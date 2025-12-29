Πως ο Λανουά αναγνώρισε έλεγχο στην ΚΕΔ

Η καραμέλα ότι τάχα ο Λανουά δίνει λόγο μόνο στην UEFA έχει λιώσει και δεν μπορεί να γίνει πιστευτή. Είναι ένα επικοινωνιακό τρικ που κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει επειδή εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει. Άλλωστε, η έλευση του Στεφάν Λανουά επικυρώθηκε, αρχικά, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, η οποία συνεδριάζει αύριο (30/12), και μετά από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Ηδη, ο Λανουά αναγνώρισε έλεγχο στην ΚΕΔ. Η πρώτη απόδειξη ότι στις 21 Ιανουαρίου 2025, μετά από απόφαση του ΔΣ της Super League αυτός και ο Βαλέρι πήγαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του («δεν θέλουμε πολλούς διαιτητές στην 1η κατηγορία. Για την επόμενη σεζόν σκεφτόμαστε να κάνουμε μία αύξηση από τους 18 που είναι σήμερα στους 21-22», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος αρχιδιαιτητής). Επίσης, αναφέρθηκε και στα λάθη: «Δεν μου αρέσει η λέξη “τιμωρία” για τους διαιτητές. Δεν τιμωρούμε. Όμως -βάζουμε κάποιους στον πάγκο, όπως συμβαίνει με τους παίκτες. Αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη αγωνιστική μπορεί να μπαίνουν είτε στο VAR είτε ως 4οι».

Δεύτερη απόδειξη ότι ο Λανουά έχει αναγνωρίσει τον έλεγχο είναι ότι τα πεπραγμένα της ΕΠΟ περιέχουν και τα πεπραγμένα της ΚΕΔ και όλα μαζί εγκρίνονται στην Τακτική ΓΣ της ομοσπονδίας μέσω του διοικητικού απολογισμού. Τρίτη απόδειξη ότι στις 27 Ιουνίου 2025 ο Λανουά ήταν παρών στη ΓΣ της ΕΠΟ και δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για το έργο του στην ΚΕΔ. Θυμίζουμε ότι στη ΓΣ της ΕΠΟ μετέχουν και οι 14 ΠΑΕ της Super League.

Μεταξύ άλλων είχε πει:

-«Τι πρέπει να βελτιώσουμε αυτή τη σεζόν και για το μέλλον; Ξέρετε ότι στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό, όπως ακούω από τους συλλόγους, από τις ομάδες, από τους παίκτες γενικά, είναι ότι οι διαιτητές ξέρουν τους κανονισμούς του παιχνιδιού, αλλά δεν κατανοούν το ίδιο το ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο λόγος που θα ενισχύσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των διαιτητών ώστε να κατανοούν καλύτερα το ποδόσφαιρο».

-«Πρέπει να σεβαστούμε τις ομάδες, να σεβαστούμε τους ιδιοκτήτες των ομάδων, να σεβαστούμε τους παίκτες, να σεβαστούμε την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και τις ενώσεις. Και αυτός είναι ο μόνος δρόμος: αν οι διαιτητές θέλουν να γίνουν σεβαστοί, πρέπει πρώτα να δείξουν σεβασμό».

Ειδικά, η προηγούμενη παράγραφος δείχνει ότι ο Λανουά αποδέχεται τον έλεγχο. Το γεγονός ότι κάποιοι δείχνουν βασικότεροι του βασιλέως και επικαλούνται την… καραμέλα της UEFA δείχνει ότι φοβούνται αυτοί που τα λένε αυτά!