Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, για το παιχνίδι με το Αμβούργο (pic+vids)
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου την Τετάρτη (8/10) να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τη Χάμπουργκ Τάουερς για το EuroCup - Οι αναρτήσεις του.
Την ευκαιρία να πάρει μια καλή «γεύση» από τον Άρη και τον κόσμο του και την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο «Nick Galis Hall» θα έχει ο Ρίτσαρντ Σιάο την Τετάρτη (8/10), καθώς ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Φυσικά ο μεγαλομέτοχος της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, θα δώσει το «παρών» και στο κατάμεστο Παλέ προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά για πρώτη φορά παιχνίδι της ομάδας του και συγκεκριμένα αυτό κόντρα στους Χάμπουργκ Τάουερς (8/10, 20:00) για τη 2η αγωνιστική του EuroCup.
Ο Ασιάτης επενδυτής δεν θα παραχωρήσει συνέντευξη σε κάποιο Μέσο, ενώ θα παραμείνει ελάχιστα στη Θεσσαλονίκη, έχοντας και κάποιες συζητήσεις με στελέχη της ΚΑΕ για θέματα του Άρη.
Υπενθυμίζουμε πως ο «Θεός του πολέμου» ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση, επικρατώντας με 85-81 στην έδρα της Βενέτσια.
Ο Ρίτσαρντ Σιάο σε αναρτήσεις που έκανε στο instagram έχει «απαθανατίσει» χαρακτηριστικά σημεία της Θεσσαλονίκης όπως ο Λευκός Πύργος, τα κάστρα και ο Θερμαϊκός, γράφοντας «So nice» δηλαδή «Τόσο ωραία».
