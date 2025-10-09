sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Μπάσκετ 09 Οκτωβρίου 2025 | 18:21

Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη μεγάλη βραδιά του Άρη με το Αμβούργο και τη γνωριμία του με τον ισχυρό άνδρα των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Γκάλης από τα όσα έζησε στο παιχνίδι του Άρη με το Αμβούργο για το Eurocup το βράδι της Τετάρτης (8/10) στο οποίο ο «Αυτοκράτορας» επικράτησε με 98-76 σε ένα κατάμεστο και γιορτινό «Nick Galis Hall».

Ο θρύλος των κιτρινόμαυρων και του ελληνικού μπάσκετ εξήγησε πως συγκινείται κάθε φορά που βλέπει το ιστορικό αυτό γήπεδο γεμάτο καθώς του θυμίζει τα χρόνια που έπαιζε εκείνος στον Άρη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον Ρίτσαρντ Σιάο.

Να σημειώσουμε πως ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης καθόταν στην απέναντι πλευρά του Παλέ (στα court seats) και μόλις είδε τον Γκάλη έσπευσε στα επίσημα προκειμένου να τον χαιρετήσει και να τον γνωρίσει. Κάτι που σημαίνει οτι οι άνθρωποι της ομάδας τον είχαν ενημερώσει για το οποίος ακριβώς είναι ο Νίκος Γκάλης.

«Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο. Έχει κάτι από τα παλιά σήμερα… Καλωσορίζω τον Σιάο στην Αρειανή οικογένεια. Να φτιάξουμε μια ωραία ομάδα για τον κόσμο. Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη…», ήταν το σύντομο αλλά ιδιαίτερα περιεκτικό σχόλιο του κορυφαίου σκόρερ που γνώρισε ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά. όσα δήλωσε στην εκπομπή της ΕΡΤ3 «Κόσμος των Σπορ»

Headlines:
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Επικαιρότητα
Τραμπ: Ιστορική πρόοδο για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

Τραμπ: Ιστορική πρόοδο για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μ. Ηλιόπουλος θα λογοδοτήσει επειδή φέρεται να έσπασε τζάμι στα δημοσιογραφικά θεωρεία στον αγώνα με την Κηφισιά, με βάση το νόμο για διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρότρυνσης, υποκίνησης βίας

Βάιος Μπαλάφας
Ζήσης: «Έχουμε πλάνο πενταετίας»
Μπάσκετ 09.10.25

Ζήσης: «Έχουμε πλάνο πενταετίας»

O General Manager του Άρη, Νίκος Ζήσης, μίλησε για την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» και στο πλάνο πενταετίας που υπάρχει στην ομάδα.

Σύνταξη
«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)
Euroleague 09.10.25

«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι αποκαλύπτει πως το NBA Europe ετοιμάζεται να δώσει 12 πολυετείς άδειες συμμετοχής. Πιθανό να υπάρχει και ελληνική παρουσία στο νέο εγχείρημα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)

Την αγάπη του για την Εθνική ομάδα εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ενόψει της έναρξης της σεζόν στο ΝΒΑ, μίλησε για το καλοκαίρι με τη γαλανόλευκη και την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
Μπάσκετ 08.10.25

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» ο Ρίτσαρντ Σιάο για τον αγώνα με την Αμβούργο. Η θερμή υποδοχή στον Ασιάτη τον κόσμο του Άρη και η γνωμίζ του με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα
Κίνδυνος ριζικών αλλαγών 09.10.25

Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα

Αυτό που φοβούνται στην Ευρώπη είναι το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον Μακρόν η Λεπέν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και η Γαλλία να συμμαχήσει με άλλες λαϊκιστικές δυνάμεις, θέτοντας βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται
Αδιάκοπο ή στοχαστικό; 09.10.25

Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται

Η μακρά συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ και του μυθιστοριογράφου Λάζλο Κρασναχόρκαι, με πέντε ταινίες μεγάλου μήκους σε διάστημα δύο δεκαετιών, γέννησε κινηματογραφικούς μύθους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μ. Ηλιόπουλος θα λογοδοτήσει επειδή φέρεται να έσπασε τζάμι στα δημοσιογραφικά θεωρεία στον αγώνα με την Κηφισιά, με βάση το νόμο για διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρότρυνσης, υποκίνησης βίας

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του
Ελλάδα 09.10.25

Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του

Νέα στοιχεία έρχεται να δώσει μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, ο οποίος δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη

Ο Αντριάν Ραμπιό της Μίλαν δεν είδε με καλό μάτι τον ορισμό του αγώνα με την Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας με συνέπεια να τα... ακούσει για τα καλά από τον CEO του ιταλικού πρωταθλήματος!

Σύνταξη
«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
Ελλάδα 09.10.25

«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Σοκάρει το ποινικό παρελθόν του δράστη της άγριας επίθεσης στη γυναίκα του που συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την συνεχόμενη παραβατική και βίαιη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια

Σύνταξη
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

