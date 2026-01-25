Βλάχος: «Το θέλαμε περισσότερο, το αξίζαμε και το απολαύσαμε» (vid)

Ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών και ανέφερε ότι η Ελλάδα άξιζε να φτάσει στο βάθρο αφού απέναντι στους Ιταλούς έδειξε ότι απλά το ήθελε περισσότερο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θοδωρής Βλάχος:

«Πιστεύω ότι το θέλαμε περισσότερο, παλέψαμε σκληρά, τελικώς επιτέλους φέραμε ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και θα το απολαύσουμε, αυτό είναι όλο. Το αξίζαμε να φτάσουμε στο βάθρο. Το καταφέραμε επιτέλους, το θέλαμε πολύ. Το θέλαμε γιατί δεν το είχαμε πάρει ποτέ. Η εμφάνιση μας δεν άφησε περιθώριο στο αντίπαλο και τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και κύπελλα.

Η Ιταλία παραμένει μια μεγάλη ομάδα αλλά ίσως είχαν το βάρος επειδή είχαν νέα παιδιά μέσα. Εμείς έχουμε βρεθεί ξανά σε έναν μικρό τελικό. Τη νίκη θέλαμε, δεν μας ενδιέφερε αν τα ήταν με ένα ή πέντε γκολ. Αλλά όπως ήρθε η νίκη το απολαύσαμε».

