sports betsson
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 15:33
Φωτιά σε δασική έκταση στη Κεφαλονιά – Σηκώθηκε αεροσκάφος
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25 Μαρτίου 2026, 18:56

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια ανάλυση με επίκεντρο τους ορισμούς των ξένων διεθνών διαιτητών που επέλεξε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στα ντέρμπι της Stoiximan Super League. Ο πήχης είναι ψηλά, οι λύσεις πολλές, όμως ο Γάλλος μένει μετεξεταστέος. Από τους 35 ελίτ ρέφερι έχει φέρει τους εννέα και μόνο τους τρεις (σ.σ οι οποίοι είναι Γερμανοί!) από τους 14 ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA που σφυρίζουν στα έξι κορυφαία πρωταθλήματα (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία). Επίσης, βλέπουμε ξένους διαιτητές που έχει φέρει μέχρι και ο Λανουά στο παρελθόν να μην έχουν έρθει για κάποιο από τα ντέρμπι της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου της Stoiximan Super League. Στα υπόλοιπα ντέρμπι ήρθαν ρέφερι της πρώτης κατηγορίας από πρωταθλήματα (και) χαμηλότερου επιπέδου του ελληνικού. Για να δούμε τι θα δούμε και στα πλέι οφ τίτλου που ξεκινούν τον Απρίλιο.

Αναλυτικά:

Η λίστα της UEFA με τους 35 ελίτ διαιτητές περιλαμβάνει τους: Ερικ Λάμπρεχτς (Βέλγιο), Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Κρίστοφερ Καβανά, Μάικλ ‘Ολιβερ, Άντονι Τέιλορ (Αγγλία), Ζιλ Μανθάνο, Ερνάντεθ Ερντάντεθ, Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία), Μπενουά Μπαστιάν, Φρανσουά Λετεξιέ, Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία), Σβεν Γιαμπλόνσκι, Ντάνιελ Ζίμπερτ, Τομπίας Στίλερ, Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία), Ορελ Γκρίνφελντ (Ισραήλ), Μάρκο Γκουίντα, Μαουρίτσιο Μαριάνι, Νταβίντ Μάσα (Ιταλία), Ντονάτας Ράμσας (Λιθουανία), Σερντάρ Γκοζομπουγιούκ, Ντάνι Μακέλι (Ολλανδία), Εσπέν Εσκάς (Νορβηγία), Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία), Σίλβα Πινέιρο (Πορτογαλία), Ιστβάν Κόβατς (Ρουμανία), Σεργκέι Καράσεφ (Ρωσία), Νίκολας Γουόλς (Σκωτία), Σντρζαν Γιοβάνοβιτς (Σερβία), Σάντρο Σάρερ (Ελβετία), Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία), Ράντε Ομπρένοβιτς, Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία), Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία), Χαλίλ Μέλερ (Τουρκία).

Σιμόν Μαρτσίνιακ

Η ευθύνη που δεν αναλαμβάνει

Μην νομίσετε ότι όλοι οι ελίτ δικαιώνουν τον τίτλο τους. Για παράδειγμα στο παρελθόν προκάλεσαν με αποφάσεις τους ο Ιταλός Μάσα και ο Ισραηλινός Γκρίνφελντ οι οποίοι δεν ξαναήρθαν. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι ορισμοί σημαίνουν ευθύνη, άρα για κακές διαιτησίες ευθύνεται ο Λανουά, άσχετα αν δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Επίσης, η UEFA δεν ορίζει τον Ρώσο Καράσεφ λόγω του αποκλεισμού της χώρας του.

Τα άλλα προβλήματα

Υπάρχουν κι άλλα προβλήματα, με ή χωρίς εισαγωγικά. Ο Λανουά δεν φέρνει διαιτητές από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Γαλλία, δεν έρχονται Ιταλοί (χώρα καταγωγής του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι) και τελευταία ήρθε Ισπανός, μετά από καιρό, συγκεκριμένα ο ελίτ Σάντσεθ Μαρτίνεθ που δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οι πολλοί Γερμανοί

Ο Λανουά ορίζει κυρίως Γερμανούς, εννοείται ότι ορίστηκαν στην κανονική περίοδο της Stoiximan Super League και οι τέσσερις ελίτ της Bundesliga (Γιαμπλόνσκι, Ζίμπερτ, Τσβάιερ, Στίλερ). Επίσης, ορίστηκαν ο Ολλανδός Μακέλι, ο Βέλγος Λάμπρεχτς, ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς, ο Βόσνιος Πελίτο και ο Σλοβένος Ομπρένιβιτς. Δηλαδή, από τους 35, άντε 32 ελίτ, ο Λανουά έχει φέρει τους εννέα!

