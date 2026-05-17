Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και ο πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα ταξίδεψαν στην Μόντενα, μία μέρα αφότου οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν οδηγός τους εμβόλισε με το αυτοκίνητό του. Αυτό το περιστατικό είναι το πρώτο του είδους του στην Ιταλία.

Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, φαίνεται ότι αποκλείουν την τρομοκρατία ως κίνητρο. Ο μαρικινής καταγωγής Σαλίμ Ελ Κούντρι, 31 ετών, γεννημένος στην Ιταλία, οδήγησε το αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος στο κέντρο της Μόντενα το Σάββατο. Αυτό είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα, τέσσερα από τα οποία σοβαρά.

Ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει και μαχαίρωσε έναν από τους τρεις περαστικούς που προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία.

«Προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως»

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι οι ανακριτές θα προχωρήσουν και σε άλλες έρευνες. Ωστόσο το συμβάν στη Μόντενα δείχνει να εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως».

The Italian authorities have announced that yesterday’s car-ramming attack in Modena by Salim El Koudri was not a case of terrorism but due to “mental health issues” 🇮🇹🇲🇦 pic.twitter.com/G4yardYJSn — Visegrád 24 (@visegrad24) May 17, 2026



«Αυτό δεν αλλάζει την τραγικότητα των συνεπειών και τα όσα συνέβησαν. Προκαλεί, αντιθέτως, ανησυχία. Αλλά σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό μας αντικείμενο, η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει κάτι που συνδέεται με την πρόληψη στην αντιτρομοκρατία το οποίο μπορεί να μας ξέφυγε, μας καθησυχάζει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Μόντενα, ο ύποπτος ερευνάται για απόπειρα σφαγής και σωματική βλάβη.

Είπαν ότι ο άνδρας χτύπησε πεζούς στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης, «με αδιάκριτο, τυχαίο και σκόπιμο τρόπο». Οι Ιταλοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι απλώς προσπαθούν να διαπιστώσουν τα κίνητρα του Ελ Κούντρι.

Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων, δύο έχασαν τα πόδια τους και ένας βρισκόταν σε απειλητική για τη ζωή του κατάσταση, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Modena, la direttrice della rianimazione dell’ospedale di Baggiovara Lesley De Pietri: “Due pazienti ricoverati in condizioni critiche. Uno è uscito dalla sala operatoria ieri sera — più stabile ma ancora critico. L’altra è uscita stamattina alle 05:30 dopo un intervento… pic.twitter.com/XynpEmlYBm — LaPresse (@LaPresse_news) May 17, 2026



Η Μελόνι ακύρωσε μια συνάντηση στη Λευκωσία με τον πρόεδρο της Κύπρου για να ταξιδέψει στη Μόντενα μαζί με τον προέδρο Ματαρέλα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Ακροδεξιά ρητορική

Το περιστατικό πάντως ξύπνησε την ακροδεξιά ρητορική του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι. Ο Σαλβίνι, επικεφαλής της Λέγκας του Βορρά, ζήτησε σε ανάρτηση στο X την ανάκληση των αδειών παραμονής για όσους διαπράττουν εγκλήματα.

Salim El Koudri.

Questo il nome del criminale “di seconda generazione” che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti.

Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato.

Leggo che avrebbe agito con rancore perché “si… pic.twitter.com/mxxMAos6Sf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 16, 2026



Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετσέτι, δήλωσε ότι δύο πολίτες αιγυπτιακής καταγωγής ήταν μεταξύ εκείνων που προσπάθησαν να σταματήσουν τον Ελ Κούντρι καθώς προσπαθούσε να δραπετεύσει.

Μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RaiNews24, είπε επίσης ότι ο Ελ Κούντρι είχε υποβληθεί σε θεραπεία για προβλήματα ψυχικής υγείας στο παρελθόν. Είπε επίσης ότι είχε πτυχίο στα οικονομικά και ήταν άνεργος.