Η εξαγγελία για Έλληνες διαιτητές στο Κύπελλο δεν δεσμεύει την ΚΕΔ

Η μόνη δέσμευση για τον Λανουά είναι να ορίζει ξένους διαιτητές στα δύσκολα παιχνίδια της Stoiximan Super League αφού η διοργανώτρια, το καλοκαίρι, ούτε που συζήτησε την εισήγησή του να επιλέγει σταδιακά Έλληνες διαιτητές σε κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος. Άλλωστε και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι οι ρέφερι της Super League θα είναι έτοιμοι σε 4-5 χρόνια για να πάρουν ορισμούς σε ντέρμπι.

Όμως, άγνωστο και περίεργο πως, λίγες μέρες μετά, διέρρευσαν ότι στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson θα ορίζουν Έλληνες στο χορτάρι και ξένους στο VAR. Το επανέλαβε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League στα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου.

Η απόδειξη ότι τίποτα δεν αποτελεί δέσμευση – για το Κύπελλο μιλάμε πάντα – είναι ότι για το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ (Σάββατο 3/1) είχαν προαναγγείλει Έλληνες στο χορτάρι και στο VAR, τελικά προέκυψε διαιτητής ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) με Ολλανδούς VAR και AVAR, αν και συνήθως για AVAR επιλέγεται Έλληνας. Συνεπώς, κάνουν ό,τι θέλουν και δεν ειρωνευόμαστε, αυτή είναι η αλήθεια.

Άρα αν στο Κύπελλο Betsson προκύψουν ζευγάρια Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης (όμως ας περιμένουμε να δούμε αν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης θα περάσουν Ατρόμητο και Παναιτωλικό) τότε υπάρχει πιθανότητα να οριστούν ξένοι και στο χορτάρι, όχι μόνο στο VAR. Άλλωστε, αν ο Λανουά, είναι στην ΚΕΔ μέχρι τότε δεν πρόκειται να ρισκάρει να παραιτηθεί και μπορεί να επιλέξει ξένους.

Είναι αδιανόητο ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά να θεωρεί ότι δεν έχει ευθύνες επειδή μπαίνει παρατηρητής διαιτησίας, όπως το Σάββατο (3/1) στον Τσακαλίδη (σ.σ. στη φωτογραφία), ο οποίος έγινε διεθνής επί Λανουά και έχει πάρει τους περισσότερους φετινούς ορισμούς από τον Γάλλο (πρώτο με δέκα ματς, δεύτερος ο Πολυχρόνης με επτά). Ο Λανουά θυμάται ότι ο Τσακαλίδης τα θαλάσσωσε στο ματς πρωταθλήματος ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2 όπου τον έσωσε ο VAR Φωτιάς και έδωσε πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών και μετά πήρε πίσω ένα άλλο υπέρ της ΑΕΛ;

Εφόσον… φτάσαμε στους ξένους διαιτητές. Να αναφέρουμε ότι στην τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ (30/12) ο Λανουά άρχισε να θυμίζει Μπένετ και Φρόιντφελντ. Και οι αποτυχημένοι προκάτοχοί του τις ίδιες δικαιολογίες χρησιμοποιούσαν όταν δεν μπορούσαν να βρουν ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι. Τι είπε (και) ο Λανουά; «Δεν είναι απλό να καλείς διαιτητές από το εξωτερικό. Πολλοί παίζουν στα πρωταθλήματα των χωρών τους, άλλοι έχουν διεθνείς αγώνες και προτιμούν να μην ταξιδεύουν πριν από αυτούς έτσι ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα».

Όχι, «καθρεφτάκια» δεν μοίρασε! Μα, καλά ο Λανουά δεν έχει τη στήριξη της UEFA; Είχε πρόβλημα και στα περσινά πλέι οφ της Stoiximan Super League και έφερε ρέφερι από Τουρκία, Αλβανία, Λετονία κτλ.