 12-5 στον «μικρό τελικό» του τουρνουά που ολοκληρώθηκε χθες (25/1) στο Βελιγράδι, με την διοργανώτρια Σερβία να κατακτά την κορυφή της Ευρώπης.
Ο θρύλος του μπάσκετ, Νίκος Γκάλης έσπευσε να… αποθεώσει μέσω των social media το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου για τη σταθερότητα και τη διάρκειά του.
Συγκεκριμένα, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook: «Η σταθερότητα και η διάρκεια στις επιτυχίες δίνουν ξεχωριστή αξία στον αγώνα σας. Περήφανοι για εσάς».
Η ανάρτηση του «γκάνγκστερ» για την Εθνική πόλο
