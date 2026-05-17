Συμβαίνει τώρα:
17.05.2026 | 20:01
Συναγερμός στην Ξάνθη - 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα
Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 21:22

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή για τα αίτια της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα όπου τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στο ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και ο πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα ταξίδεψαν στην Μόντενα, μία μέρα αφότου οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν οδηγός τους εμβόλισε με το αυτοκίνητό του. Αυτό το περιστατικό είναι το πρώτο του είδους του στην Ιταλία.

Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, φαίνεται ότι αποκλείουν την τρομοκρατία ως κίνητρο. Ο μαρικινής καταγωγής Σαλίμ Ελ Κούντρι, 31 ετών, γεννημένος στην Ιταλία, οδήγησε το αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος στο κέντρο της Μόντενα το Σάββατο. Αυτό είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα, τέσσερα από τα οποία σοβαρά.

Τζόρτζια Μελόνι και Σέρτζιο Ματαρέλα στη Μόντενα / Paolo Giandotti/Ufficio per la Stampa e la Comunicazione/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει και μαχαίρωσε έναν από τους τρεις περαστικούς που προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία.

«Προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως»

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι οι ανακριτές θα προχωρήσουν και σε άλλες έρευνες. Ωστόσο το συμβάν στη Μόντενα δείχνει να εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως».


«Αυτό δεν αλλάζει την τραγικότητα των συνεπειών και τα όσα συνέβησαν. Προκαλεί, αντιθέτως, ανησυχία. Αλλά σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό μας αντικείμενο, η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει κάτι που συνδέεται με την πρόληψη στην αντιτρομοκρατία το οποίο μπορεί να μας ξέφυγε, μας καθησυχάζει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Μόντενα, ο ύποπτος ερευνάται για απόπειρα σφαγής και σωματική βλάβη.

Είπαν ότι ο άνδρας χτύπησε πεζούς στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης, «με αδιάκριτο, τυχαίο και σκόπιμο τρόπο». Οι Ιταλοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι απλώς προσπαθούν να διαπιστώσουν τα κίνητρα του Ελ Κούντρι.

Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων, δύο έχασαν τα πόδια τους και ένας βρισκόταν σε απειλητική για τη ζωή του κατάσταση, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.


Η Μελόνι ακύρωσε μια συνάντηση στη Λευκωσία με τον πρόεδρο της Κύπρου για να ταξιδέψει στη Μόντενα μαζί με τον προέδρο Ματαρέλα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Ακροδεξιά ρητορική

Το περιστατικό πάντως ξύπνησε την ακροδεξιά ρητορική του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι. Ο Σαλβίνι, επικεφαλής της Λέγκας του Βορρά, ζήτησε σε ανάρτηση στο X την ανάκληση των αδειών παραμονής για όσους διαπράττουν εγκλήματα.


Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετσέτι, δήλωσε ότι δύο πολίτες αιγυπτιακής καταγωγής ήταν μεταξύ εκείνων που προσπάθησαν να σταματήσουν τον Ελ Κούντρι καθώς προσπαθούσε να δραπετεύσει.

Μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RaiNews24, είπε επίσης ότι ο Ελ Κούντρι είχε υποβληθεί σε θεραπεία για προβλήματα ψυχικής υγείας στο παρελθόν. Είπε επίσης ότι είχε πτυχίο στα οικονομικά και ήταν άνεργος.

World
Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Δεν υποχωρεί 17.05.26

Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες

Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Μεσαιωνικό βιβλίο έκρυβε ένα μυστικό – Το παλαιότερο ποίημα στην αγγλική γλώσσα
Δουβλίνο 17.05.26

Μεσαιωνικό βιβλίο έκρυβε ένα μυστικό – Το παλαιότερο ποίημα στην αγγλική γλώσσα

Ένα ποίημα του Καίδμωνα, του παλαιότερου Άγγλου ποιητή, εντόπισαν ερευνητές σε ξεχασμένο μεσαιωνικό βιβλίο που βρέθηκε στη Ρώμη. Το ποίημα, γραμμένο μέσα στο λατινικό κείμενο, θεωρείται από τις απαρχές της αγγλικής λογοτεχνίας.

Σύνταξη
Αλήθειες από πρώην ανώτατο αξιωματούχο CIA: Το Ισραήλ έχει προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο από Χεζμπολάχ
Το ερώτημα 17.05.26

Αλήθειες από πρώην ανώτατο αξιωματούχο CIA: Το Ισραήλ έχει προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο από Χεζμπολάχ

Έχοντας ειδικευτεί στη Μέση Ανατολή, βετεράνος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών εκτιμά πως οι ΗΠΑ πρέπει να τιθασεύουν το Ισραήλ, καθώς αυτός είναι ο υπαίτιος των δεινών στον Λίβανο, όχι τόσο η Χεζμπολάχ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Νέες απειλές 17.05.26

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Τι λένε ειδικοί 17.05.26

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα - Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Νεκτάριος Δαργάκης
Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Τουρκία 17.05.26

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του

Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.

Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Axios 17.05.26

Η «περίεργη» είδηση για την Κούβα και τα στρατιωτικά drones εναντίον αμερικανικών στόχων

Διακινούνται πληροφορίες πως η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 στρατιωτικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» και τα έχει τοποθετήσει σε στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

