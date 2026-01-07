Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων της 16ης αγωνιστικής της Super League, με τον Νορβηγό Ρόχιτ Σάγκι να ορίζεται στο ντέρμπι Άρης-ΑΕΚ.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαφ Ντάλε, Γιέργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, τέταρτος ο Ματσούκας και στο VAR ο Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες με τον Εμίλιε Ρόνταλ Τόρκελσεν. Μάλιστα, για πρώτη φορά που ο AVAR δεν θα είναι Έλληνας, αλλά ξένος.

Από’ κει και πέρα, στο Ατρόμητος- Ολυμπιακός ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης, ο Κατοίκος στο Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός, και ο Φωτιάς στο Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 16ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 10/1

17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κωστάρας, Δημητριάδης

4ος: Αντωνίου

VAR: Ζαμπαλάς

AVAR: Πολυχρόνης

19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης

4ος: Πουματζίδης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Μόσχου

19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Μπουρουζίκας

VAR: Ευαγγέλου

AVAR: Βεργέτης

Κυριακή 11/1

16:00 Λεβαδειακός – Βόλος

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Πάτρας

4ος: Φίτσας

VAR: Πουλικίδης

AVAR: Πολυχρόνης

17:30 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Αρμακόλας, Νίκζας

4ος: Ανδριανός

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Γιουματζίδης

19:30 Άρης – ΑΕΚ

Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι

Βοηθοί: Άντερς Όλαφ Ντάλε, Γιόργκεν Ρόνινγκ Βαλστάντσβε

4ος: Ματσούκας

VAR: Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενς

AVAR: Έμιλι Ρόνταλ Τόρκελσεν

21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Τσολακίδης, Δέλλιος

4ος: Νταούλας

VAR: Φωτιάς

AVAR: Αντωνίου