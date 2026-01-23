Εθνική πόλο Γυναικών: Η 15άδα για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας

Εθνική πόλο Γυναικών: Την ώρα που το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο των Ανδρών του Βελιγραδίου οδεύει προς τη λήξη του (η Ελλάδα θα παίξει στον μικρό τελικό), έτοιμη να ξεκινήσει είναι η αντίστοιχη διοργάνωσης των Γυναικών που θα διεξαχθεί στο Φούνσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλίας από τις από τις 26/1 έως τος 5/2.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε την τελική 15άδα που απαρτίζει την αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος το οποίο θα προσπαθήσει να κατακτήσει ένα μετάλλιο, αν όχι την κορυφή.

Στο δυναμικό της Εθνικής ομάδας έχει γίνει αρκετή ανανέωση σε σχέση με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, με το όνομα της Αφροδίτης Μπιτσάκους του Αλίμου να ξεχωρίζει καθώς το Σάββατο (24/1) θα γίνει μόλις 15 ετών και ήδη θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια για το ελληνικό πόλο.

Εκτός είναι οι Τζούρκα, Σάντα, Γιαννοπούλου, Κουρέτα και Κρασσά για διαφορετικούς λόγους.

Αναλυτικά οι 15 παίκτριες που κλήθηκαν στην Εθνική πόλο Γυναικών:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Θα ταξιδέψουν επίσης (μεθαύριο Κυριακή 25/1), ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού, Αντώνης Βλοντάκης, η αναλυτής βίντεο Κάτια Τάνκεβα , η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ο γιατρός Σπύρος Μπάλλας ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γρηγόρης Δέδες.

Η εθνική μας ομάδα μετέχει στον α’ προκριματικό όμιλο και θα παίξει κατά σειρά με τις Σλοβακία (26/1, 12.30 ώρα Ελλάδας), Γαλλία (27/1, 19.00) και Γερμανία (29/1, 15.45).

Όλες οι αναμετρήσεις της θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η Ελλάδα μετέχει για 20η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τέσσερα ασημένια μετάλλια (2010 Ζάγκρεμπ, 2012 Αϊντχόφεν, 2018 Βαρκελώνη, 2022 Σπλιτ) και ένα χάλκινο μετάλλιο το 2024 στο Αϊντχόφεν που συνδυάστηκε με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» για πρώτη φορά μετά το 2008 (Πεκίνο).