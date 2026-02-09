Ολυμπιακός – ΑΕΚ 33-29: «Ερυθρόλευκο» το Κύπελλο στο χάντμπολ (vid)

Ένας ακόμα τίτλος, μία ακόμη κούπα στον Πειραιά! Ο Ολυμπιακός είναι Κυπελλούχος Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26 στο χάντμπολ ανδρών, μετά την επικράτησή του με σκορ 33-29 επί της ΑΕΚ, στον τελικό του Final Four που διεξήχθη στο Καματερό.

Τίτλος Νο.340 στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί παντού. Η Ένωση μπορεί να είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, αλλά εκεί που η μπάλα… έκαιγε «μίλησε» η ψυχή και η καρδιά του πρωταθλητή. Με τον Ολυμπιακό στο τέλος να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να φτάνει στη νίκη.

Φοβερός ο Κανετέ ουσιαστικά έκρινε την κούπα με τα τέσσερα σερί γκολ που μετέτρεψαν το 27-27 σε 31-27 στο πιο κρίσιμο κομμάτι του τελικού. Καίριες οι επεμβάσεις του τερματοφύλακα Παπαντωνόπουλου που απ’ τη στιγμή που μπήκε ήταν επίσης καθοριστικός.

Το απόλυτο ο Ολυμπιακός σε τελικούς Κυπέλλου, με 4/4 κατακτήσεις, μετά από εκείνες των 2018-2019 και 2023.

Παράλληλα, η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε για δεύτερη φορά φέτος την Ένωση σε έναν τελικό (σ.σ. ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή είχε επικρατήσει 24-23 του «Δικεφάλου» στο 5ο Σούπερ Καπ, το οποίο διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Καματερού, και είχε πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν), με τον Ιταλό προπονητή να κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα του το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ΑΕΚ πήρε δύο φορές προβάδισμα τριών τερμάτων στο α΄ μέρος (7-4 στο 12΄ και 9-6 στο 16΄), αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 10-10 στο 20΄, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τον «Δικέφαλο» μπροστά στο σκορ με 16-15. Η Ένωση βρέθηκε εκ νέου στο +3 (21-18 στο 37΄ και 22-19 στο 40΄), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο ισοφάρισαν 22-22 στο 43′, αλλά και απέκτησαν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (31-27) στο 56΄, με αποτέλεσμα να «κλειδώσουν» ουσιαστικά τη νίκη και το τρόπαιο. Ο Κιουν έδωσε «αέρα» πέντε γκολ στον Ολυμπιακό (33-28) στο 58΄ και η ΑΕΚ δεν είχε πια χρόνο για την ανατροπή.

Πεντάλεπτα: 2-1, 4-4, 7-6, 10-9, 13-11, 16-15 (ημχ) 20-18, 22-19, 23-23, 25-25, 27-29, 29-33

ΑΕΚ: Αραμπατζής (2), Μπούτος, Παναγιώτου (9), Μπάρος, Ραντόισιτς (2), Περίν (2), Αντωνιάδης, Τοριάνι (7), Κούκουλας (2), Γκάρεν (2), Κολοβός, Τουρέ, Πεϊσότο, Στούμπερ (3), Ρίμπερ, Ματέους.

Ολυμπιακός: Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν (6), Βίντα (3), Τζίμπουλας (3), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (7), Κανδύλας, Τσαναξίδης (4), Ίβιτς (2), Μορένο, Σουργκιέλ (1), Μάνθος (1), Πασσιάς (1), Μιχαηλίδης, Σάββας (3).