Ο Λανουά σε αναμμένα κάρβουνα με τους ξένους διαιτητές

Πυρετός συσκέψεων προηγήθηκε στην ΚΕΔ, με το θέμα της εύρεσης ξένων διαιτητών για τα ντέρμπι των πλέι οφ της Stoiximan Super League να βρίσκεται στο κάδρο και τους αρμόδιους να αντιλαμβάνονται ότι για πολλούς λόγους το πρόβλημα είναι μεγάλο. Οι επιλογές του Λανουά περιορίζονται, για να μην πούμε εξαφανίζονται, καθώς οι ελίτ προφυλάσσονται για τα πρωταθλήματά τους και αλλά και για τα κύπελλα Ευρώπης (Champions League, Europa League και Conference League βρίσκονται στην προημιτελική φάση).

Ο προβληματισμός στην ΚΕΔ είναι μεγάλος. Πριν από τα ματς των πλέι οφ της 1ης αγωνιστικής υπήρξε προεργασία και ο Λανουά έφερε τον Γερμανό ελίτ Στίλερ (σφύριξε Ολυμπιακός-ΑΕΚ) και τον Πολωνό Σίλβεσζτρακ, 1ης κατηγορίας (ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός) ο οποίος έδειξε ότι δεν μπορούσε. Παράλληλα ο Λανουά, παρά την εντατική προεργασία, έδειξε ότι δεν μπορεί να βρει διαιτητές υψηλού επιπέδου από άλλες χώρες πλην Γερμανίας.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, αν και οι πιθανότητες φέρονται να είναι σε βάρος της ΚΕΔ. Όμως, ο Λανουά και οι συνεργάτες του ξέρουν, άργησαν αλλά το κατάλαβαν, ότι κρίνονται για την ποιότητα των ξένων διαιτητών.

Την προηγούμενη σεζόν ο Λανουά αναγκάστηκε να φέρει διαιτητές από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Σλοβενία (πλην Βίντσιτς), Κροατία, Πολωνία (πλην Μαρτσίνιακ), Τουρκία, Αλβανία κτλ, δηλαδή δεν προέρχονταν από προηγμένα πρωταθλήματα. Όμως, τουλάχιστον για τις επόμενες 2-3 αγωνιστικές ο Λανουά ξέρει ότι πρέπει να ορίσει ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι και ο δείκτης δυσκολίες ανεβαίνει επειδή πρέπει να ορίζει δυο διαιτητικές ομάδες ανά αγωνιστική, όμως οι ρέφερι όλων των χωρών ρίχνουν το βάρος στις διοργανώσεις της UEFA και στα πρωταθλήματά τους που, επίσης, βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Ο Βαλέρι θα κάνει επαφές για να φέρει Ιταλούς, όμως είναι δύσκολο να έρθουν ελίτ. Το ίδιο ισχύει και για το μέλος της ΚΕΔ Φερνάντες Αλόνσο που θα προσπαθήσει να έρθουν ρέφερι από την Ισπανία. Θα γίνει προσπάθεια (και μέσω αποστολής e mail σε διάφορες ομοσπονδίες) αλλά και μέσω των «φτωχών» δημοσίων σχέσεων να έρθουν και ελίτ διαιτητές από μη προηγμένα πρωταθλήματα αλλά ο Λανουά ξέρει ότι το ρίσκο είναι μεγάλο.

