Σε έναν από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 13-12 τον Παναθηναϊκό στο κολυμβητήριο «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και κατέκτησε το τρόπαιο για 9η συνεχόμενη χρονιά και 27η συνολικά στην ιστορία του.

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς πέτυχε το νικητήριο γκολ, 19 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, και ο Μάνος Ζερδεβάς διασφάλισε τη νίκη των «ερυθρολεύκων», αποκρούοντας το τελευταίο σουτ του Παπασηφάκη.

Μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησε η απονομή όπου οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν μία ακόμη επιτυχία στην πλούσια ιστορία τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την απονομή του Ολυμπιακού