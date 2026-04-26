Σκόραρε ο Τζόλης, ελπίζει για το πρωτάθλημα η Κλαμπ Μπριζ
Χάρη σε γκολ του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ «σφράγισε» σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Γάνδης (2-0) και υπολείπεται δύο βαθμούς της πρωτοπόρου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στο 88ο λεπτό και «σφράγισε» τη νίκη της Κλαμπ Μπριζ με 2-0 στην έδρα της Γάνδης σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ του βελγικού πρωταθλήματος.
Ο Έλληνας επιθετικός ολοκλήρωσε τη… δουλειά που είχε ξεκινήσει μόλις στο 3ο λεπτό ο Βέτλεσεν και η ομάδα του έφτασε τους 44 βαθμούς. Έτσι υπολείπεται δύο της πρωτοπόρου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (έχει 46β.), η οποία πήρε μεγάλη νίκη με 3-1 μέσα στην έδρα της Άντερλεχτ.
Ο 24χρονος επιθετικός πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν και φέτος καθώς έχει 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 18 γκολ και 22 ασίστ. Το συμβόλαιό του με την Μπριζ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029 και ίσως πλησιάζει σιγά σιγά η ώρα για μεταγραφή σε ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα.
Το πρόγραμμα στην 5η αγωνιστική των πλέι οφ:
Γάνδη-Κλαμπ Μπριζ 0-2
Μαλίν-Σεντ Τρουιντέν 1-4
Άντερλεχτ-Σεν Ζιλουάζ 1-3
Η βαθμολογία στη Pro League
