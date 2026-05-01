Δημοσιεύματα προηγούμενων ημερών θέλουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να έχει τους Μουρίνιο και Κλοπ ως τις δύο κορυφαίες επιλογές της για την αντικατάσταση του Αρμπελόα στην τεχνική της ηγεσία από του χρόνου και ο Πορτογάλος τεχνικός απάντησε σχετικά.

Ο νυν προπονητής της Μπενφίκα, μιλώντας την Παρασκευή (1/5) στα ΜΜΕ ενόψει του σαββατιάτικου (2/5) αγώνα της ομάδας του με τη Φαμαλικάο, υποστήριξε ότι μέχρι τώρα κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του από τους Μαδριλένους.

«Όχι, κανείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει μιλήσει μαζί μου, αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Έχω περάσει ήδη πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, όπως κι εσύ στη δημοσιογραφία, και είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα από τη Ρεάλ Μαδρίτης», είπε αρχικά ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Όπως είπα και πριν, σχετικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπάρχει τίποτα, και σχετικά με τη Μπενφίκα γνωρίζετε ήδη την κατάσταση. Μου απομένει ένας χρόνος συμβολαίου με τη Μπενφίκα, και αυτό είναι όλο.

Όσο περισσότερο μένει ένας προπονητής σε έναν σύλλογο, τόσο περισσότερο “δική του” γίνεται η ομάδα και το ρόστερ… είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Δείτε παραδείγματα όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι, που έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και έξι ή επτά χρόνια, προφανώς, όλες οι λεπτομέρειες ανήκουν στους προπονητές τους. Οι προπονητές που έρχονται και φεύγουν δυσκολεύονται περισσότερο να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Θα δούμε», κατέληξε ο 63χρονος τεχνικός.