Super League: O Σότσα σφυρίζει στην Τούμπα, ορίστηκε ξανά ο Μελέρ στη Λεωφόρο
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής των play offs της Super League – Ποιοι σφυρίζουν στο 5-8 και ποιοι στα playouts.
Η Super League ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τα προσεχή ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των play offs, αυτούς για το 5-8, αλλά και για την 6η των play outs.
Στην Τούμπα, για το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός ορίστηκε ο Σιμόνε Σότσα, ενώ στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και πάλι ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, λίγες μέρες μετά το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, της προηγούμενης αγωνιστικής.
Αναλυτικά οι ορισμοί στα playoffs της Super League
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Σότσα, βοηθοί: Τρινκιέρι, Φοντάνι, τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Παϊρέτο, Φουρνέου
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Μελέρ, βοηθοί: Ουγιαρτσάν, Οζκαρά, τέταρτος: Παπαδόπουλος, VAR: Ρούπερτι, Μάνσοτ
Οι ορισμοί για το 5-8
Λεβαδειακός-Βόλος: Μόσχου (Κωνσταντίνου, Στάικος, 4ος Κόκκινος, VAR: Πουλικίδης, Τζήλος)
ΟΦΗ-Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Μπαλιάκας, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: (Γιουματζίδης, Ευαγγέλου)
Για τα playouts
Παναιτωλικός-Κηφισιά: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Παγουρτζής, 4ος Νταούλας, VAR: Κουκούλας, Εαγγέλου)
Πανσερραϊκός-Λάρισα: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Ματσούκας)
Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Στεφανής, Νταβέλας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Τζήλος, Κόκκινος)
