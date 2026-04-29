Η Super League ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τα προσεχή ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των play offs, αυτούς για το 5-8, αλλά και για την 6η των play outs.

Στην Τούμπα, για το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός ορίστηκε ο Σιμόνε Σότσα, ενώ στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και πάλι ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, λίγες μέρες μετά το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, της προηγούμενης αγωνιστικής.

Αναλυτικά οι ορισμοί στα playoffs της Super League

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Σότσα, βοηθοί: Τρινκιέρι, Φοντάνι, τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Παϊρέτο, Φουρνέου

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Μελέρ, βοηθοί: Ουγιαρτσάν, Οζκαρά, τέταρτος: Παπαδόπουλος, VAR: Ρούπερτι, Μάνσοτ

Οι ορισμοί για το 5-8

Λεβαδειακός-Βόλος: Μόσχου (Κωνσταντίνου, Στάικος, 4ος Κόκκινος, VAR: Πουλικίδης, Τζήλος)

ΟΦΗ-Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Μπαλιάκας, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: (Γιουματζίδης, Ευαγγέλου)

Για τα playouts

Παναιτωλικός-Κηφισιά: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Παγουρτζής, 4ος Νταούλας, VAR: Κουκούλας, Εαγγέλου)

Πανσερραϊκός-Λάρισα: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Ματσούκας)

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Στεφανής, Νταβέλας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Τζήλος, Κόκκινος)