Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έμαθε την Πέμπτη (2/10) τους αντιπάλους της για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη, που βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, τοποθετήθηκε στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σλοβακία, και αποτελεί το φαβορί για την πρώτη θέση στο γκρουπ.

Όσον αφορά το σύστημα διεξαγωγής από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση. Οι όμιλοι Α και Γ θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον Όμιλο Ε, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα σχηματίσουν τον Όμιλο ΣΤ, και όλα τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Οι νικητές και οι δεύτερες ομάδες της δεύτερης φάσης των ομίλων θα προκριθούν στους ημιτελικούς 1-4, ενώ οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και 4η θέση θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8.

Η δις πρωταθλήτρια κόσμου, στοχεύει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, που δεν έχει κατακτήσει στο παρελθόν. Συνολικά έχει κατακτήσει 4 φορές το ασημένιο μετάλλιο (2010, 2012, 2018, 2022), ενώ στο τελευταίο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το 2024, κατέκτησε το μοναδικό της χάλκινο. Παράλληλα, η Εθνική μας ομάδα έχει να βρεθεί εκτός 8άδας από το 1989.

Αναλυτικά οι όμιλοι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: ΕΛΛΑΔΑ, Γαλλία, Σλοβακία, Γερμανία.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ολλανδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ.