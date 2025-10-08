sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 23:05
Μεσολόγγι: Άγνωστοι πυροβόλησαν μπουλντόζα της Περιφέρειας
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άρης Betsson – Αμβούργο 98-76: Βραδιά βγαλμένη από το παρελθόν με Γκάλη και Σιάο
Μπάσκετ 08 Οκτωβρίου 2025 | 22:25

Άρης Betsson – Αμβούργο 98-76: Βραδιά βγαλμένη από το παρελθόν με Γκάλη και Σιάο

Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο και του Νίκου Γκάλη ο Άρης Betsson νίκησε εύκολα το Αμβούργο με 98-76 σε ένα κατάμεστο «Nick Gallis Hall» και έκανε το 2/2 στο Eurocup.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Στο πρώτο παιχνίδι με τον Ρίτσαρντ Σιάο στο πλευρό του, αλλά και τον Νίκο Γκάλη, ο Άρης Betsson κυριάρχησε του Αμβούργου με 98-76 στο κατάμεστο και ενθουσιώδες«Nick Gallis Hall», για τη 2η αγωνιστική του Eurocup. Με τρομερές άμυνες και εξαιρετικό δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, ο «Αυτοκράτορας» πήρε τη νίκη και έκανε το 2/2 του στη διοργάνωση.

Αποθεώθηκε ο νεαρός Ασιάτης επιχειρηματίας και ισχυρός άνδρα της ΚΑΕ Άρης Betsson, ο οποίος βρέθηκε από νωρίς στο Αλεξάνδρειο και έγινε δεκτός από τον κόσμο της ομάδας με πολύ θερμές εκδηλώσεις.

Για άλλη μία φορά ο Τζόουνς ήταν σε εξαιρετική βραδιά (16 πόντοι, 5 ασίστ) ενώ ο Μήτρου Λονγκ ήταν εξίσου τρομερός από τον πάγκο, με 15 πόντους. Εντυπωσιακή εμφάνιση και από τον 18χρονο Παναγιώτη Λέφα, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 3/4 τρίποντα. Για τους φιλοξενούμενους, κορυφαίος ήταν ο Ζακαρί Περίν με 14 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Ο Άρης Betsson προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού με 5-0, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα για το 5-6. Το σκορ παρέμεινε χαμηλό στη συνέχεια, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνεχώς, μέχρι το 11-12 . Ένα λεπτό πριν το τέλος του δεκαλέπτου, οι «κιτρινόμαυροι» με μπροστάρη τον Μήτρου-Λονγκ και ένα σερί 7-0 βρέθηκαν στο +6 (18-12), που οδήγησε σε τάιμ άουτ. Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ σκόραρε για άλλη μία φορά για να διαμορφώσει το 20-14.

 Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν… φουριόζοι το δεύτερο δεκάλεπτο με 10 πόντους στα πρώτα λεπτά (30-16). Το Αμβούργο δεν κατάφερε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 9 πόντους στη συνέχεια της περιόδου (30-21, 32-23). Ο Τζόουνς ανέβασε τη διαφορά στους 15 με 5 διαδοχικούς πόντους (39-24).

Οι εξαιρετικές διαδοχικές άμυνες του Άρη Betsson δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να σκοράρουν από το 14’, με τους τελευταίους 5 πόντους τους στο ημίχρονο να προέρχονται από βολές (45-28).

Άρης Betsson – Αμβούργο 98-76: Βραδιά βγαλμένη από το παρελθόν με Γκάλη και Σιάο

Μήτρου-Λονγκ και Φορμπς ξεκίνησαν τρομερά το δεύτερο ημίχρονο και σκόραραν τους 12 από τους 14 πόντους του Άρη Betsson στα πρώτα 5 λεπτά (59-38). Στο δεύτερο μισό της περιόδου, τα ηνία πήρε ο Τζόουνς και με 5 σερί πόντους του ανέβασε τη διαφορά στο +23 (64-41). Η τραγική βραδιά από τους παίκτες του Αμβούργου συνεχίστηκε, με 4 πόντους στο τελευταίο τρίλεπτο, ενώ το τρίποντο του 18χρονου Λέφα διαμόρφωσε το 70-45.

Το Αμβούργο βρήκε το πρώτο του καλό σερί στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου με 9-13 (79-58), ωστόσο ο Λέφας με 5 διαδοχικούς πόντους επανέφερε τη διαφορά στους 27 (82-58).

Στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, ο Καράισιτς παρέταξε 5 Έλληνες στο παρκέ, με τους νεαρούς Λέφα, Καζαμία και Χατζηλάμπρου να αποδίδουν εξαιρετικά και να διαμορφώνουν το τελικό 98-76. Εκτός από το 2Χ2 στο Eurocup το σίγουρο είναι πως τόσο ο Ρϊτσαρντ Σιάο όσο και ο Νίκος Γκάλης έφυγαν από το γήπεδο ιδιαίτερα ικανοποιημένοι.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 45-28, 70-45, 98-76

Άρης (Καράιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (1), Χατζηλάμπρου 5 (1), Λέφας 13 (3/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Τζόουνς 16 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Φορμπς 8 (1/4 τρίποντα), Φόρεστερ 9 (3 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 3 (1/4 τρίποντα), Γκιουζέλης 3 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μποχωρίδης 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Καζαμίας 6, Ίνοκ 4 (5 ριμπάουντ), Χάρελ 7 (1/3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ).

Αμβούργο (Μπαρλόσκι): Στούαρτ, Θορπ 13 (6 ασίστ), Μαρόνκα 5 (1), Μούλερ 3 (1), Τοκοτό 4, Γκρέι 7 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Έλντερ Ντέιβις 7 (1), Όγκμπε 8 (0/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Ριντ 9 (0/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Τούντουριτς 6 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πέριν 14 (5/11 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 14 ριμπάουντ)

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Ποια είναι η νέα τάση στο trading

Wall Street: Ποια είναι η νέα τάση στο trading

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Economy
Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
Μπάσκετ 08.10.25

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» ο Ρίτσαρντ Σιάο για τον αγώνα με την Αμβούργο. Η θερμή υποδοχή στον Ασιάτη τον κόσμο του Άρη και η γνωμίζ του με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας
13ωρο 08.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών ενσωματώθηκαν στο εργασιακό νομοσχέδιο είπε η υπουργός Εργασίας. Πάντως οι εκπρόσωποι των εργαζομενων που τοποθετήθηκαν στη Βουλή ήταν όλοι αρνητικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως
Γυρίσματα στο «σκοτάδι» 08.10.25

Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως

Τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς Χάρι Πότερ πραγματοποιούνται υπό αυστηρό απόρρητο. Το πρότζεκτ χρησιμοποιεί κωδικές ονομασίες όπως Dark Train και Brown Cat, ενώ τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μ. Ανατολή το Σαββατοκύριακο – NΥT: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό
Ραγδαίες εξελίξεις 08.10.25

Έτοιμος να πάει στη Μ. Ανατολή δηλώνει ο Τραμπ, για «ναι» της Χαμάς σε μερικό αφοπλισμό μιλούν οι NYT

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο