Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Χάλκινο το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό για τα χρυσά παιδιά του πόλο! (vids)

Το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών, πανηγύρισε το απόγευμα της Κυριακής η Εθνική ομάδα! Η Ελλάδα ισοπέδωσε την Ιταλία (5-12) -μια ιστορική υπερδύναμη του σπορ- στον μικρό τελικό της διοργάνωσης του Βελιγραδίου και ανέβηκε στην 3η θέση του βάθρου, με τη γενιά αυτή να επιβεβαιώνει όχι μόνο ότι είναι η κορυφαία στην ιστορία του ελληνικού πόλο αλλά συνεχίζει και τον μύθο της γαλανόλευκης στον ελληνικό αθλητισμό, ως η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα για τη χώρα μας.

Αυτό το μετάλλιο, έστω και αν τελικά είναι το χάλκινο, είναι το μόνο που έλλειπε από τη… χρυσή συλλογή της Εθνικής πόλο, η οποία μέχρι σήμερα είχε μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1 ασημένιο), Παγκόσμια Πρωταθλήματα (1 ασημένιο και 4 χάλκινα) και τις υπόλοιπες διοργανώσεις, αλλά ουδέποτε σε Ευρωπαϊκό. Η εμφάνισή της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου και των διεθνών ήταν συγκλονιστική, παίρνοντας μεγάλες διαφορές από το ξεκίνημα του αγώνα με όπλο την τρομερή ομαδική άμυνα αλλά και την τεράστια ποιότητά της στην εκτέλεση και ουσιαστικά ουδέποτε επέτρεψε στην Ιταλία να διεκδικήσει το παραμικρό από το παιχνίδι, μια Ιταλία που άλλωστε την είχε νικήσει και στον όμιλο με 15-13.

Δύο σερί νίκες για την Ελλάδα σε ένα Ευρωπαϊκό απέναντι σε μια υπερδύναμη, η οποία μέχρι σήμερα είχε συνολικά 101 νίκες σε 144 αγώνες κόντρα στη Εθνική μας, ενώ επί μέρους, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ήταν μόλις 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 13 ήττες εις βάρος της γαλανόλευκης! Ωστόσο, αυτή η Εθνική, η χρυσή φουρνιά του Ελληνικού πόλο απέδειξε ξανά ότι δεν… καταλαβαίνει από αντιπάλους και παραδόσεις, έκανε ένα από τα καλύτερα ματς της ιστορίας της συνολικά σε μεγάλες διοργανώσεις και έφτασε δίκαια σε μια ακόμη επιτυχία, μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη, τον περασμένο Ιούλιο.

Σημειώνεται παράλληλα πως αυτή ήταν και η τρίτη και… φαρμακερή προσπάθεια της Ελλάδας σε μικρό τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η πρώτη ήταν το 1999 στην Ιταλία και τη Φλωρεντία, όπου και ηττήθηκε από την οικοδέσποινα, ενώ η δεύτερη ήταν το 2016 ξανά στη Σερβία, όταν έχασε 13-10 από την Ουγγαρία. Μέχρι αυτό το χάλκινο, η Ελλάδα μετρούσε σε 22 συμμετοχές, δύο τέταρτες θέσεις.

Τα highlights του αγώνα

Τα μετάλλια της Εθνικής πόλο ανδρών:

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Χάλκινο (2026)

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ασημένιο (2020)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου: Ασημένιο (2023), Χάλκινο (2005, 2015, 2022, 2025)

World League: Χάλκινο (2004, 2006, 2016, 2020)

Παγκόσμιο Κύπελλο: Ασημένιο (1997, 2025)

Μεσογειακοί Αγώνες: Ασημένιο (2018), Χάλκινο (1951, 1991, 1993, 2013)

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο 6:20 για το φινάλε της πρώτης περιόδου, ο Γκιουβέτσης έκανε το 1-0 από την περιφέρεια και η Ελλάδα δεν… ξανακοίταξε πίσω. Το 2-0 ήρθε από τον Κάκκαρη από τη θέση του φουνταριστού στο 5:28, ενώ στη συνέχεια βγήκαν οι πρώτες καταπληκτικές άμυνες για την Ελλάδα. Στον παραπάνω ο Αργυρόπουλος έγραψε το 3-0 για την Ελλάδα στο 3:22 και ο ίδιος έκανε το 4-0 ξανά στον παραπάνω στο 2:03. Ο Φερέρο μείωσε στο 4-1 για την Ιταλία στο 1:55 με πέναλτι.

Τρομερή εκκίνηση της Ελλάδας στο ματς, προηγήθηκε με 4-1 με όπλο της την τρομερή άμυνα… όπως πάντα, ενώ στο 0/3 στον παίκτη παραπάνω ήταν οι Ιταλοί. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, 5-1 ο Καλογερόπουλος στο 6:52 με διαγώνιο σουτ και νέες εξαιρετικές άμυνες. Το 6-1 για την Ελλάδα ήρθε από τον Παπαναστασίου που τρύπησε όλη την ιταλική άμυνα στο 3:25, με τον Ζερδεβά στο άλλο άκρο να πιάνει τα πάντα. Το 1-7 για την Ελλάδα ξανά με τον Καλογερόπουλο στον παραπάνω και το 2-7 έγινε από τον Κοντένι στον παραπάνω 3 δεύτερα πριν το τέλος της περιόδου.

Στο 7:03 της τρίτης περιόδου ο Κάκκαρης με γκολάρα έγραψε το 8-2 και κάπου εκεί ήταν σαφές πως δύσκολα η Ελλάδα θα χάσει το μετάλλιο. Στο 3-8 μείωσε η Ιταλία στον παίκτη παραπάνω με τον Κοντέμι στο 5:40, ενώ ο Ζερδεβάς συνέχισε να αποκρούει τα σουτ των Ιταλών. Το 3-9 για την Ελλάδα ήρθε μέσω VAR για ένα ψηλοκρεμαστό σουτ του Γκιουβέτση που αρχικά δεν είχε μετρήσει, 4:23 πριν το τέλος. Το 3-10 ήρθε με τον Νικολαΐδη στον παραπάνω 2:58 πριν το τέλος ενώ ο Ζερδεβάς είχε φτάσει τις 9 στις 12 επεμβάσεις! Στο φινάλε ξανά, ο Φερέρο μείωσε 4-10 λίγα δεύτερα πριν την κόρνα.

Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν εντελώς διαδικαστικό, με τον Αργυρόπουλο να πιάνει ξανά δουλειά. Στο 4:44 και τον παίκτη παραπάνω έκανε το 4-11, ο Μπαλτσαρίνι 2:18 για το τέλος μείωσε στο 5-11 και το τελικό 5-12 γράφτηκε από τον Αργυρόπουλο λίγο πριν το τέλος, πετυχαίνοντας το 26ο του γκολ στην διοργάνωση, φτάνοντας την 1η θέση της λίστας των σκόρερ.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 2-3, 1-2

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Γκιουβέτσης (π.π.), 0-2 Κάκαρης (φουνταριστός), 0-3 Αργυρόπουλος (π.π.), 0-4 Αργυρόπουλος (π.π.), 1-4 Φερέρο (πέναλτι), 1-5 Καλογερόπουλος (π.π.), 1-6 Παπαναστασίου (κόντρα), 1-7 Καλογερόπουλος (π.π.), 2-7 Κοντέμι (π.π.), 2-8 Κάκαρης (φουνταριστός), 3-8 Κοντέμι (π.π.), 3-9 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 3-10 Νικολαϊδης (π.π.), 4-10 Φερέρο (περιφέρεια), 4-11 Αργυρόπουλος (π.π.), 5-11 Μπαλτζαρίνι (π.π.), 5-12, Αργυρόπουλος (π.π.).

Η εθνική είχε 8/12 με παίκτη παραπάνω, 1 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα. Η Ιταλία είχε 3/17 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι και 1 γκολ από την περιφέρεια.

Αποβλήθηκε με αντικατάσταση ο Μπαλτζαρίνι, 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς. Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Παπανικολάου (5΄53΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Σκουμπάκης (2΄33΄΄ πριν το τέλος της αναμέτρησης).

Διαιτητές: Σβαρτς (Ισραήλ), Κόβατς-Τσάτλος (Ουγγαρία)

Δείτε εδώ τα αναλυτικά στατιστικά του αγώνα.

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζιανάτσα, Ιόκι Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεζέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτζαρίνι 1

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε -όπως και στον ημιτελικό- ο Σαμίρ Σπάχιτς.