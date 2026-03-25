Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μια ανάλυση με επίκεντρο τους ορισμούς των ξένων διεθνών διαιτητών που επέλεξε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στα ντέρμπι της Stoiximan Super League. Ο πήχης είναι ψηλά, οι λύσεις πολλές, όμως ο Γάλλος μένει μετεξεταστέος. Από τους 35 ελίτ ρέφερι έχει φέρει τους εννέα και μόνο τους τρεις (σ.σ οι οποίοι είναι Γερμανοί!) από τους 14 ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA που σφυρίζουν στα έξι κορυφαία πρωταθλήματα (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία). Επίσης, βλέπουμε ξένους διαιτητές που έχει φέρει μέχρι και ο Λανουά στο παρελθόν να μην έχουν έρθει για κάποιο από τα ντέρμπι της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου της Stoiximan Super League. Στα υπόλοιπα ντέρμπι ήρθαν ρέφερι της πρώτης κατηγορίας από πρωταθλήματα (και) χαμηλότερου επιπέδου του ελληνικού. Για να δούμε τι θα δούμε και στα πλέι οφ τίτλου που ξεκινούν τον Απρίλιο.

Αναλυτικά:

Η λίστα της UEFA με τους 35 ελίτ διαιτητές περιλαμβάνει τους: Ερικ Λάμπρεχτς (Βέλγιο), Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Κρίστοφερ Καβανά, Μάικλ ‘Ολιβερ, Άντονι Τέιλορ (Αγγλία), Ζιλ Μανθάνο, Ερνάντεθ Ερντάντεθ, Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία), Μπενουά Μπαστιάν, Φρανσουά Λετεξιέ, Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία), Σβεν Γιαμπλόνσκι, Ντάνιελ Ζίμπερτ, Τομπίας Στίλερ, Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία), Ορελ Γκρίνφελντ (Ισραήλ), Μάρκο Γκουίντα, Μαουρίτσιο Μαριάνι, Νταβίντ Μάσα (Ιταλία), Ντονάτας Ράμσας (Λιθουανία), Σερντάρ Γκοζομπουγιούκ, Ντάνι Μακέλι (Ολλανδία), Εσπέν Εσκάς (Νορβηγία), Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία), Σίλβα Πινέιρο (Πορτογαλία), Ιστβάν Κόβατς (Ρουμανία), Σεργκέι Καράσεφ (Ρωσία), Νίκολας Γουόλς (Σκωτία), Σντρζαν Γιοβάνοβιτς (Σερβία), Σάντρο Σάρερ (Ελβετία), Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία), Ράντε Ομπρένοβιτς, Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία), Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία), Χαλίλ Μέλερ (Τουρκία).

Η ευθύνη που δεν αναλαμβάνει

Μην νομίσετε ότι όλοι οι ελίτ δικαιώνουν τον τίτλο τους. Για παράδειγμα στο παρελθόν προκάλεσαν με αποφάσεις τους ο Ιταλός Μάσα και ο Ισραηλινός Γκρίνφελντ οι οποίοι δεν ξαναήρθαν. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι ορισμοί σημαίνουν ευθύνη, άρα για κακές διαιτησίες ευθύνεται ο Λανουά, άσχετα αν δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Επίσης, η UEFA δεν ορίζει τον Ρώσο Καράσεφ λόγω του αποκλεισμού της χώρας του.

Τα άλλα προβλήματα

Υπάρχουν κι άλλα προβλήματα, με ή χωρίς εισαγωγικά. Ο Λανουά δεν φέρνει διαιτητές από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Γαλλία, δεν έρχονται Ιταλοί (χώρα καταγωγής του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι) και τελευταία ήρθε Ισπανός, μετά από καιρό, συγκεκριμένα ο ελίτ Σάντσεθ Μαρτίνεθ που δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οι πολλοί Γερμανοί

Ο Λανουά ορίζει κυρίως Γερμανούς, εννοείται ότι ορίστηκαν στην κανονική περίοδο της Stoiximan Super League και οι τέσσερις ελίτ της Bundesliga (Γιαμπλόνσκι, Ζίμπερτ, Τσβάιερ, Στίλερ). Επίσης, ορίστηκαν ο Ολλανδός Μακέλι, ο Βέλγος Λάμπρεχτς, ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς, ο Βόσνιος Πελίτο και ο Σλοβένος Ομπρένιβιτς. Δηλαδή, από τους 35, άντε 32 ελίτ, ο Λανουά έχει φέρει τους εννέα!

Στο παρελθόν, είτε με Λανουά είτε με προηγούμενες ΚΕΔ, έχουν οριστεί και ο Ισπανός Μανθάνο, οι Γάλλοι Λετεξιέ και Τουρπέν, ο Ιταλός Μαριάνι, ο Νορβηγός Εσκάς, ο Πολωνός Μαρτσίνιακ, ο Πορτογάλος Πινέιρο, ο Ελβετός Σάρερ, ο Σλοβάκος Κρούζλιακ, ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς, ο Σουηδός Νίμπεργκ και ο Τούρκος Μέλερ.

Από κορυφαία πρωταθλήματα

Οι διαιτητές από τα έξι προηγμένα-κορυφαία πρωταθλήματα που βρίσκονται στη λίστα της πρώτης κατηγορίας της UEFA είναι οι: Τζον Μπρουκς (Αγγλία), Ζερόμ Μπρισάρντ, Βίλι Ντελαζό, Ζερεμί Πινάρ (Γαλλία), Χαρμ Οσμερς, Ντάνιελ Σλάγκερ, Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία), Χαβιέ Αλμπέρτο Ρόχας, Ρικάρντο Ντε Μπρούγος, Χουάν Μανουέρα Μαρτίνεθ (Ισπανία), Αντρέα Κολόμπο, Σιμόνε Σότσα (Ιταλία), Αλάρντ Λιντάουτ, Σάντερ Βαν ντε ‘Εϊκ (Ολλανδία). Από αυτούς την τρέχουσα σεζόν ήρθαν μόνο οι τρεις Γερμανοί και στο παρελθόν οι Γάλλοι Μπρισάρ, Ντελαζό, ο Ισπανός Μανουέρα, οι Ιταλοί Κολόμπο, Σότσα και ο Ολλανδός Λιντάουτ.

Ως επίλογο να αναφέρουμε ότι η ΕΠΟ δεν έχει διαιτητή στην ελίτ κατηγορία της UEFA. Ναι, επί Λανουά υποβιβάστηκε ο Σιδηρόπουλος στην πρώτη κατηγορία, αν και αυξήθηκαν οι ρέφερι της ελίτ! Επίσης, στην πρώτη κατηγορία είναι και οι Παπαπέτρου (Αθηνών) και Φωτιάς (Πέλλας), οι τρεις από τους επτά διεθνείς, καθώς οι Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Βεργέτης (Αρκαδίας), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) και Πολυχρόνης (Πιερίας) είναι στην δεύτερη κατηγορία της UEFA.