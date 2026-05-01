«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»
Όπως αναφέρει η «AS» 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Έντρικ, πρόκειται να επιστρέψει στη Ρεάλ μετά τον δανεισμό του από τη Λιόν και μάλιστα οι Μαδριλένοι τον προορίζουν ώστε να αναλάβει σημαντικό ρόλο
Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά από μία σεζόν, που όπως φαίνεται θα ολοκληρωθεί χωρίς τη κατάκτηση κάποιου τίτλου, έχει αρχίσει ήδη να σχεδιάζει το ρόστερ της επόμενης σεζόν και σε αυτό συμπεριλαμβάνει και τον Έντρικ.
Ο Βραζιλιάνος αγωνίζεται στην Λιόν με μορφή δανεισμού στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν και τα πηγαίνει εξαιρετικά.
🚨💣 #AS 🇪🇸
Endrick regresa al Real Madrid en verano y va a tener GALONES.
Le ven con capacidad para jugar de extremo derecho junto a Vinícius Júnior y a Kylian Mbapé en el ataque.
Ya ha sido informado.
(@As_MarcoRuiz) pic.twitter.com/A7P78VtpSN
— Naninho (@SrNaninho) May 1, 2026
Ο 20χρονος επιθετικός μετράει 4 γκολ και 6 ασίστ σε 13 αγώνες στην Γαλλία. Αυτές οι αποδόσεις έχουν κάνει την «Βασίλισσα» να ξανασκεφτεί την περίπτωση του.
Μάλιστα, οι «Μερένχες» σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, θέλουν να επιστρέψει στην ομάδα και να υπολογίζεται κανονικά για την επόμενη σεζόν, ενώ δεν είναι καθόλου πρόθυμοι να συζητήσουν το ενδεχόμενο δανεισμού η πιθανής μεταγραφής.
Οι άνθρωποι της Ρεάλ περιμένουν πολλά από τον νεαρό και αναμένουν να τον δουν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, όπου θα λάβει μέρος με την εθνική Βραζιλίας.
