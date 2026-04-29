Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου σχετικά με την επόμενη ημέρα στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Άλβαρο Αρμπελόα δεν πρόκειται να συνεχίσει στους Μαδριλένους. Άλλωστε δεν έχει απομείνει και κάποιος στόχους να διεκδικήσουν καθώς ο τελευταίος που είναι το πρωτάθλημα, βρίσκονται στο -11 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Ένα νέο ρεπορτάζ, υποστηρίζει πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ και οι επιτελείς του έχουν κατασταλάξει στους δύο προπονητές που επιθυμούν περισσότερο να αναλάβουν τη Ρεάλ και αυτοί είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο και ο Γιούργκεν Κλοπ. Η καθεμία περίπτωση έχεις τις δικές της δυσκολίες.

Πιο βατή θεωρείται αυτή του Μουρίνιο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βλέπει την καριέρα του να βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Συγκεκριμένα μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την διετία 2016-18 ο 63χρονος Πορτογάλος έχει καθίσει στους πάγκους των Τότεναμ, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε, ενώ από το 2025 κάθεται στον πάγκο της Ρόμα.

Στα θετικά του Special One είναι ότι έχοντας περάσει ξανά από τη Ρεάλ (2010-13) γνωρίζει τα «κατατόπια» της, ενώ έχοντας ισχυρή προσωπικότητα μπορεί να «κουλαντρίσει» τους μεγάλους παίκτες που έχει συνήθως στο ρόστερ της η «βασίλισσα».

Από την άλλη κάποιοι μέσα στην ομάδα της Μαδρίτης θεωρούν τον Μουρίνιο «ξαναζεσταμένο φαγητό» και πως στα 63 του πλέον είναι σε αρκετά προχωρημένη ηλικία και πως βρίσκεται στο τελευταίο κομμάτι της καριέρας του, χωρίς φρέσκιες ιδέες για το ποδόσφαιρο.

Όσον αφορά την περίπτωση του Γιούργκεν Κλοπ, θεωρείται πιο δύσκολη… 58χρονος Γερμανός προπονητής, μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024 με κύριο λόγο ότι κουράστηκε και κορέστηκε από τα 23 σερί χρόνια στους πάγκους και έτσι ήθελε να… ξεφύγει από την προπονητική.

Γι’ αυτό και ανέλαβε το πόστο του Παγκόσμιου Διευθυντή Ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull. Το συμβόλαιό του λήγει 2029, όμως εκτιμάται ότι δύσκολα θα το εξαντλήσει. Το θέμα είναι αν επιθυμεί να επιστρέψει στους πάγκους κάποια στιγμή, με κάποια σενάρια που τον έμπλεκαν με την Εθνική Γερμανίας να διαψεύδονται από τον ίδιο. Προς το παρόν τουλάχιστον.

Τέλος να αναφέρουμε ότι πιο κάτω στη λίστα της Ρεάλ βρίσκεται ο Ντιντιέ Ντεσάν χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει επαφές, λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου.