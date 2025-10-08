Στο πρώτο παιχνίδι με τον Ρίτσαρντ Σιάο στο πλευρό του, αλλά και τον Νίκο Γκάλη, ο Άρης Betsson κυριάρχησε του Αμβούργου με 98-76 στο κατάμεστο και ενθουσιώδες«Nick Gallis Hall», για τη 2η αγωνιστική του Eurocup. Με τρομερές άμυνες και εξαιρετικό δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, ο «Αυτοκράτορας» πήρε τη νίκη και έκανε το 2/2 του στη διοργάνωση.

Αποθεώθηκε ο νεαρός Ασιάτης επιχειρηματίας και ισχυρός άνδρα της ΚΑΕ Άρης Betsson, ο οποίος βρέθηκε από νωρίς στο Αλεξάνδρειο και έγινε δεκτός από τον κόσμο της ομάδας με πολύ θερμές εκδηλώσεις.

Για άλλη μία φορά ο Τζόουνς ήταν σε εξαιρετική βραδιά (16 πόντοι, 5 ασίστ) ενώ ο Μήτρου Λονγκ ήταν εξίσου τρομερός από τον πάγκο, με 15 πόντους. Εντυπωσιακή εμφάνιση και από τον 18χρονο Παναγιώτη Λέφα, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 3/4 τρίποντα. Για τους φιλοξενούμενους, κορυφαίος ήταν ο Ζακαρί Περίν με 14 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Ο Άρης Betsson προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού με 5-0, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα για το 5-6. Το σκορ παρέμεινε χαμηλό στη συνέχεια, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνεχώς, μέχρι το 11-12 . Ένα λεπτό πριν το τέλος του δεκαλέπτου, οι «κιτρινόμαυροι» με μπροστάρη τον Μήτρου-Λονγκ και ένα σερί 7-0 βρέθηκαν στο +6 (18-12), που οδήγησε σε τάιμ άουτ. Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ σκόραρε για άλλη μία φορά για να διαμορφώσει το 20-14.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν… φουριόζοι το δεύτερο δεκάλεπτο με 10 πόντους στα πρώτα λεπτά (30-16). Το Αμβούργο δεν κατάφερε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 9 πόντους στη συνέχεια της περιόδου (30-21, 32-23). Ο Τζόουνς ανέβασε τη διαφορά στους 15 με 5 διαδοχικούς πόντους (39-24).

Οι εξαιρετικές διαδοχικές άμυνες του Άρη Betsson δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να σκοράρουν από το 14’, με τους τελευταίους 5 πόντους τους στο ημίχρονο να προέρχονται από βολές (45-28). Άρης Betsson – Αμβούργο 98-76: Βραδιά βγαλμένη από το παρελθόν με Γκάλη και Σιάο Μήτρου-Λονγκ και Φορμπς ξεκίνησαν τρομερά το δεύτερο ημίχρονο και σκόραραν τους 12 από τους 14 πόντους του Άρη Betsson στα πρώτα 5 λεπτά (59-38). Στο δεύτερο μισό της περιόδου, τα ηνία πήρε ο Τζόουνς και με 5 σερί πόντους του ανέβασε τη διαφορά στο +23 (64-41). Η τραγική βραδιά από τους παίκτες του Αμβούργου συνεχίστηκε, με 4 πόντους στο τελευταίο τρίλεπτο, ενώ το τρίποντο του 18χρονου Λέφα διαμόρφωσε το 70-45. Το Αμβούργο βρήκε το πρώτο του καλό σερί στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου με 9-13 (79-58), ωστόσο ο Λέφας με 5 διαδοχικούς πόντους επανέφερε τη διαφορά στους 27 (82-58). Στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, ο Καράισιτς παρέταξε 5 Έλληνες στο παρκέ, με τους νεαρούς Λέφα, Καζαμία και Χατζηλάμπρου να αποδίδουν εξαιρετικά και να διαμορφώνουν το τελικό 98-76. Εκτός από το 2Χ2 στο Eurocup το σίγουρο είναι πως τόσο ο Ρϊτσαρντ Σιάο όσο και ο Νίκος Γκάλης έφυγαν από το γήπεδο ιδιαίτερα ικανοποιημένοι.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 45-28, 70-45, 98-76

Άρης (Καράιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (1), Χατζηλάμπρου 5 (1), Λέφας 13 (3/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Τζόουνς 16 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Φορμπς 8 (1/4 τρίποντα), Φόρεστερ 9 (3 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 3 (1/4 τρίποντα), Γκιουζέλης 3 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μποχωρίδης 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Καζαμίας 6, Ίνοκ 4 (5 ριμπάουντ), Χάρελ 7 (1/3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ).

Αμβούργο (Μπαρλόσκι): Στούαρτ, Θορπ 13 (6 ασίστ), Μαρόνκα 5 (1), Μούλερ 3 (1), Τοκοτό 4, Γκρέι 7 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Έλντερ Ντέιβις 7 (1), Όγκμπε 8 (0/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Ριντ 9 (0/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Τούντουριτς 6 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πέριν 14 (5/11 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 14 ριμπάουντ)