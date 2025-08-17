sports betsson
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
17.08.2025 | 14:44
Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο εστιατόριο
Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Σπορ 17 Αυγούστου 2025 | 13:22

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Το χάλκινο μετάλλιο είναι σημαντικό, αν και είχαμε δυνατότητες να κατακτήσουμε το χρυσό», είπαν με ένα στόμα η Φωτεινή Τριχά, η Νεφέλη Κρασσά, η Ντένια Κουρέτα και η Νεφέλη Κοβάτσεβιτς μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών.

«Ο στόχος μας ήταν να ανέβουμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου», υπογράμμισε η αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Φωτεινή Τριχά. «Ήταν μια σπουδαία διοργάνωση. Θέλαμε το χρυσό μετάλλιο, αλλά πιστεύω ότι πήραμε αυτό που αξίζαμε βάσει της απόδοσής μας και παλεύοντας όπως πάντα για το καλύτερο δυνατό. Βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, ατομικά και ομαδικά και προχωράμε παρακάτω», συμπλήρωσε.

«Είναι σίγουρα μια ονειρική χρονιά για μένα», υποστήριξε η Νεφέλη Κρασσά και πρόσθεσε: «Η άποψή μου είναι ότι η ομάδα μας άξιζε να φτάσει στον μεγάλο τελικό. Δυστυχώς όμως δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε ο ημιτελικός με την Ισπανία. Δεν μπορώ όμως, να μην είμαι ικανοποιημένη που επιστρέφουμε με ένα μετάλλιο και είμαι υπερήφανη για την συνολική μας παρουσία».

Από την πλευρά της, η Ντένια Κουρέτα υποστήριξε: «Ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση, κατακτήσαμε ένα ακόμα μετάλλιο και είμαστε χαρούμενες. Σίγουρα θέλαμε κάτι παραπάνω. Θα κρατήσουμε την κατάκτηση της τρίτης θέσης τις αναμνήσεις και ό,τι αποκομίσαμε από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν για αρκετές από εμάς η τελευταία διοργάνωση για τα ηλικιακά και τελειώνει πολύ συγκινητικά».

Στο ίδιο μήκος και οι δηλώσεις από την Νεφέλη Κοβάτσεβιτς: «Καταφέραμε να ανέβουμε στο βάθρο. Φέραμε άλλο ένα μετάλλιο για τη χώρα μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από κει και πέρα θεωρώ ότι είχαμε τις δυνατότητες και για το χρυσό και το πιστεύαμε διότι η ομάδα είχε τις ικανότητες να το κάνει. Κάποια λάθη και λεπτομέρειες μας κόστισαν και δεν περάσαμε στον τελικό. Συγχαρητήρια στο προπονητικό τιμ και στις συμπαίκτριες μου διότι σε κάθε αγώνα δίναμε τον καλύτερο μας εαυτό».

«Είμαστε εν μέρει ευχαριστημένοι με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, γιατί θα μπορούσαμε να προκριθούμε στον τελικό» υποστήριξε με δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ντόσκας. «Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προκριθεί στο μεγάλο τελικό. Παρ όλα αυτά τα κορίτσια έδειξαν ψυχικό σθένος κατάφεραν να ανακάμψουν μετά τον χαμένο ημιτελικό με την Ισπανία και με τον τρόπο που έγινε και πήραμε τη νίκη με αντίπαλο την Ιταλία στον μικρό τελικό κατακτώντας την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα» είπε ο Έλληνας προπονητής και συμπλήρωσε:

«Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε εν μέρει ευχαριστημένοι. Από εκεί και πέρα θεωρώ πως, με βάση τις εμφανίσεις που κάναμε στο τουρνουά και την δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στον όμιλό μας, είχαμε μια πολύ καλή παρουσία. Βέβαια, υπάρχει απογοήτευση που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στον μεγάλο τελικό, αλλά νομίζω πως είμαστε ευχαριστημένοι με την κατάκτηση του μεταλλίου».

Ποδόσφαιρο 17.08.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ

Η Νότιγχαμ πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έκανε περίπατο με 3-1 απέναντι στην Μπρέντοφντ για την πρεμιέρα της Premier League. Δύο γκολ ο «καυτός» Γουντ, ένα ο Εντόι στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
