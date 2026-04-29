Όταν οι Λανουά, Μουρίνιο συνάντησαν τον Ιταλό διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού

Ο Μιλανέζος Σιμόνε Σότσα ορίστηκε από τον Λανουά να σφυρίξει το ματς της Κυριακής (4/5) ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Μπορεί ο 38χρονος να μην είναι ελίτ διαιτητής αλλά πρώτης κατηγορίας της UEFA, όμως έχει σφυρίξει ματς Champions League, όπως και αρκετά ντέρμπι στην Ιταλία, για τα οποία η Ίντερ είχε παράπονα από την απόδοσή του, ειδικά από την αναμέτρηση με τη Μίλαν.

Μετά από καιρό ο Λανουά όρισε Ιταλό διαιτητή σε δύσκολο ματς της Stoiximan Super League. Φέτος είναι η πρώτη φορά που έρχεται ρέφερι από τη γειτονική χώρα για να σφυρίξει ματς στην Ελλάδα, επειδή ο Ιταλός αρχιδιατητής Τζιανλούκα Ρόκι τους είχε απαγορεύσει να έρχονται καθώς τους ήθελε για τα ντέρμπι της Serie A.

Ο Λανουά συνάντησε τον Σότσα στις 26/2/26, με την ιδιότητα του διεθνή παρατηρητή, όταν ο Ιταλός είχε οριστεί να σφυρίξει το ματς Σαμσουσπόρ-Σκεντίγια 4-0, για την ενδιάμεση φάση του Conference League. Η Σαμσουσπόρ άνοιξε το σκορ στο 53’ με πέναλτι του Ολιβιέ Ντσαμ που καταλόγισε ο Σότσα σε τάκλιν του Τρούμσι της Σκεντίγια.

Νωρίτερα, ο Μουρίνιο συνάντησε τον Σότσα και παραδέχθηκε ότι έχει κόντρα μαζί του από την εποχή που ήταν στην Ιταλία! Στις 5/11/25 ο ρέφερι από το Μιλάνο είχε οριστεί να σφυρίξει το ματς για τη League Phase του Champions League Μπενφίκα-Λεβερκούζεν 0-1.

Το ξέσπασμα Μουρίνιο!

Όταν ρωτήθηκε (άλλο που δεν ήθελε!) για την απόδοση του Σότσα, ο Μουρίνιο δήλωσε: «Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του αγώνα, δεν θέλω να τις συζητήσω πολύ, επειδή ήμουν μακριά. Δεν μου αρέσει να διαμαρτύρομαι απλώς για να διαμαρτυρηθώ, όμως όλη η αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξαν. Συνήθως λέω ότι όταν μια ομάδα εμπλέκεται σε πολλές αντιαθλητικές συμπεριφορές, υπάρχει μόνο ένα άτομο που φταίει: ο διαιτητής. Είναι σπάνιο να βλέπεις έναν διαιτητή να δίνει κίτρινη κάρτα σε έναν τερματοφύλακα στο πρώτο ημίχρονο. Τις δίνουν μόνο στο 89ο λεπτό. Μετά υπάρχουν φάουλ, ρίχνονται στο έδαφος, αναγκάζοντας το παιχνίδι να διακοπεί. Αλλά δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες σχετικά με τις λεπτομέρειες του αγώνα. Ίσως δεν συνέβη τίποτα ιδιαίτερο και δεν υπήρξαν κραυγαλέα λάθη. Αλλά όλοι έχουμε ευθύνη στο παιχνίδι. Και το άσχημο κομμάτι του σημερινού αγώνα, η ευθύνη βαρύνει όσους το επιτρέπουν. Ένας διαιτητής που, δυστυχώς, γνωρίζω καλά και ξέρω ότι δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για μένα, και δεν τρέφω και μεγάλη συμπάθεια γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι χάσαμε εξαιτίας του διαιτητή. Χάσαμε επειδή δεν πετύχαμε γκολ».

Από ότι φαίνεται ο Σότσα δεν έκανε μεγάλο λάθος στο Ντα Λουζ, όμως άκουσε πολλά από τον Μουρίνιο. Πού να ίσχυε το αντίθετο!

Τα ντέρμπι στην Ιταλία

O Σότσα, την τρέχουσα σεζόν, έχει σφυρίξει αρκετά ντέρμπι στην Ιταλία. Αναλυτικά: Λάτσιο-Ρόμα 0-1, Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1, Ιντερ-Μίλαν 0-1, Γιουβέντους-Ρόμα 1-1, Ρόμα-Γιουβέντους 3-3, Ιντερ-Ρόμα 5-2 και, την προηγούμενη Κυριακή (26/4), το ματς Μίλαν-Γιουβέντους. Επίσης, στις 21/4 σφύριξε τον ημιτελικό Κυπέλλου Ιντερ-Ουντινέζε 3-2. Σε 15 ματς της Serie A ο Σότσα έχει καταλογίσει 6 πέναλτι και έκανε έξι αποβολές (οι τρεις με απευθείας κόκκινη κάρτα).

Το ματς Μπενφίκα-Λεβερκούζεν ήταν το δεύτερο φετινό του Σότσα στο Champions League. Μετά ορίστηκε στο Europa League και στο Conference League. Στην Ευρώπη ο Σότσα σφύριξε δυο φετινά ματς του Παναθηναϊκού και από ένα των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ!

Αναλυτικά: Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1 και ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0 για τη League Phase του Europa League, ΑΕΚ-Τσέλιε 0-2 για τους «16» του Conference League και Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς 1-1 (δεύτερος προκριματικός γύρος του Conference League).

Σε συνάντηση του Ρόκι με εκπροσώπους των ομάδων της Serie A, τον περασμένο Νοέμβριο, ο Ιταλός αρχιδιαιτητής είχε ανακοινώσει ότι είχε μετακινήσει ή τιμωρήσει αρκετούς διαιτητές μέσα στη σεζόν, ανάμεσά τους τους Μαουρίτσιο Μαριάνι, Σιμόνε Σότσα και Ντανιέλε Μπιντόνι, όμως τα λάθη εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα.