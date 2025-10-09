Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Γκάλης από τα όσα έζησε στο παιχνίδι του Άρη με το Αμβούργο για το Eurocup το βράδι της Τετάρτης (8/10) στο οποίο ο «Αυτοκράτορας» επικράτησε με 98-76 σε ένα κατάμεστο και γιορτινό «Nick Galis Hall».

Ο θρύλος των κιτρινόμαυρων και του ελληνικού μπάσκετ εξήγησε πως συγκινείται κάθε φορά που βλέπει το ιστορικό αυτό γήπεδο γεμάτο καθώς του θυμίζει τα χρόνια που έπαιζε εκείνος στον Άρη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον Ρίτσαρντ Σιάο.

Να σημειώσουμε πως ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης καθόταν στην απέναντι πλευρά του Παλέ (στα court seats) και μόλις είδε τον Γκάλη έσπευσε στα επίσημα προκειμένου να τον χαιρετήσει και να τον γνωρίσει. Κάτι που σημαίνει οτι οι άνθρωποι της ομάδας τον είχαν ενημερώσει για το οποίος ακριβώς είναι ο Νίκος Γκάλης.

«Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο. Έχει κάτι από τα παλιά σήμερα… Καλωσορίζω τον Σιάο στην Αρειανή οικογένεια. Να φτιάξουμε μια ωραία ομάδα για τον κόσμο. Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη…», ήταν το σύντομο αλλά ιδιαίτερα περιεκτικό σχόλιο του κορυφαίου σκόρερ που γνώρισε ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

