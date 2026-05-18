Κύπρος: Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό – «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»
Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού
Εκδήλωση μνήμης για την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου, στην παραλία της Λεμεσού, στην Κύπρο.
Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού.
Ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης τόνισε πως «είναι μέρα ιστορικής μνήμης περισυλλογής και χρέους και ανάμνησης των εκατοντάδων θυμάτων… Είναι μια πράξη ευθύνης η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας. Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ από τη συλλογική συνείδηση. Η Κύπρος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ξεριζωμός, απώλεια πατρίδων και προσφυγιά». Χαιρέτισε, επίσης, εκπρόσωπος της αρμενικής κοινότητας της Κύπρου και το πρώην μέλος ποντιακών σωματείων Νότιας Ελλάδας Μιχάλης Νικολαΐδης, ο οποίος εκφώνησε την κεντρική ομιλία.
«Την ιστορία μας πρέπει να την παραδώσουμε στην επόμενη γενιά. Να προτείνουμε τη 19η Μαΐου να γίνει διεθνής ημέρα δικαιώματος στη ζωή» τόνισε ο κ. Νικολαΐδης.
Στεφάνι και από τον Χριστοδουλίδη
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Σωματείου Δράσης «Νίκος Καπετανίδης» και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Αμμοχώστου «Τεμέτερον», με τη στήριξη του δήμου Λεμεσού και του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη».
Στεφάνι απέστειλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και άλλο ένα έφερε μαζί του και ο δήμαρχος Λεμεσού. Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση μέλη των δύο πολιτιστικών σωματείων συναντήθηκαν έξω από το δημαρχείο Λεμεσού και μαζί με το δήμαρχο, κατευθύνθηκαν με πορεία προς την προκυμαία, όπου έριξαν συμβολικά τα στεφάνια στη θάλασσα, υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας και γνωστού παραδοσιακού τραγουδιού του Πόντου.
