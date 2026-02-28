Ολυμπιακός: Η απονομή στους Κυπελλούχους Ελλάδας (vid+pics)
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο πόλο ανδρών, μετά τη νίκη του με 13-12 σε έναν συγκλονιστικό τελικό – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την απονομή.
Σε έναν από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 13-12 τον Παναθηναϊκό στο κολυμβητήριο «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και κατέκτησε το τρόπαιο για 9η συνεχόμενη χρονιά και 27η συνολικά στην ιστορία του.
Ο Ντίνος Γενηδουνιάς πέτυχε το νικητήριο γκολ, 19 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, και ο Μάνος Ζερδεβάς διασφάλισε τη νίκη των «ερυθρολεύκων», αποκρούοντας το τελευταίο σουτ του Παπασηφάκη.
Μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησε η απονομή όπου οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν μία ακόμη επιτυχία στην πλούσια ιστορία τους.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την απονομή του Ολυμπιακού
