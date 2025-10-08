Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Πρωτόγνωρες καταστάσεις βιώνει ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του πέριξ του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Ο Ασιατικής καταγωγής βρίσκεται στην ιστορική έδρα των κιτρινόμαυρων προκειμένου να παρακολουθήσει για πρώτη φορά αγώνα της ομάδας του από κοντά και από τις αντιδράσεις του αντιλαμβάνεται κανείς οτι δεν έχει ζήσει κανά κάτι παρόμοιο.

Ο Σιάο έφτασε με τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη από την Τρίτη (7/10) και αφού έκανε βόλτα στο κέντρο και σε ιστορικά σημεία της πόλης, προχώρησε σε σχετικές αναρτήσεις εκφράζοντας την ευχαρίστησή του για τα όσα είδε.

Εν συνεχεία επισκέφθηκε τα γραφεία της ομάδας στο Παλέ και ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας και τον Νίκο Ζήση για θέματα του Άρη Betsson.

Τα όσα όμως ακολούθησαν σίγουρα δεν τα είχε βιώσει ποτέ ξανά, παρά το γεγονός οτι έχει βρεθεί σε πολλά γήπεδα του NBA.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκε αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα με Αμβούργο (20:00) στον περιβάλλοντα χώρο του «Nick Galis Hall» και γνώρισε την πρώτη αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας. Παράλληλα συμμετείχε στις εκδηλώσεις που έκανε η ΚΑΕ Άρης με τον μεγάλο χορηγό της τη Betsson και φορώντας μπλουζάκι του Άρη Betsson βάφτηκε στα χρώματα του συλλόγου, ενώ παράλληλα έκανε και κάποια σουτάκια σε μπασκέτες που είχαν στηθεί σχετικά.

Να σημειώσουμε οτι δέχθηκε με χαρά να βγει φωτογραφίες σε εκείνους που του το ζητούσαν και ήταν πάντα χαμογελαστός και προσηνής

Το αποκορύφωμα όμως ήρθε όταν εμφανίστηκε μέσα στο παρκέ του γηπέδου καθώς 5.500 οπαδοί τον αποθέωναν και τον χειροκροτούσαν όρθιοι. Ο ίδιος έδειχνε να απολαμβάνει τις στιγμές και να ανταποδίδει ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στις κερκίδες των επισήμων όπου είχε θερμή γνωριμία με τον μεγάλο Νίκο Γκάλη ο οποίος τον καλοδέχθηκε.

«Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στην ομάδα, μια ανανέωση. Εύχομαι τα καλύτερα στον καινούργιο ιδιοκτήτη και η ομάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της, να ζήσουμε ξανά τις παλιές στιγμές!»

Με αυτά τα λόγια, ο Νίκος Γκάλης θέλησε να καλωσορίσει τον Ρίτσαρντ Σιάο στην οικογένεια του Άρη, στην πρώτη του εμφάνιση στο «Αλεξάνδρειο»!

Εν συνεχεία ο Σιάο πήρε τη θέση του δίπλα στο παρκέ καθώς είχε ζητήσει να καθίσει στις court seats προκειμένου να ζήσει καλύτερα τον αγώνα όπως είπε στους ανθρώπους του Άρη Betsson. Το σύνθημα «Άρη θυμήσου πριν λίγα χρόνια…» που φώναξαν παραδοσιακά οι οπαδοί του Άρη λίγο πριν το τζάμπολ συνοδεύθηκε από χιλιάδες χαρτάκια με τον Ασιάτη επιχειρηματία να παρακολουθεί αποσβολωμένος…