Ντάνι Μακέλι

Στο παρελθόν, είτε με Λανουά είτε με προηγούμενες ΚΕΔ, έχουν οριστεί και ο Ισπανός Μανθάνο, οι Γάλλοι Λετεξιέ και Τουρπέν, ο Ιταλός Μαριάνι, ο Νορβηγός Εσκάς, ο Πολωνός Μαρτσίνιακ, ο Πορτογάλος Πινέιρο, ο Ελβετός Σάρερ, ο Σλοβάκος Κρούζλιακ, ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς, ο Σουηδός Νίμπεργκ και ο Τούρκος Μέλερ.

Από κορυφαία πρωταθλήματα

Οι διαιτητές από τα έξι προηγμένα-κορυφαία πρωταθλήματα που βρίσκονται στη λίστα της πρώτης κατηγορίας της UEFA είναι οι: Τζον Μπρουκς (Αγγλία), Ζερόμ Μπρισάρντ, Βίλι Ντελαζό, Ζερεμί Πινάρ (Γαλλία), Χαρμ Οσμερς, Ντάνιελ Σλάγκερ, Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία), Χαβιέ Αλμπέρτο Ρόχας, Ρικάρντο Ντε Μπρούγος, Χουάν Μανουέρα Μαρτίνεθ (Ισπανία), Αντρέα Κολόμπο, Σιμόνε Σότσα (Ιταλία), Αλάρντ Λιντάουτ, Σάντερ Βαν ντε ‘Εϊκ (Ολλανδία). Από αυτούς την τρέχουσα σεζόν ήρθαν μόνο οι τρεις Γερμανοί και στο παρελθόν οι Γάλλοι Μπρισάρ, Ντελαζό, ο Ισπανός Μανουέρα, οι Ιταλοί Κολόμπο, Σότσα και ο Ολλανδός Λιντάουτ.

Χαρμ Οσμερς

Ως επίλογο να αναφέρουμε ότι η ΕΠΟ δεν έχει διαιτητή στην ελίτ κατηγορία της UEFA. Ναι, επί Λανουά υποβιβάστηκε ο Σιδηρόπουλος στην πρώτη κατηγορία, αν και αυξήθηκαν οι ρέφερι της ελίτ! Επίσης, στην πρώτη κατηγορία είναι και οι Παπαπέτρου (Αθηνών) και Φωτιάς (Πέλλας), οι τρεις από τους επτά διεθνείς, καθώς οι Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Βεργέτης (Αρκαδίας), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) και Πολυχρόνης (Πιερίας) είναι στην δεύτερη κατηγορία της UEFA.

Headlines:
AGRO
Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ιράν: Πέντε όροι-απάντηση στις «υπερβολικές» απαιτήσεις Τραμπ – Επιμένει για κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Πέντε όροι-απάντηση στις «υπερβολικές» απαιτήσεις Τραμπ – Επιμένει για κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 25.03.26

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
On Field 25.03.26

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
Ώρα αποφάσεων 23.03.26

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση

Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
On Field 18.03.26

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
On Field 18.03.26

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

inStream - Ροή Ειδήσεων
Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
«Η γεύση τoυ κερασιού» 25.03.26

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Μέση Ανατολή 25.03.26

Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν - «Εκτός ορίων» η κατάσταση

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά
Ελλάδα 25.03.26

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά

Σοκάρουν οι μαρτυρίες από την τραγωδία που σημειώθηκε στο Βόλο με δύο γυναίκες, μάνα και κόρη να χάνουν τη ζωή τους και ο 39χρονος γιος να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Πώς εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά

Σίφνος: Βγήκε στους δρόμους για την Υγεία – Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
Υποστελέχωση 25.03.26

Η Σίφνος στους δρόμους για την Υγεία - Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις

Ίσως η μεγαλύτερη πορεία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Σίφνο πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης. Στο επίκεντρο η Υγεία και τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα που παρατηρούνται νησί.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.03.26

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Επιστήμες 25.03.26

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»
Ένας για όλους 25.03.26

Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα οστά ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, περισσότερο γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, ο οποίος ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.

Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
Ελλάδα 25.03.26

Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Ο πρώτος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Την Παρασκευή καταθέτει ο 16χρονος φερόμενος ως συνεργός.

Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι
Ελλάδα 25.03.26

Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου σε οικία στην περιοχή Αγία Παρασκευή στον Βόλο - Η 60χρονη γυναίκα και η μητέρα της 80 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένες

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Νέοι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 25.03.26

Νέοι διάλογοι «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ - «Πάρε λεφτά από τους λογαριασμούς, άλλαξε, μεταβίβασε άδειες»

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα και κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων

Πού στην Ευρώπη αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;
Κόσμος 25.03.26

Σε ποιες πόλεις της Ευρώπης αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη υγεία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πόσο καθαρό αέρα αναπνέουμε στην Ευρώπη;

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Απόρρητο