Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση, σχετικά με τους ξένους διαιτητές που φέρνει ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά για τα δύσκολα ματς της Stoiximan Super League. Για τρίτη φορά επιβεβαιώθηκε ότι ο Λανουά «χάνεται» μετά τους Γερμανούς διαιτητές. Ειδικότερα, δεν μπορεί να φέρει ρέφερι από άλλο προηγμένο πρωτάθλημα πλην της Bundesliga και όταν δεν έρχονται Γερμανοί, ο πρόεδρος της ΚΕΔ καταφεύγει σε λύσεις ανάγκης.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και με τον ορισμό του ρέφερι για τον αγώνα της 16ης αγωνιστικής Αρης-ΑΕΚ, την Κυριακή 11/1, καθώς ο Λανουά όρισε τον Νορβηγό (με ινδικές ρίζες) Ροχίτ Σάγκι, ο οποίος είναι ρέφερι πρώτης κατηγορίας της UEFA και όχι της ελίτ. Σα να μην έφτανε που ο Λανουά δεν βρήκε ρέφερι από προηγμένο πρωτάθλημα δεν είναι κι από την ελίτ, αν και η Νορβηγία έχει ρέφερι στην κορυφαία ευρωπαϊκή κατηγορία που είναι ο Εσπέν Εσκάς. Ο Σάγκι φαντάζει ως λύση ανάγκης καθώς προέρχεται από πρωτάθλημα που έχει διακοπή.

Όταν ο Λανουά δεν ορίζει Γερμανούς, τότε χάνει τη… σφυρίχτρα. Η επιλογή του Σάγκι (σ.σ. στην φωτογραφία) είναι μια ακόμη απόδειξη ότι δεν μπορεί να επιλέξει ρέφερι από Αγγλία, την πατρίδα του τη Γαλλία, την Ιταλία από όπου κατάγεται ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι ή από την Ισπανία, την χώρα καταγωγής του Χερνάντες Αλόνσο του τρίτου μέλους της ΚΕΔ! Κατά τα άλλα προσπαθούν να πείσουν ότι λειτουργούν ως ομάδα. Όμως, πρόκειται για ΚΕΔ που είναι κατώτερη των περιστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, για το ματς της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΠΑΟΚ-Αρης 3-1 ο Λανουά είχε ορίσει τον Σέρβο Γιοβάνοβιτς και για το παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 τον Βόσνιο Πελίτο. Και οι δυο είναι ρέφερι της ελίτ κατηγορίας της UEFA. Ο Γιοβάνοβιτς δεν ήταν ποτέ υποψήφιος για το Μουντιάλ 2026, ενώ ο Πελίτο παραμένει, όμως πολύ δύσκολα θα πάει.

Ο Λανουά είχε πρόβλημα και στα περσινά πλέι οφ της Stoiximan Super League. Θυμίζουμε ότι, εκτός των άλλων, είχε φέρει τον Αλβανό Ενέα Τζόρντι, τον Λετονό Τρεϊμάνις, και τον Πολωνό Σίλβεζστρακ, οι οποίοι είναι διαιτητές πρώτης κατηγορίας της UEFA. Όρισε και τον Τούρκο διαιτητή Ουμούτ Μέλερ και ήταν η πρώτη φορά ρέφερι από τη γειτονική χώρα σφύριξε παιχνίδι μεταξύ ελληνικών ομάδων.