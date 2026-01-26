Το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών, πανηγύρισε η Εθνική ομάδα. Η Ελλάδα επικράτησε της Ιταλίας (5-12) στον μικρό τελικό της διοργάνωσης του Βελιγραδίου και ανέβηκε στην 3η θέση του βάθρου.

Η εμφάνισή της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου και των διεθνών ήταν συγκλονιστική

Αυτό το μετάλλιο, έστω και αν τελικά είναι το χάλκινο, είναι το μόνο που έλλειπε από τη… χρυσή συλλογή της Εθνικής πόλο, η οποία μέχρι σήμερα είχε μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1 ασημένιο), Παγκόσμια Πρωταθλήματα (1 ασημένιο και 4 χάλκινα) και τις υπόλοιπες διοργανώσεις, αλλά ουδέποτε σε Ευρωπαϊκό.

Κ. Μητσοτάκης: Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο «Χ» συνεχάρη την εθνική ομάδα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε!».

Τασούλας: Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!».

ΠΑΣΟΚ: Σταθερά στην παγκόσμια ελίτ

«Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες, τον προπονητή και όλο το επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με την επιβλητική του νίκη επί της Ιταλίας με 12-5 στον μικρό τελικό, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Βελιγράδι και μας έκανε για άλλη μία φορά υπερήφανους. Η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει πως η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται σταθερά στην παγκόσμια ελίτ», αναφέρεται στην συγχαρητήρια δήλωση της υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνας Σταρακά, του Γραμματέα του Τομέα Αθλητισμού, Βασίλη Σκουντή και του Γραμματέα του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων, Κώστα Χουλιάρα.

«Το μετάλλιο αυτό είναι καρπός του αστείρευτου ταλέντου, της σκληρής δουλειάς και της ακλόνητης προσήλωσης στους στόχους, που χαρακτηρίζουν διαχρονικά αυτήν την ομάδα.

Για εμάς, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η στήριξη των πρωταθλητών μας και η επένδυση στις υποδομές συνιστούν χρέος της Πολιτείας, ώστε η ελληνική σημαία να συνεχίσει να κυματίζει περήφανα στις διεθνείς διοργανώσεις.

Με την ευχή η πορεία της εθνικής μας να συνεχίσει να εμπνέει τη νέα γενιά, και πάλι θερμά συγχαρητήρια!» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

ΚΚΕ: Πολλά συγχαρητήρια

«Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας πόλο ανδρών, που με μια συγκλονιστική εμφάνιση κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει: «Αυτό το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της εθνικής ομάδας και έρχεται ως συνέχεια των διακρίσεων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Σ. Φάμελλος: Xαρά και υπερηφάνεια

«Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα» , αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σ. Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών.

«Με δουλειά, επιμονή και ομαδικό πνεύμα οι αθλητές μας και η προπονητική ομάδα, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το ελληνικό πόλο είναι δίκαια στην κορυφή και αξίζει τη στήριξη από την Πολιτεία.

Ν. Δένδιας: Θερμά συγχαρητήρια

Θερμά συγχαρητήρια έδωσε στην εθνική ομάδα πόλο, με ανάρτηση στο «Χ» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. «Μία ακόμη μεγάλη διάκριση σε ένα άθλημα που έχει προσφέρει διαχρονικά πολλές επιτυχίες στην Ελλάδα» πρόσθεσε.

Β. Κικίλιας: Μπράβο στα παιδιά

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους διεθνείς πολίστες και τον προπονητή τους: «Μπράβο στα παιδιά της εθνικής πόλο και τον προπονητή τους για τη νίκη τους και την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Μας κάνατε περήφανους». Σημειώνεται ότι ο Θ. Βλάχος είναι στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και φέρει τον βαθμό του πλωτάρχη.

Μπράβο στα παιδιά της εθνικής πόλο και τον προπονητή τους, Θοδωρή Βλάχο, για τη νίκη τους και την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα🥉

Ν. Κακλαμάνης: Η αφοσίωση, η ομαδικότητα και το αγωνιστικό σας πνεύμα αποτελούν πηγή

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο Νικήτας Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Εθνική μας Ομάδα Πόλο Ανδρών μας χάρισε σήμερα αξέχαστες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι. Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα για την Ελλάδα στην ιστορία του αθλήματος.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, καθώς και στον ομοσπονδιακό προπονητή, Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος με τη μεθοδικότητα και το ήθος του οδήγησε την ομάδα στη μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία. Η αφοσίωση, η ομαδικότητα και το αγωνιστικό σας πνεύμα αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε!».