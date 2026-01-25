Οι μεγάλες επιτυχίες της «γαλανόλευκης»: Όλα τα μετάλλια της Εθνικής πόλο ανδρών

Η Ελλάδα διέλυσε με 12-5 την Ιταλία και κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε επίπεδο πόλο ανδρών.

Η «γαλανόλευκη» ήταν σαρωτική ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου και κερδίζοντας το χάλκινο. Έτσι, το πλούσιο παλμαρέ της Ελλάδας στο πόλο έγινε μεγαλύτερο, καθώς πλέον μετρά 18 μετάλλια σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, εκ των οποίων τα πέντε είναι αργυρά και τα 13 χάλκινα.

Αναλυτικά τα μετάλλια της Εθνικής πόλο των ανδρών:

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Χάλκινο (2026)

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ασημένιο (2020)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου: Ασημένιο (2023), Χάλκινο (2005, 2015, 2022, 2025)

World League: Χάλκινο (2004, 2006, 2016, 2020)

Παγκόσμιο Κύπελλο: Ασημένιο (1997, 2025)

Μεσογειακοί Αγώνες: Ασημένιο (2018), Χάλκινο (1951, 1991, 1993, 2013).

Βλάχος: «Επιτέλους…»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ανέφερε: «Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Επιτέλους. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο, για εμάς, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο.

Πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις. Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη. Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ένοιαζε αν θα είναι με διαφορά ενός γκολ ή πέντε”.