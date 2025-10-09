sports betsson
Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)
Μπάσκετ 09 Οκτωβρίου 2025 | 09:27

Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)

Αυτός είναι ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο – Η «τρέλα» με τον κόσμο, η συνάντηση με τον Γκάλη και η φιλία με τον Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

Ο Άρης Betsson κυριάρχησε του Αμβούργου, επικράτησε με 98-76, για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurocup, στο πρώτο παιχνίδι με τον Ρίτσαρντ Σιάο στο «Nick Gallis Hall», αλλά και τον Νίκο Γκάλη τον ίδιο παρών!

Ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson έπαθε… πλάκα με τα χαρτάκια που πέταξαν πριν το τζάμπολ οι οπαδοί, αλλά και γενικότερα με την ατμόσφαιρα πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά και όσα βίωσε στον περιβάλλοντα χώρο με εκατοντάδες κόσμου να τον χαιρετούν και να τον καλωσορίζουν.

Ο Σιάο έδειχνε να ζει έντονα και να απολαμβάνει την κάθε στιγμή καθώς παρά τη διαφορά κουλτούρας των δύο λαών, ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικός προς τους κιτρινόμαυρους φιλάθλους.

Μάλιστα την ώρα του αγώνα πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στους οπαδούς (φωτογραφία), ενώ δοκίμασε να σκοράρει από το κέντρο του γηπέδου, όπως συνηθίζεται στα γήπεδα του NBA.

Αυτός είναι ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο

Ποιος είναι όμως ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ; Ο Σιάο είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του RHC Group, μιας αθλητικής εταιρείας, με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία αποτελείται από την RHC Investments Holdings και την RHC Initiatives, τον φιλανθρωπικό βραχίονα της εταιρείας. Σε μια εποχή ραγδαίας εξέλιξης στον τομέα του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, ο Σιάο και ο Όμιλος RHC επικεντρώνονται σε έργα και οργανισμούς που στοχεύουν στην προσέγγιση των κοινοτήτων, διευρύνοντας παράλληλα την πρόσβαση και τις ευκαιρίες σε κάθε κλάδο.

Παράλληλα, ο Σιάο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μπορεί να βρει κάποιος γι’ αυτόν στο διαδίκτυο, είναι επίσης ιδρυτής της J17 Capital, Inc., μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 17 Ιουλίου 2020. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει επενδύσεις σε εταιρείες καταναλωτικής τεχνολογίας πρώιμου σταδίου και εταιρείες SaaS για επιχειρήσεις, εκτός από κορυφαία κεφάλαια όπως η 8VC και η Spark Capital.

Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του «πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη του αθλητισμού να συνδέει και να εμπνέει, και χρησιμοποιεί τον Όμιλο RHC και την πλατφόρμα του για να ενισχύσει και να ενδυναμώσει πρωτοβουλίες αθλητισμού που βασίζονται σε νέους, με επίκεντρο την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των κοινοτήτων με χαμηλότερο εισόδημα».

Η φιλία με τον Αντετοκούνμπο

Με τη χώρα μας ο Ρίτσαρντς έχει έμμεση σχέση, που προκύπτει από τη στενή του φιλία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Μιλγουόκι, ο Σιάο δεν χάνει εδώ και χρόνια ματς των Μπακς και εμφανίζεται συχνά πυκνά στο πλευρό του Greek Freak και της οικογένειάς του.

Στα χρόνια που ακολούθησαν την πανδημία, ο Σιάο έγινε μια γνώριμη φιγούρα στους κύκλους των Μπακς, φτάνοντας στο σημείο να βρίσκεται στα αποδυτήρια της ομάδας στους πανηγυρισμούς του τίτλου το 2021. Έτσι, ανέπτυξε μια στενή φιλία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να κοιτάξει προς την Ελλάδα και τον Άρη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Milwaukee Journal Sentinel, ο Σιάο είχε μιλήσει ανοιχτά για το όνειρό του να εμπλακεί στο μέλλον με μια ομάδα του NBA: «Αυτήν τη στιγμή, λόγω της ηλικίας μου και όλων αυτών των πραγμάτων, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πρώτα από όλα, δεν έχω τόση εμπειρία. Θέλω να μάθω. Θέλω να μάθω τα πάντα και ίσως στο εγγύς μέλλον, σε πέντε χρόνια, 10 χρόνια, ποιος ξέρει. Ίσως σε 20 χρόνια. Φυσικά και θέλω να επενδύσω σε μια ομάδα του NBA, επειδή δεν πρόκειται για επένδυση, αλλά για το ότι αγαπώ το άθλημα, αγαπώ το μπάσκετ», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η απόφασή του να εισέλθει στον χώρο του επαγγελματικού μπάσκετ μέσω της επένδυσής του στον Άρη μόνο άσχετη δεν είναι με αυτόν τον στόχο. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια διαδικασία απόκτησης εμπειριών και εξοικείωσης με τη λειτουργία ενός μπασκετικού οργανισμού, πριν κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
