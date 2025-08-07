Η φιλική σχέση του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, με την οσκαρική ηθοποιό, Μισέλ Γιο (pics)
Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, ευχήθηκε στην βραβευμένη με Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου, Μισέλ Γιο, για τα γενέθλιά της.
Εκτός από τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο έχει στενή φιλική και με την πολυβραβευμένη ηθοποιό Μισέλ Γιο, στην οποία ο νεαρός επιχειρηματίας ευχήθηκε τα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της.
Στις 6 Αυγούστου η Μαλαισιανή σταρ του Χόλιγουντ «έκλεισε» τα 63 και ο Σιάο ανέβασε αρκετά stories στην σελίδα του στο Instagram από διάφορες όμορφες στιγμές που έχουν περάσει μαζί στο παρελθόν.
Θυμίζουμε οτι το 2023 η Μισέλ Γιο κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία «Everything Everywhere All at Once» (Τα Πάντα Όλα»), ενώ είναι και μέλος της ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή). Επίσης έχει παίξει και σε άλλες γνωστές ταινίες όπως το «Τίγρης και Δράκος», το «Tomorrow Never Dies» (στο πλευρό του «Τζέιμς Μποντ» Πιρς Μπρόσναν) και «Αναμνήσεις μιας γκέισας».
Από την πλευρά του ο Ρίτσαρντ Σιάο μπορεί να είναι μόλις 24 ετών (κάτοικος Καναδά και ΗΠΑ, αλλά με καταγωγή από την Ταϊβάν) όμως, διαχειρίζεται ήδη δύο επενδυτικά σχήματα: το RHC Group, που επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον επαγγελματικό αθλητισμό και την ψυχαγωγία, και το J17 Capital, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο fund με επίκεντρο την τεχνολογία και τις startups.
Η αγάπη του για το μπάσκετ είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει γι αυτό και επέλεξε να επενδύσει στην ΚΑΕ Άρης, στοχεύοντας σε μερικά χρόνια να κάνει τον «Θεό του πολέμου» να πρωταγωνιστήσει και πάλι σε Ελλάδα κι Ευρώπη.
Δείτε παρακάτω τις αναρτήσεις του Ρίτσαρντ Σιάο για τα γενέθλιά της Μισέλ Γιο
