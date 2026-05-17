Ρεσιτάλ Τζόλη με δύο ασίστ στο ντέρμπι κορυφής του Βελγίου (vids)
Ο Χρήστος Τζόλης είχε μεγάλα κέφια και έλαμψε καθώς οδήγησε την Κλαμπ Μπριζ σε νίκη με 3-0 στο ντέρμπι κορυφής με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Καθοριστική η συνεισφορά του Χρήστου Τζόλη στο ντέρμπι κορυφής με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και τη νίκη της Μπριζ με 3-0, με τον Έλληνα άσο να μοιράζει δύο ασίστ στους συμπαίκτες του.
Στο 30ο λεπτό, ο Τζόλης βρήκε τον Χανς Βανάκεν έξω από την περιοχή και αυτός έκανε εκπληκτικό σουτ, ενώ στο 45′ με εκπληκτική εκτέλεση κόρνερ έδωσε ασίστ ξανά στον ίδιο.
Με αυτές τις δύο τελικές πάσες, ο διεθνής εξτρέμ έφτασε τις 26 σε όλες τις διοργανώσεις μέσα στη σεζόν, έχοντας παράλληλα και 19 τέρματα.
Δείτε τις ασίστ του Έλληνα εξτρέμ
🚨 Hans Vanaken. Absolute banger! Big game&Big Goal
🇧🇪 Club Brugge 1–0 USGpic.twitter.com/r3khvKqeKl
— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 17, 2026
🚨 Club Brugge want the title! What a perfprmance. Hans Vanaken 45′ +1
🇧🇪 Club Brugge 3–0 USGpic.twitter.com/QUD0IjSeQ3
— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 17, 2026
